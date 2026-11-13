O que muda se a aposentadoria durar 25 ou 30 anos? Especialista explica como se planejar

Ricardo Humberto Rocha, professor de finanças especialista participou do evento Longevidade & Wellness, promovido pela EXAME (Eduardo Frazão/EXAME)
Jornalista especializada em carreira, RH e negócios
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 06h04.
A matéria aborda os desafios financeiros na aposentadoria, destacando a insuficiência do INSS, a falta de previdência privada e a importância da saúde cognitiva para idosos. O especialista Ricardo Humberto Rocha orienta sobre planejamento financeiro, diversificação de investimentos e a necessidade de instituições financeiras oferecerem atendimento adequado para idosos.
A preparação para a aposentadoria segue sendo um desafio para a maioria das pessoas. Uma pesquisa realizada pela Icatu Seguros, em parceria com a Conversion, mostra que 95% dos participantes ainda não têm recursos suficientes para essa fase e 92% afirmam que o benefício do INSS não será suficiente para manter o padrão de vida desejado. Ao mesmo tempo, 62% não têm previdência privada.
Informalidade, dívidas, inflação e dúvidas estão entre os motivos apontados pelo professor de finanças Ricardo Humberto Rocha durante uma apresentação no evento Longevidade & Wellness, promovido pela EXAME e realizado em 27 de outubro, em São Paulo. “Também esbarra na dificuldade de dar ao futuro o mesmo peso que se dá ao presente”, disse.
Outro ponto que merece atenção, de acordo com ele, é a saúde cognitiva. Lembrar dos vencimentos e organizar o orçamento, por exemplo, são tarefas que dependem de memória e planejamento. Dados de um estudo da Universidade Johns Hopkins, feito com quase 2,5 milhões de idosos nos Estados Unidos, revelam que, sete anos antes do diagnóstico de Alzheimer ou de uma demência, os atrasos nos pagamentos já eram mais frequentes, o que resultou em mais dívidas. Fora o aumento dos custos de saúde.
Para exemplificar a importância da reserva financeira, Rocha recorreu à imagem de caixas-d’água. Assim como a água armazenada abastece a casa quando o fornecimento é interrompido, o dinheiro guardado ajuda a manter as contas em dia quando os ganhos encolhem. “E os gastos não diminuem no mesmo momento”, disse.
O intervalo entre a queda da receita e o ajuste do orçamento é justamente o período em que a reserva pode fazer diferença.
Diante disso, o professor deu quatro orientações:
Além do planejamento de cada um, Rocha ressaltou que a autonomia financeira na velhice depende de como as instituições financeiras atendem seus clientes.
Entre as medidas necessárias, citou explicar riscos, custos, liquidez e prazos em linguagem clara; oferecer recursos acessíveis e canais adequados de atendimento; permitir a indicação de uma pessoa de confiança sem transferir a ela o controle da conta; e criar protocolos proporcionais para suspeita de exploração financeira.
“A idade não deve ser uma barreira automática para investir.”
Segundo ele, a jornada começa com boas perguntas: quantos anos de renda o seu plano contempla? O que mudaria se a aposentadoria durasse 25 ou 30 anos? Quem poderia apoiar suas decisões se você precisasse de ajuda? Que mudanças você espera das instituições financeiras?
Glossário
O que é aposentadoria?
É a fase da vida em que uma pessoa deixa de trabalhar formalmente e passa a receber benefícios, geralmente do INSS, para manter seu estilo de vida.
O que é INSS?
É o Instituto Nacional do Seguro Social, responsável por gerenciar os benefícios sociais no Brasil, incluindo aposentadorias e pensões.
O que é previdência privada?
É um plano de investimento voluntário que complementa os benefícios do INSS, permitindo que as pessoas economizem para a aposentadoria com benefícios fiscais.
O que significa Ricardo Humberto Rocha?
É um professor de finanças que analisa desafios de planejamento financeiro na aposentadoria e orienta sobre gestão de recursos para idosos.
O que é saúde cognitiva?
É a capacidade mental de lembrar, raciocinar e tomar decisões, essencial para gerenciar finanças e evitar problemas como atrasos de pagamentos na velhice.
O que é renda vitalícia?
É um tipo de investimento que oferece pagamentos regulares ao longo do tempo, frequentemente usado em planos de aposentadoria, mas requer análise cuidadosa antes de contratar.
O que é binômio?
É uma combinação de dois elementos, neste contexto, refere-se ao equilíbrio entre patrimônio imobilizado e liquidez para garantir flexibilidade financeira em emergências.