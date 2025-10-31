Reddit cresce fora dos EUA e ações disparam com resultados acima do esperado

As ações do Reddit avançaram mais de 12% após a divulgação de resultados do terceiro trimestre deste ano após os resultados ficarem acima das expectativas de Wall Street. O desempenho foi impulsionado pela expansão internacional da plataforma e pelo aumento expressivo da receita com publicidade.

Os negócios fora dos Estados Unidos representaram menos de 20% da receita total no trimestre, mas concentram mais da metade dos usuários ativos diários, de acordo com informações do site MarketWatch.

O número de usuários internacionais cresceu 31% em relação ao ano anterior, atingindo 55% do total, segundo o balanço da companhia divulgado na última quinta-feira, 30.

A expansão

A empresa vem investindo em tradução automática de conteúdo e estrutura local de engajamento para acelerar sua presença global. Durante o terceiro trimestre, o Reddit ampliou o sistema de tradução de 23 para 30 idiomas, incluindo japonês, polonês e turco. A iniciativa busca tornar os fóruns mais acessíveis em países emergentes e ampliar a base de usuários.

O CEO Steve Huffman afirmou que a plataforma criou uma estrutura de conteúdo local para identificar os principais interesses de cada país, estratégia já aplicada com sucesso na Índia e que agora está sendo expandida para o Brasil, Alemanha, França e Austrália.

No início do ano, o Reddit adicionou o idioma hindi à sua plataforma e firmou parceria com o ex-jogador de críquete Sachin Tendulkar como embaixador da marca. A empresa também planeja incluir o bengali e outras línguas regionais.

Publicidade e IA

A expansão internacional também fortaleceu o segmento de publicidade. A receita publicitária do Reddit cresceu 74% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo o analista Doug Anmuth, do JP Morgan, que destacou o aumento de 75% no número de anunciantes. Apesar do avanço, o banco mantém avaliação neutra, observando que o volume de anunciantes ainda é relativamente pequeno, estimado em dezenas de milhares.

A plataforma também tem integrado recursos de inteligência artificial ao produto Reddit Answers, projetado para facilitar a busca de informações em múltiplos idiomas e aumentar a retenção de usuários.

Entre os 31 analistas consultados pela FactSet, 19 recomendam compra das ações, 10 estão neutros e dois mantêm posição de venda. Desde o início de 2025, os papéis do Reddit acumulam alta de 33,7%, superando o avanço de 16% do índice S&P 500, e nesta sexta-feira.31, subiu quase 7,5%.