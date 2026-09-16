Anthropic lança o "Word do Claude" e mira direto no império da Microsoft

A Anthropic lançou nesta quarta-feira, 16, o Claude Docs, aproximando ainda mais seu chatbot do trabalho de escritório do dia a dia — e elevando a pressão sobre a Microsoft, cujo pacote Office já sobreviveu a gerações de concorrentes.

O lançamento reforça um padrão que vem se consolidando no setor: laboratórios de fronteira em inteligência artificial lançando produtos que competem diretamente com gigantes de software estabelecidos, o que já levou algumas empresas a tratar essas mesmas startups como ameaça competitiva real, não apenas fornecedoras de tecnologia.

A tese da Anthropic é que o usuário não deveria precisar decidir se uma tarefa "pertence" a um chatbot, a um espaço de projeto ou a um editor de documentos — bastaria descrever o que quer, e caberia ao Claude escolher a ferramenta e o formato certos.

A nova ferramenta permite edição colaborativa de documentos dentro da interface principal do Claude, que agora também integra o chat com as ferramentas do Claude Cowork, seu produto voltado a tarefas de escritório não técnicas. Os recursos chegam primeiro para assinantes dos planos Pro e Max, nas próximas semanas.

Na prática, o Claude pode redigir seções de um documento, fazer perguntas, comentar escolhas editoriais e revisar o texto — com colegas trabalhando no mesmo arquivo simultaneamente. Os documentos nascem privados, e o dono pode compartilhar com pessoas específicas ou com a organização inteira; também é possível exportar para Google Docs ou Microsoft Word.

Junto do lançamento, chegam em versão beta o Claude Slides, que cria e edita apresentações (com exportação em PowerPoint ou PDF, e possibilidade de apresentar direto de dentro do Claude), e o Claude Design, para criar peças visuais de uma página, editáveis e exportáveis como imagem ou PDF.

Um capítulo de uma guerra que já derrubou ação da Microsoft

Não é a primeira vez que um lançamento da Anthropic mexe com o mercado financeiro. No início deste ano, o anúncio de plugins para o Claude Cowork provocou o que passou a ser chamado de "Saaspocalypse": numa única semana, cerca de US$ 1 trilhão em valor de mercado foi apagado do setor de software, com investidores temendo que os laboratórios de IA decidissem competir diretamente por assinantes em vez de apenas vender acesso a modelos.

A própria Microsoft perdeu fatia relevante de valor de mercado naquela semana. A resposta da gigante foi, no mínimo, irônica: lançou seu próprio "coworker" de IA batizado com o mesmo nome, "Cowork", construído em parte usando tecnologia da própria concorrente — a Anthropic também vende acesso a seus modelos para uso dentro do Microsoft 365 Copilot, numa relação que mistura parceria comercial e disputa direta pelo mesmo espaço de trabalho.

Não é a única frente aberta contra a Microsoft

O Claude Docs se soma a uma ofensiva que já vinha em curso: desde outubro do ano passado a Anthropic lança complementos que colocam o Claude diretamente dentro do Word, do Excel e do PowerPoint, todos já em disponibilidade geral desde maio. A diferença agora é de propósito — em vez de um assistente dentro do software da Microsoft, o Claude Docs propõe que o próprio ambiente do Claude seja o espaço de trabalho, sem precisar abrir o Office em nenhum momento.

A concorrente OpenAI segue por um caminho parecido, ainda que com outro foco: já uniu o Codex, sua ferramenta de programação, ao próprio aplicativo do ChatGPT, refletindo um movimento mais amplo do setor de tornar assistentes de IA capazes de lidar tanto com perguntas rápidas quanto com trabalhos complexos e de múltiplas etapas.

No fim das contas, a Anthropic está transformando o Claude de um lugar para fazer perguntas em um espaço de produção e revisão dos próprios arquivos que sustentam o dia a dia das empresas. Isso pode tornar as ferramentas de IA mais úteis — e ao mesmo tempo aprofundar ainda mais a linha cada vez mais tênue entre um assistente de inteligência artificial e um pacote de escritório completo.