Como esse CEO demorou 20 anos para se tornar um bilionário

Depois de quase duas décadas operando no prejuízo, o Reddit não apenas virou o jogo como também transformou seu CEO, Steve Huffman, em bilionário.

Segundo estimativa da Forbes, a fortuna do executivo atingiu US$ 1,2 bilhão no fim da última semana, impulsionada por cinco trimestres consecutivos de lucros e pela disparada das ações da empresa na bolsa.

Na última quinta-feira, o Reddit anunciou um lucro líquido recorde de US$ 163 milhões, o maior da história da companhia. No dia seguinte, as ações fecharam cotadas a US$ 208,95 — alta de 7,5% em um único pregão e de 75% em doze meses. Com isso, Huffman passou a integrar o seleto grupo de bilionários fundadores de plataformas sociais.

O curioso é que Huffman já havia vendido sua participação original na empresa por apenas US$ 10 milhões em 2006, um ano após a fundação, ao lado de Alexis Ohanian.

Na época, sem plano de monetização e com uma equipe reduzida, a venda para a Condé Nast foi vista como um resgate. No longo prazo, porém, os fundadores deixaram bilhões na mesa.

A reviravolta de Huffman começou em 2015, quando foi convidado a retornar ao comando do Reddit após uma série de crises internas.

Desde então, acumulou 3,1 milhões de ações e um pacote de remuneração que saltou para US$ 193,2 milhões em 2023, segundo documentos da própria empresa. Ele também detém US$ 190 milhões em caixa e outros investimentos, conforme apurado pela Forbes.

A trajetória de recuperação da plataforma foi ancorada por mudanças significativas, incluindo novas regras de moderação de conteúdo, redesign do site, lançamento de app e foco total na construção de um modelo de receita baseado em publicidade. Hoje, os anúncios representam 94% da receita do Reddit, que somou US$ 549 milhões no último trimestre.

O executivo também liderou acordos com Google e OpenAI para licenciar os dados do Reddit — estimados em US$ 60 milhões e US$ 70 milhões, respectivamente — para treinamento de modelos de inteligência artificial.

Aos 41 anos, Huffman é agora o maior acionista individual do Reddit, segundo a Forbes. Sua ascensão bilionária, construída não a partir do sucesso imediato, mas sim do retorno estratégico ao comando e da reconstrução da companhia, o coloca entre os poucos CEOs que atingiram esse patamar partindo do zero em participação acionária.