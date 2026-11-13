Quem saiu de 'A Fazenda 18'? Roça tem disputa apertada e quase empate triplo

Murilo Dias foi eliminado de "A Fazenda 18" na noite de quinta-feira, 12, com 32,63% dos votos para permanecer. O influenciador disputou a oitava roça com Daniel Erthal e Tina Calamba, que seguem no reality da Record.

A decisão veio em uma votação que bateu o recorde de participação da temporada. Durante o programa, Adriane Galisteu informou que aquela havia sido a disputa mais apertada da edição, considerando os três roceiros.

Qual foi a porcentagem de cada participante?

Tina Calamba teve a maior parcela dos votos, com 33,76%, seguida por Daniel Erthal, com 33,61%. Murilo ficou menos de um ponto percentual atrás de Daniel. Em "A Fazenda 18", o público vota em quem deseja manter na competição. Confira o resultado:

Tina Calamba: 33,76%;

33,76%; Daniel Erthal: 33,61%;

33,61%; Murilo Dias: 32,63%.

A Record divulgou os percentuais dos três participantes, procedimento adotado somente pela segunda vez nesta edição.

Como foi formada a oitava roça?

A formação começou na terça-feira, 10. O então fazendeiro Mayk Leão indicou Murilo e, após um empate na votação da sede, escolheu Daniel Erthal para ocupar o segundo banquinho. Daniel puxou Tina Calamba da Baia.

Fran Almeida foi para a roça após uma mudança na dinâmica provocada pelo Poder da Chama Vermelha, de Alfredo Amaral. O poder cancelou o Resta Um e permitiu que Alfredo indicasse dois participantes para a decisão do fazendeiro. Ele escolheu Fran e Thaíde, e Mayk Leão mandou Fran para o quarto banquinho. A peoa então vetou Tina Calamba da Prova do Fazendeiro.

Na quarta-feira, 11, Fran venceu a Prova do Fazendeiro. O resultado garantiu o chapéu e a imunidade à participante, fechando a disputa pela permanência entre os outros três indicados.

Qual foi a herança deixada por Murilo?

A saída de Murilo também trouxe consequências para os próximos dias do jogo. Na Herança do Eliminado, Daniel recebeu o poder de escolher quatro moradores da Baia, com restrições para o fazendeiro e o vencedor da Prova de Fogo.

Tina ficou responsável por escolher um participante para chegar mais tarde à festa. Ela aplicou o castigo a Alfredo Amaral.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.