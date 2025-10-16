Reddit lança ferramenta de busca com IA em português; saiba como funciona

A partir desta quinta-feira, 16, usuários brasileiros do Reddit poderão utilizar a nova ferramenta de busca com inteligência artificial da plataforma, o Reddit Answers, totalmente em português.

A funcionalidade usa IA para ajudar as pessoas a encontrarem informações confiáveis, recomendações e perspectivas baseadas em discussões reais das comunidades do Reddit.

Conhecido como um fórum online para discussão e compartilhamento de interesses, o Reddit conecta pessoas há quase 20 anos, abrangendo desde análises de produtos até dicas financeiras. Atualmente, segundo a plataforma, são mais de 110 milhões de usuários ativos diários em mais de 100 mil comunidades.

Com o Reddit Answers, brasileiros poderão fazer perguntas e receber resumos instantâneos e confiáveis, fundamentados em milhões de conversas autênticas nos fóruns da plataforma.

A novidade já está disponível em português nas versões web (desktop e mobile) e nos aplicativos para Android e iOS.

Diferencial do Reddit Answers

Diferentemente das ferramentas tradicionais de IA, o Reddit Answers não pretende gerar ou criar conteúdo do zero. Em vez disso, ele utiliza o conhecimento coletivo das comunidades da plataforma para oferecer respostas baseadas em discussões reais.

Além disso, cada resposta inclui links para postagens e comentários originais, permitindo que os usuários explorem mais a fundo, caso desejem. Assim, a ferramenta combina IA generativa com insights humanos para oferecer a melhor resposta possível para cada busca.

Globalmente, o Reddit Answers já conta com 6 milhões de usuários ativos semanais, o que representa um crescimento de cinco vezes entre o primeiro e o segundo trimestre de 2025. O volume médio de consultas também aumentou significativamente, crescendo dez vezes no mesmo período.

Segundo a plataforma, no segundo trimestre, mais de 70 milhões de pesquisas foram realizadas semanalmente.

O que os brasileiros podem esperar

Ao chegar ao Brasil, o Reddit Answers pode ser útil em uma variedade de temas, como futebol, viagens, dicas de estudo e recomendações de produtos. Por exemplo, se alguém procurar por "melhores destinos de praia no Nordeste" ou "como passar no Enem", os usuários encontrarão respostas baseadas em experiências reais, não em textos genéricos.

Somente no primeiro trimestre de 2025, antes da chegada da nova funcionalidade, o número de usuários únicos ativos semanais no Brasil cresceu 95% em comparação ao mesmo período de 2024.