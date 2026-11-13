Metano entra no centro da COP31 com novos recursos e pressão por regulação

Antália, Turquia — A redução das emissões de metano e de outros gases de efeito estufa além do dióxido de carbono (CO₂) ganhou novos compromissos financeiros na COP31.

Durante a Cúpula de Líderes realizada nesta quinta-feira, 12, organizações filantrópicas anunciaram mais de US$ 480 milhões para financiar iniciativas de redução desses poluentes, com foco nos setores de energia, agricultura e resíduos.

O anúncio ocorre em meio aos esforços internacionais para acelerar a redução de gases que contribuem para o aquecimento global e ampliar o apoio a países que enfrentam dificuldades para colocar suas metas climáticas em prática.

Além do novo financiamento, foram anunciados US$ 25 milhões adicionais para o Acelerador de Ação dos Países sobre Superpoluentes, iniciativa que oferece assistência técnica e apoio à estruturação de projetos em países em desenvolvimento. Com o aporte, o programa passa a contar com US$ 50 milhões em recursos anunciados e amplia sua atuação de sete para 14 países.

Organizada por Brasil, China e Reino Unido, em conjunto com a Presidência da COP31, a reunião reuniu representantes de governos, organismos multilaterais e instituições filantrópicas para discutir não apenas novos investimentos, mas também a necessidade de regulamentação e cooperação internacional.

O debate expôs um dos desafios da agenda climática: embora tecnologias para reduzir parte significativa dessas emissões já estejam disponíveis, sua implementação depende de financiamento, capacidade institucional e políticas públicas.

Financiamento para metano avança

O novo compromisso de US$ 480 milhões representa uma ampliação dos recursos filantrópicos destinados à agenda de redução do metano desde o lançamento do Compromisso Global de Metano, em 2021.

Naquele ano, organizações filantrópicas anunciaram US$ 300 milhões para apoiar a iniciativa. Desde então, os financiadores já destinaram mais de US$ 530 milhões à implementação do compromisso.

A nova rodada de financiamento também contempla iniciativas relacionadas ao carbono negro, poluente associado à combustão incompleta, ao acesso a formas limpas de cozinhar, ao transporte e à refrigeração.

Apesar do volume anunciado, os recursos filantrópicos não substituem a necessidade de financiamento público e privado para ampliar a escala das soluções.

Christie Ulman, presidente da Sequoia Climate Foundation, reconheceu essa limitação ao afirmar que a filantropia pode contribuir para acelerar a implementação de tecnologias, mas que governos e empresas precisam assumir parte dos investimentos.

"Esse novo compromisso vai acelerar soluções práticas nos setores de energia, agricultura e resíduos, além de iniciativas voltadas ao ar limpo e à refrigeração. A filantropia pode ajudar a catalisar a ação, mas a liderança dos governos e o investimento privado são essenciais para promover mudanças em escala", afirmou.

A primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley, também defendeu que os países avancem além dos compromissos voluntários, com maior cooperação internacional e mecanismos regulatórios para reduzir emissões.

Durante sua participação, Mottley chamou atenção para a distribuição dos custos da transição na agricultura, especialmente entre pequenos produtores.

"Ninguém pode razoavelmente esperar que os agricultores arquem com os custos de adaptação relacionados às emissões de metano, seja na pecuária, seja no cultivo de arroz", afirmou.

Setor fóssil concentra oportunidades de redução

A possibilidade de reduzir emissões de metano com tecnologias já disponíveis foi um dos principais argumentos econômicos apresentados na cúpula.

Segundo Fatih Birol, diretor-executivo da Agência Internacional de Energia (AIE), pelo menos 75% das emissões de metano provenientes das operações com combustíveis fósseis poderiam ser reduzidas com tecnologias existentes.

Mais de 60% dessas reduções poderiam ser realizadas sem custo líquido, considerando os benefícios econômicos associados às medidas.

A captura do metano que seria desperdiçado durante as operações é uma dessas oportunidades, destacada pelo ministro de Mudança do Clima e Energia da Austrália, Chris Bowen.

Durante a reunião, a Austrália anunciou sua adesão à Declaração sobre a Redução Drástica das Emissões de Metano no Setor Global de Combustíveis Fósseis, iniciativa liderada pelo Reino Unido.

Bowen também defendeu o aprimoramento dos sistemas de mensuração das emissões, considerado um dos instrumentos necessários para acompanhar a efetividade das políticas de redução.

Banco Mundial amplia projetos de redução de metano em 45 países

A agricultura também entrou nas discussões como um dos setores em que a redução das emissões pode estar associada a ganhos de produtividade.

O presidente do Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, informou que a instituição apoia atualmente programas de redução de metano em 45 países, número três vezes superior ao compromisso assumido durante a COP28.

Segundo o banco, os projetos estão no caminho para reduzir 11 milhões de toneladas de metano e beneficiar mais de 160 milhões de pessoas.

No Brasil, Banga citou resultados de iniciativas envolvendo pequenas propriedades familiares produtoras de leite. Em um ano, os produtores participantes registraram aumento de 10% na produtividade e redução de 6% nas emissões.

Outro exemplo apresentado foi um programa de US$ 1 bilhão para a produção de arroz na Índia, que oferece apoio a mais de 300 mil agricultores.

Os casos foram utilizados para sustentar a possibilidade de combinar redução de emissões com ganhos econômicos. Ao mesmo tempo, a discussão sobre quem financia as mudanças tecnológicas e produtivas permanece central, especialmente nos países em desenvolvimento.

Brasil: redução de 29% para metano e 48% para carbono negro

O Brasil também apresentou novos desdobramentos de sua política climática durante a cúpula.

Ana Toni, CEO da COP30, afirmou que o país incorporou neste ano medidas adicionais para reduzir as emissões de gases não CO₂ no Plano Clima, instrumento de planejamento das ações brasileiras de enfrentamento à mudança climática.

Segundo ela, o governo brasileiro lançará na próxima semana um plano de qualidade do ar e clima voltado aos poluentes climáticos de vida curta, substâncias que permanecem por períodos relativamente curtos na atmosfera, mas contribuem para o aquecimento global.

O documento terá metas de redução de 29% nas emissões de metano e de 48% nas emissões de carbono negro. O material apresentado na cúpula não detalha os prazos nem as bases de comparação desses percentuais.

Ana Toni também destacou iniciativas lançadas durante a Agenda de Ação da COP30, como o Acelerador de Ação dos Países sobre Superpoluentes e a No Organic Waste (NOW), voltada à gestão de resíduos orgânicos.

Ao defender a redução do metano como uma medida para conter o aquecimento no curto prazo, ela ressaltou que essa estratégia não pode substituir a diminuição das emissões de dióxido de carbono.

A representante brasileira descreveu a ação sobre o metano como um "freio de emergência que nos permite ganhar tempo".

A referência está relacionada à tentativa de limitar a intensidade e a duração do overshoot, termo utilizado para descrever a ultrapassagem temporária de um limite de aquecimento global.

Novo financiamento amplia apoio a países em desenvolvimento

Parte das discussões se concentrou na dificuldade enfrentada por governos para transformar compromissos internacionais em projetos de redução de emissões.

O secretário-executivo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), Simon Stiell, defendeu o fortalecimento de políticas públicas e a ampliação do apoio técnico e financeiro aos países.

Uma das respostas apresentadas foi a expansão do Acelerador de Ação dos Países sobre Superpoluentes, da Coalizão Clima e Ar Limpo (CCAC).

A ministra britânica do Clima, Katie White, anunciou US$ 25 milhões adicionais para incluir sete países no programa: Costa do Marfim, Etiópia, Fiji, Marrocos, Paquistão, Filipinas e Uzbequistão.

Eles se somam ao grupo anunciado durante a COP30, formado por Brasil, Camboja, Indonésia, Cazaquistão, México, Nigéria e África do Sul.

O objetivo é chegar a 30 países em desenvolvimento até 2030, com equipes técnicas dedicadas, assistência para a formulação de políticas e apoio à estruturação de projetos capazes de atrair investimentos.

O financiamento anunciado para o programa chega agora a US$ 50 milhões, incluindo o compromisso inicial de US$ 25 milhões.

China inclui gases além do CO₂ em estratégia climática até 2035

A China também apresentou medidas para ampliar o controle de emissões além do dióxido de carbono.

O ministro de Ecologia e Meio Ambiente, Huang Runqiu, afirmou que os gases não CO₂ foram incorporados à meta nacional chinesa de controle de emissões para toda a economia até 2035.

Segundo o ministro, o mais recente Plano Quinquenal do país prioriza a redução desses poluentes, com o objetivo de estabelecer até 2030 uma capacidade de abatimento equivalente a 30 milhões de toneladas de CO₂.

As medidas abrangem o controle do metano nos setores de energia, agricultura e resíduos, além do óxido nitroso industrial e dos gases fluorados.

Huang também defendeu mecanismos de cooperação internacional para compartilhar tecnologias e conhecimentos, além de incentivos de mercado para ampliar o financiamento.

Outra frente apresentada na COP31 foi o controle do hexafluoreto de enxofre (SF₆), gás de efeito estufa de elevado potencial de aquecimento utilizado em equipamentos elétricos.

A Alemanha anunciou o Compromisso Global sobre o SF₆, iniciativa para reduzir emissões associadas às redes elétricas. Reino Unido e Comissão Europeia também declararam apoio à medida.