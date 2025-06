SoftBank quer criar megacomplexo de US$ 1 trilhão para robôs e IA

O SoftBank está propondo um investimento de até US$ 1 trilhão para criar um parque industrial de alta tecnologia nos Estados Unidos, focado na fabricação de robôs industriais movidos por inteligência artificial. Batizado de “Crystal Land”, o projeto é liderado pelo fundador e CEO do grupo japonês, Masayoshi Son.

Segundo a Bloomberg, Son tem buscado apoio entre gigantes da tecnologia como a TSMC — responsável pela produção dos chips mais avançados da Nvidia — e a sul-coreana Samsung, além de autoridades estaduais e federais. A proposta inclui incentivos fiscais para atrair empresas ao complexo no Arizona, onde a TSMC já investe US$ 165 bilhões em fábricas de semicondutores.

A inspiração declarada é a cidade chinesa de Shenzhen, um polo de inovação global. A ideia é recriar esse ecossistema nos EUA, centralizando produção e pesquisa em tecnologias emergentes. Startups do portfólio da Vision Fund, como a alemã Agile Robots SE, estão entre as potenciais moradoras do parque industrial.

IA, infraestrutura e bilhões em jogo

O Crystal Land se soma a outras apostas recentes do SoftBank em IA, incluindo um investimento de US$ 10 bilhões na OpenAI e a iniciativa Stargate — um projeto de US$ 500 bilhões para data centers em parceria com Oracle, OpenAI e o fundo MGX, de Abu Dhabi.

Para financiar seus planos, o conglomerado japonês já vendeu parte de sua participação na T-Mobile US, levantando US$ 4,8 bilhões. Segundo analistas, o modelo de financiamento por projeto — comum em obras de infraestrutura — também pode ser aplicado ao parque no Arizona, diminuindo a necessidade de capital inicial.

Ainda em fase preliminar, o sucesso do projeto depende da adesão de empresas privadas e do apoio da administração Trump. Mesmo com a incerteza, Son segue adiante em sua visão: acelerar o desenvolvimento global da inteligência artificial com manufatura de ponta.