Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Reddit cresce fora dos EUA e ações disparam com resultados acima do esperado

Empresa ampliou recursos de tradução, aumentou base de usuários internacionais e elevou receita publicitária, o que levou analistas a revisar projeções para cima

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 19h40.

As ações do Reddit avançaram mais de 12% após a divulgação de resultados do terceiro trimestre deste ano após os resultados ficarem acima das expectativas de Wall Street. O desempenho foi impulsionado pela expansão internacional da plataforma e pelo aumento expressivo da receita com publicidade.

Os negócios fora dos Estados Unidos representaram menos de 20% da receita total no trimestre, mas concentram mais da metade dos usuários ativos diários, de acordo com informações do site MarketWatch.

O número de usuários internacionais cresceu 31% em relação ao ano anterior, atingindo 55% do total, segundo o balanço da companhia divulgado na última quinta-feira, 30.

A expansão

A empresa vem investindo em tradução automática de conteúdo e estrutura local de engajamento para acelerar sua presença global. Durante o terceiro trimestre, o Reddit ampliou o sistema de tradução de 23 para 30 idiomas, incluindo japonês, polonês e turco. A iniciativa busca tornar os fóruns mais acessíveis em países emergentes e ampliar a base de usuários.

O CEO Steve Huffman afirmou que a plataforma criou uma estrutura de conteúdo local para identificar os principais interesses de cada país, estratégia já aplicada com sucesso na Índia e que agora está sendo expandida para o Brasil, Alemanha, França e Austrália.

No início do ano, o Reddit adicionou o idioma hindi à sua plataforma e firmou parceria com o ex-jogador de críquete Sachin Tendulkar como embaixador da marca. A empresa também planeja incluir o bengali e outras línguas regionais.

Publicidade e IA

A expansão internacional também fortaleceu o segmento de publicidade. A receita publicitária do Reddit cresceu 74% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo o analista Doug Anmuth, do JP Morgan, que destacou o aumento de 75% no número de anunciantes. Apesar do avanço, o banco mantém avaliação neutra, observando que o volume de anunciantes ainda é relativamente pequeno, estimado em dezenas de milhares.

A plataforma também tem integrado recursos de inteligência artificial ao produto Reddit Answers, projetado para facilitar a busca de informações em múltiplos idiomas e aumentar a retenção de usuários.

Entre os 31 analistas consultados pela FactSet, 19 recomendam compra das ações, 10 estão neutros e dois mantêm posição de venda. Desde o início de 2025, os papéis do Reddit acumulam alta de 33,7%, superando o avanço de 16% do índice S&P 500, e nesta sexta-feira.31, subiu quase 7,5%.

Acompanhe tudo sobre:RedditAções

Mais de Invest

Dow Jones atinge maior sequência de ganhos desde 2018

Qual empresa se saiu melhor na temporada de balanços das 'big techs'?

Dividendos da Vale dependem de caixa e da nova tributação, diz CFO

Amazon dispara mais de 10% na bolsa após resultado acima do esperado

Mais na Exame

Mercados

Dow Jones atinge maior sequência de ganhos desde 2018

Brasil

Megaoperação no Rio: o que dizem as pesquisas e as redes

Negócios

Chegada da Disney ao Natal de Curitiba pode injetar até R$ 450 milhões

ESG

NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS: a jornada ESG do Sebrae para pequenos negócios