Tesla: empresa realmente vale US$ 1 trilhão ou é o maior blefe de Elon Musk?

"Se você não acredita que a Tesla vai resolver a autonomia veicular, então não deveria investir na empresa", disse Elon Musk no ano passado. E milhões de investidores parecem levar essa frase a sério — talvez até demais.

Em junho de 2025, a Tesla segue como uma das empresas mais valiosas do mundo, com um valor de mercado de cerca de US$ 1,04 trilhão. Mas analistas afirmam que apenas US$ 20 desse valor por ação refletem resultados reais; o restante é pura expectativa sobre o que Elon Musk ainda promete entregar.

"É como se todos estivessem avaliando a Amazon apenas como uma loja de livros ou a Apple como uma vendedora de retângulos brilhantes", disse Adam Jonas, analista do Morgan Stanley, à Bloomberg. Ele calcula que os futuros serviços de robotáxis da Tesla possam valer sozinhos até US$ 250 por ação.

O entusiasmo dos investidores está cada vez mais ligado à ideia de que a Tesla deixará de ser apenas uma montadora de veículos elétricos e se tornará uma empresa de tecnologia disruptiva — com carros autônomos, robôs humanoides e sistemas de inteligência artificial em larga escala.

Um dos principais marcos dessa transformação pode acontecer nos próximos dias. O lançamento do aguardado serviço de robotáxis, inicialmente com o modelo Cybercab, está “tentativamente” marcado para 22 de junho, em Austin. O veículo não terá volante nem pedais, segundo Musk.

Mas há dúvidas sobre o sucesso imediato da nova aposta. A versão atual do sistema Full Self-Driving (FSD) ainda exige supervisão humana e está sob investigação da agência reguladora de trânsito dos EUA devido a acidentes graves.

"A Tesla se diferencia pela visão de longo prazo, mas os riscos são igualmente elevados", disse Stephen Gengaro, analista da Stifel, à Bloomberg.

Crise política, vendas em queda e alerta no mercado

O cenário foi agravado por uma crise política envolvendo o próprio Musk. Após meses atuando próximo ao governo Trump, o empresário rompeu publicamente com o presidente, abandonou suas funções em Washington e iniciou uma série de trocas de

Só o barulho político derrubou mais de US$ 150 bilhões da Tesla em um único dia — a maior perda de valor da empresa desde 2020.

A instabilidade afetou diretamente as vendas. Em maio, o Reino Unido registrou queda de 36% nas vendas da Tesla, enquanto concorrentes como a chinesa BYD avançaram. Pela primeira vez, a BYD superou a Tesla em vendas de elétricos na Europa.

Nos EUA, a pressão também vem do próprio governo. Com a tensão entre Musk e Trump, há ameaças de cortes em subsídios para veículos elétricos e fim de contratos federais — o que pode afetar até US$ 1 bilhão dos lucros anuais da empresa.

"Há um risco real de que a Tesla perca seu impulso se esses incentivos forem removidos", disse Tom Narayan, analista do RBC, à Bloomberg.

Aposta nas promessas

Analistas estimam que o negócio tradicional da Tesla — carros e energia — valha entre US$ 50 e US$ 100 por ação. O restante do valor de mercado se sustenta em expectativas futuras: autonomia total, inteligência veicular, redes de transporte sob demanda e robôs que ainda não provaram sua eficácia.

"A maior parte dos investidores simplesmente para de calcular quando chega na parte dos carros", disse Adam Jonas, à Bloomberg. "Eles estão apostando que Musk vai entregar algo revolucionário."

Mas nem todos estão convencidos. Colin Langan, analista do Wells Fargo, é um dos mais céticos. Ele atribui apenas US$ 65 por ação ao valor do negócio real da Tesla, e projeta um preço-alvo de US$ 120 — um dos mais baixos de Wall Street.

Enquanto isso, a Tesla continua com dificuldades em lançar o tão prometido carro popular, mencionado por Musk desde 2006. Sua linha de produtos segue relativamente estreita frente à concorrência, e a margem de lucro caiu para 17%, mais próxima dos índices da Ford e da GM.

A influência de Musk

A influência de Musk sobre o valor da Tesla é tão grande que se tornou praticamente uma variável de mercado. "É impossível separar a ação da imagem do CEO", disse Steve Man, da Bloomberg Intelligence. "O impacto dele está embutido em todos os modelos de avaliação."

Ainda assim, a dependência excessiva de uma única figura gera desconforto. Muitos investidores agora cobram que Musk foque na Tesla e deixe de dividir atenção com outras empresas ou crises políticas.

"Há uma frustração crescente", disse Brian Mulberry, da Zacks Investment Management, à Bloomberg. "Mas, ao mesmo tempo, ele é o único cara que já aterrissou foguetes e empurrou toda uma indústria para o futuro. Ninguém quer apostar contra ele."

Para investidores, resta o dilema: confiar que Elon Musk sacará outro coelho da cartola ou esperar que a Tesla se estabilize como uma montadora tradicional — e aceite uma valorização mais pé no chão.