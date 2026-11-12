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Ações da Nvidia despencam mais de 10% após Jensen Huang deixar cargo de CEO

Papel é negociado a US$ 154,68 antes da abertura em Nova York; CFO Colette Kress assume interinamente e Harvey Jones vira o primeiro chair do conselho

Jensen Huang: executivo renunciou aos cargos de CEO e de membro do conselho da Nvidia nesta quinta-feira, 12 (Joel Saget/AFP/Getty Images)

Jensen Huang: executivo renunciou aos cargos de CEO e de membro do conselho da Nvidia nesta quinta-feira, 12 (Joel Saget/AFP/Getty Images)

Letícia Furlan
Letícia Furlan

Repórter de Mercados

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 11h09.

Última atualização em 12 de novembro de 2026 às 11h12.

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A Nvidia perdeu mais de 10% do valor no pré-mercado desta quinta-feira, 12, logo depois de anunciar a renúncia de Jensen Huang, cofundador que comandou a fabricante de chips por 33 anos.

A queda leva a ação em direção ao menor nível em mais de um ano. Na quarta-feira, 11, os papéis haviam fechado a US$ 173,73.

O comunicado da renúncia de Huang saiu às 8h48 no horário de Nova York, 10h48 em Brasília. Huang deixou, com efeito imediato, os cargos de presidente, CEO e membro do conselho de administração.

A CFO Colette Kress assume como CEO interina e mantém a função de diretora financeira até que o conselho escolha um sucessor definitivo. A busca vai considerar nomes de dentro e de fora da empresa.

A Nvidia também nomeou Harvey C. Jones como o primeiro chair do conselho em sua história. Ex-CEO e ex-presidente executivo do conselho da Synopsys, Jones afirmou que o conselho tem total confiança em Kress e na equipe de liderança e que as operações, os compromissos com clientes e o cronograma de produtos devem seguir sem interrupção.

O comunicado não informa o motivo da renúncia nem menciona a investigação independente aberta pelo conselho no domingo, 8.

A renúncia vem depois de uma crise iniciada quando Huang admitiu, em mensagem aos funcionários, ter sido infiel. O New York Times identificou a mulher como Alice Huang, ex-executiva da Megaspeed, empresa de data centers de Singapura que, segundo autoridades americanas, é suspeita de coletar informações para Pequim. O governo chinês nega as acusações.

Na segunda-feira, 9, as ações caíram 4,27%, a US$ 178,67. Na terça-feira, 10, recuaram mais 5,47%, para US$ 168,89.

A quarta-feira trouxe um respiro, com alta de 2,92%. Ele não durou. No mesmo dia, o Times revelou um segundo relacionamento, com Kimberly Powell, vice-presidente de saúde da Nvidia e subordinada direta de Huang. Após o fechamento, o Wall Street Journal informou que o conselho se preparava para destituir o CEO, e as ações caíram mais de 8% no after-market.

Seis rebaixamentos em uma noite

Wall Street não esperou a decisão do conselho. Seis analistas rebaixaram a recomendação para as ações da Nvidia entre a noite de quarta-feira e a manhã desta quinta-feira, antes do anúncio da renúncia, segundo levantamento da CNBC.

Um dos rebaixamentos veio de Ben Reitzes, da Melius Research, que recomendava a compra do papel desde que iniciou a cobertura de plataformas de inteligência artificial, em julho de 2023. Ele passou a recomendação para neutra e cortou o preço-alvo de US$ 315 para US$ 185.

"Pensávamos que tínhamos experiência, mas nada nos prepara para o que aconteceu com a Nvidia nas últimas semanas", disse Reitzes, segundo a CNBC. O analista comparou o caso ao da HP em 2010, quando esperar pela decisão do conselho e pelo nome do novo CEO não deu certo para quem manteve as ações.

Na Evercore, Mark Lipacis rebaixou o papel para desempenho em linha com o mercado e reduziu o preço-alvo de US$ 465 para US$ 186. Para ele, a investigação vai levar tempo, e o múltiplo preço/lucro da Nvidia deve continuar a cair, em especial porque a empresa não tem um plano de sucessão evidente nem um segundo executivo na operação.

Stacy Rasgon, do Bernstein, também rebaixou a ação e cortou o preço-alvo de US$ 400 para US$ 200. O analista reconhece que os fundamentos do negócio seguem intactos e que muita notícia ruim já está nos preços, mas avalia que novas alegações devem surgir.

"Há um ditado que diz que se você encontrar duas formigas na sua cozinha, a melhor estimativa do número total de formigas não é duas", afirmou Rasgon, de acordo com a CNBC.

Completam a lista Oppenheimer, William Blair e KeyBanc. Rick Schafer, da Oppenheimer, retirou o preço-alvo e disse esperar que os fundamentos fiquem em segundo plano no curto prazo, mesmo com potencial de alta nos resultados do trimestre. John Vinh, do KeyBanc, afirmou que a saída de Huang aumenta de forma substancial o risco estratégico, organizacional e de execução, o que justifica um múltiplo menor para a ação.

Nem todos rebaixaram. O Citi manteve a recomendação de compra, mas reduziu o preço-alvo de US$ 285 para US$ 225. "Se Jensen fosse forçado a sair, isso marcaria o fim de uma era", escreveram os analistas do banco.

Dan Ives, da Yorkville Ives, manteve a recomendação acima da média do mercado. Ele avalia a ação em US$ 225 sem Huang no comando, contra US$ 300 com o executivo, e diz que a Nvidia vai superar a turbulência e seguir como peça central da revolução da IA.

Rivais sobem, parceiros caem

A crise na Nvidia dividiu o setor de semicondutores. AMD e Broadcom, que disputam com a companhia o mercado de chips para inteligência artificial, subiam cerca de 3% cada no pré-mercado após o anúncio da renúncia, segundo a CNBC.

A aposta é que as concorrentes possam ganhar encomendas enquanto a Nvidia atravessa a troca de comando. O William Blair, que rebaixou a Nvidia, elevou nesta quinta-feira a recomendação da AMD para outperform e citou os problemas de liderança e regulatórios da rival como espaço para ganho de participação.

No restante do setor, o movimento foi o oposto. Intel e Micron recuavam 5% e 4%, respectivamente, e a Oracle perdia 4%, de acordo com a CNBC.

Parte da pressão vem do modelo que Huang montou. A Nvidia financia empresas que constroem infraestrutura em torno de seus chips, e investidores questionam se um novo comando manterá essa rede de parcerias.

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