Reddit em perigo? Ferramenta de IA do Google ameaça derrubar tráfego da plataforma

O Google anunciou, na semana passada, o lançamento do AI Mode, ferramenta de busca com inteligência artificial que pode reduzir o tráfego no Reddit.

A novidade, apresentada durante o evento Google I/O, propõe uma reformulação completa no modo como usuários acessam informações pela plataforma de buscas — agora com respostas mais conversacionais, diretas e baseadas em grandes modelos de linguagem.

Essa mudança é especialmente preocupante para o Reddit porque parte importante de seu crescimento recente veio do tráfego vindo do Google Search, principalmente de visitantes não logados.

Com o AI Mode, o Google poderá fornecer respostas com base em conteúdo do Reddit sem que o usuário precise visitar o site.

Tráfego em risco e queda nas ações

Nesta segunda-feira, 26, as ações do Reddit caíram cerca de 5% no pré-mercado após o banco Wells Fargo emitir um alerta a investidores. A instituição afirmou esperar que o tráfego na rede social diminua à medida que o Google intensifica o uso de IA nas buscas.

Não é a primeira vez que a empresa sofre com atualizações do Google: em fevereiro, as ações do Reddit caíram mais de 15% depois de o CEO Steve Huffman relatar “volatilidade” no tráfego durante o quarto trimestre, reflexo de alterações no algoritmo de busca.

Segundo o Wells Fargo, ao contrário de flutuações pontuais, as mudanças atuais no comportamento de busca são vistas como "mais permanentes", impulsionadas pela adoção da IA.

Apesar das previsões, o Reddit insiste que a base de usuários logados, que acessam a plataforma diretamente, segue como o principal motor do negócio. “É a base do nosso inventário e da nossa entrega de impressões”, afirmou a diretora de operações, Jen Wong, durante uma conferência do Morgan Stanley em março.

Segundo ela, o foco da empresa está no engajamento prolongado dos usuários registrados, e não apenas no tráfego originado do Google.

O Reddit também lançou sua própria ferramenta com IA, chamada Reddit Answers, que oferece respostas com base em postagens já publicadas na comunidade. A ideia é fornecer resumos úteis, sem abrir mão do conteúdo original da rede.

"Autêntico, bagunçado e humano"

O CEO Steve Huffman também comentou o impacto da IA na busca por informações. Em conferência com investidores, ele afirmou que embora os modelos de linguagem tenham seu valor, ainda existe demanda por aquilo que o Reddit oferece: discussões reais.

“Às vezes, as pessoas vão querer respostas estéreis, resumidas e anotadas da IA”, disse. “Mas, em outras ocasiões, vão buscar o que o Reddit entrega: respostas subjetivas, autênticas, múltiplas e por vezes bagunçadas”.

Para Huffman, o Reddit continuará relevante como uma alternativa à busca tradicional e à própria IA generativa. “Por uma década, fomos uma alternativa às redes sociais tradicionais — e agora seremos uma alternativa às respostas da IA”, concluiu.