O que muda se a aposentadoria durar 25 ou 30 anos? Especialista explica como se planejar

A preparação para a aposentadoria segue sendo um desafio para a maioria das pessoas. Uma pesquisa realizada pela Icatu Seguros, em parceria com a Conversion, mostra que 95% dos participantes ainda não têm recursos suficientes para essa fase e 92% afirmam que o benefício do INSS não será suficiente para manter o padrão de vida desejado. Ao mesmo tempo, 62% não têm previdência privada.

Informalidade, dívidas, inflação e dúvidas estão entre os motivos apontados pelo professor de finanças Ricardo Humberto Rocha durante uma apresentação no evento Longevidade & Wellness, promovido pela EXAME e realizado em 27 de outubro, em São Paulo. “Também esbarra na dificuldade de dar ao futuro o mesmo peso que se dá ao presente”, disse.

Outro ponto que merece atenção, de acordo com ele, é a saúde cognitiva. Lembrar dos vencimentos e organizar o orçamento, por exemplo, são tarefas que dependem de memória e planejamento. Dados de um estudo da Universidade Johns Hopkins, feito com quase 2,5 milhões de idosos nos Estados Unidos, revelam que, sete anos antes do diagnóstico de Alzheimer ou de uma demência, os atrasos nos pagamentos já eram mais frequentes, o que resultou em mais dívidas. Fora o aumento dos custos de saúde.

Contas em dia

Para exemplificar a importância da reserva financeira, Rocha recorreu à imagem de caixas-d’água. Assim como a água armazenada abastece a casa quando o fornecimento é interrompido, o dinheiro guardado ajuda a manter as contas em dia quando os ganhos encolhem. “E os gastos não diminuem no mesmo momento”, disse.

O intervalo entre a queda da receita e o ajuste do orçamento é justamente o período em que a reserva pode fazer diferença.

Diante disso, o professor deu quatro orientações:

No caso da previdência , não resgate tudo de uma vez para evitar impacto tributário. Tire apenas o necessário para o momento;

, não resgate tudo de uma vez para evitar impacto tributário. Tire apenas o necessário para o momento; Cuidado ao contratar renda vitalícia e pense com calma antes de entregar o montante para uma seguradora;

e pense com calma antes de entregar o montante para uma seguradora; Diversifique. Abra dois planos de previdência para ter flexibilidade de resgate a cada 30 dias;

Abra dois planos de previdência para ter flexibilidade de resgate a cada 30 dias; Mantenha o binômio equilibrado: não deixe 95% do patrimônio imobilizado em imóveis, sem liquidez para emergências ou inventário.

Apoio para preservar a autonomia

Além do planejamento de cada um, Rocha ressaltou que a autonomia financeira na velhice depende de como as instituições financeiras atendem seus clientes.

Entre as medidas necessárias, citou explicar riscos, custos, liquidez e prazos em linguagem clara; oferecer recursos acessíveis e canais adequados de atendimento; permitir a indicação de uma pessoa de confiança sem transferir a ela o controle da conta; e criar protocolos proporcionais para suspeita de exploração financeira.

“A idade não deve ser uma barreira automática para investir.”

Segundo ele, a jornada começa com boas perguntas: quantos anos de renda o seu plano contempla? O que mudaria se a aposentadoria durasse 25 ou 30 anos? Quem poderia apoiar suas decisões se você precisasse de ajuda? Que mudanças você espera das instituições financeiras?