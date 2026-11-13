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Tailândia propõe limite diário de US$ 148 mil para depósitos e saques de stablecoins

A CVM da Tailândia estabeleceria limites diários separados para depósitos e saques de stablecoins e exigiria que os clientes usassem carteiras de sua propriedade

Bandeira da Tailândia (crédito: Markus Winkler/Unsplash)

Bandeira da Tailândia (crédito: Markus Winkler/Unsplash)

Cointelegraph
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Agência de notícias

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 09h30.

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O órgão regulador de valores mobiliários da Tailândia propôs limitar depósitos e saques diários de stablecoins a 5 milhões de baht (US$ 148 mil) cada por cliente em operadores de criptoativos regulamentados.

O limite se aplicaria separadamente a depósitos e saques em cada operador, informou a Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia em um anúncio nesta quinta-feira, 12. O regulador disse que as regras têm como objetivo combater a lavagem de dinheiro, o cibercrime e as tentativas de contornar as regras de transferências internacionais de dinheiro.

A proposta proibiria transferências de stablecoins de e para carteiras de terceiros. Os operadores teriam de verificar se os clientes são proprietários das contas ou carteiras que usam para depósitos e saques.

Os operadores teriam de cumprir a Travel Rule, que exige que os provedores de serviços de criptoativos coletem e compartilhem informações sobre as transferências, e usar análises de blockchain para identificar carteiras vinculadas a atividades suspeitas.

A proposta exigiria que as exchanges de criptomoedas informassem seus formadores de mercado e identificassem os ativos para os quais fornecem liquidez. As corretoras de criptomoedas seriam proibidas de usar provedores de liquidez para pares stablecoin-baht. Certas negociações fora da plataforma estariam sujeitas a um mínimo de 3 milhões de baht.

A proposta vem após uma consulta realizada em setembro, na qual a CVM do país propôs limites para transferências de stablecoins e uma supervisão mais rigorosa dos operadores de criptoativos.

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