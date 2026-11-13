Americanas vê 2027 'muito desafiador' e não espera 'ajuda' da economia, diz CFO

A Americanas (AMER3) planeja atravessar 2027 sem contar com uma contribuição positiva da economia para seus resultados. A varejista já trabalha com uma perspectiva conservadora para o próximo ano, que deve ser "muito, mas muito desafiador", nas palavras de Sebastien Durchon, CFO da companhia. O executivo diz ver um ambiente especialmente desafiador para empresas do varejo, um dos segmentos mais sensíveis ao custo do crédito e à renda das famílias.

"A nossa visão é que 2027 vai ser um ano muito, mas muito desafiador. Acho que não vai haver nada de ajuda do cenário macroeconômico", afirmou o executivo em entrevista à EXAME nesta quinta-feira, 12, um dia após a divulgação do balanço do terceiro trimestre.

A preocupação não está necessariamente em uma redução imediata do fluxo de consumidores nas lojas. Segundo Durchon, a Americanas ainda não percebeu uma diminuição no número de clientes, e a cesta média de compras continua crescendo, acompanhando a inflação. O desafio, porém, é que o orçamento das famílias está apertado e a companhia não espera um avanço expressivo do valor gasto por consumidor no próximo ano.

"Ele não tem muito mais para gastar. Não contamos com um momento muito expressivo da cesta média no ano que vem, mas, para nós, a gente está se preparando para um cenário duro", disse.

Economistas e instituições do mercado financeiro também veem apontando o risco de uma recessão no país no próximo ano diante da perspectiva de desaceleração da atividade econômica, dos juros elevados por um tempo prolongado e da piora das expectativas para as contas públicas.

O Boletim Focus divulgado no início desta semana pelo Banco Central mostrou que a projeção de crescimento da economia doméstica em 2026 caiu de 1,76% para 1,75, a quarta queda consecutiva. Antes dessas revisões, o Produto Interno Bruto (PIB) era previsto em 1.85%. A inflação, contudo, se manteve em 5,22%.

Na avaliação do CFO, uma eventual recessão pode ter efeitos ainda mais intensos sobre as empresas do que sobre as pessoas físicas. Por isso, a companhia pretende manter uma postura conservadora, sem alterar substancialmente o planejamento que já vem executando. A estratégia, segundo Durchon, considera há algum tempo um ambiente econômico desfavorável, independentemente de uma deterioração adicional da atividade.

A avaliação ocorre em um momento em que a Americanas ainda tenta transformar o crescimento das vendas em rentabilidade. No terceiro trimestre, a receita líquida avançou 10,3%, para R$ 2,966 bilhões, mas a companhia registrou prejuízo líquido de R$ 352 milhões, revertendo o lucro de R$ 367 milhões de um ano antes. O Ebitda ajustado somou R$ 52 milhões, queda de 90,7% na comparação anual.

Juros altos e consumo pressionado alimentam crise no varejo

A leitura do diretor financeiro sobre o ambiente econômico também ajuda a explicar a preocupação com a nova onda de recuperações judiciais no varejo. Ao longo de 2026, empresas como Marabraz e Casas Bahia voltaram a recorrer a mecanismos de reestruturação de dívidas, em um setor que já enfrenta dificuldades para lidar com o custo do crédito.

Para o CFO, a combinação de juros elevados por um período prolongado e perda de poder aquisitivo dos consumidores cria um ambiente particularmente complicado para as varejistas. Segundo Durchon, o setor entra no terceiro ano de Selic em patamar elevado, o que aumenta a pressão sobre empresas que já carregam estruturas de endividamento relevantes.

Ao mesmo tempo, a inflação de determinadas categorias de produtos pesa diretamente no orçamento das famílias. Durchon cita o chocolate como exemplo, no ano passado, a categoria registrou inflação de 20%, segundo o executivo. "Você tem o peso da dívida e uma capacidade de crescimento um pouco menor. Nesse cenário complexo, não posso dizer que nós estamos 100% blindados", afirmou.

A diferença da Americanas em relação às empresas que começam a enfrentar dificuldades agora, na avaliação do CFO, é o tempo de preparação.

Em janeiro de 2023, a empresa revelou um rombo de mais de R$ 20 bilhões em seu balanço, num caso que ficou conhecido como um dos maiores escândalos corporativos e contábeis da história do Brasil. Em meio a esse processo, a dívida da varejista saltou para mais de R$ 40 bilhões, e a empresa se viu obrigada a buscar a proteção da Justiça para renegociar com credores e não quebrar.

Em outubro, a Justiça do Rio de Janeiro decretou o fim da recuperação judicial da Americanas após a revelação de um esquema bilionário de fraudes contábeis. Mas desde 2024, contudo, a companhia trabalha com a perspectiva de que precisaria renegociar suas debêntures, reduzir despesas fixas e modificar o sortimento para recuperar a margem bruta.

"Sabemos desde então que era preciso refinanciar essa debênture. Sabemos desde 2024 que temos que reduzir a despesa fixa da companhia, porque esse resultado tem que melhorar. Sabemos desde 2024 que temos que mexer no sortimento para lá na frente ter uma margem bruta um pouco maior", disse.

"Nesse cenário complexo, não posso dizer que nós estamos 100% blindados. A nossa grande diferença é que já temos uma consciência muito clara da situação", acresentou o CFO.

Saída da RJ é marco, mas não resolve acesso ao crédito

A decisão da Justiça do Rio de Janeiro pelo reconheceu o cumprimento das obrigações previstas no plano de recuperação judicial, aprovado por 91% dos credores.

Para Durchon, o encerramento do processo representa um reconhecimento importante da sustentabilidade da empresa e dá à diretoria um argumento adicional nas negociações com bancos e fornecedores. Mas o executivo pondera que a decisão não significa uma retomada automática das linhas de financiamento.

"O banco que não emprestava dinheiro para Americanas não vai acordar e falar: 'Puxa, agora vão emprestar bilhões para Americanas'. Não vai ser bem assim", afirmou.

Segundo Durchon, parte dos efeitos positivos já vinha aparecendo antes mesmo da decisão judicial. A companhia conseguiu renegociar prazos de pagamento e ampliar limites de compra com fornecedores. O movimento contribuiu para uma melhora de aproximadamente R$ 400 milhões no capital de giro nos últimos meses, com avanços concentrados principalmente no segundo e no terceiro trimestres de 2026.

O CFO avalia que a saída da recuperação judicial funcionou como uma confirmação de uma evolução que já estava em andamento. O próximo passo, segundo o executivo, será renegociar as debêntures da companhia, movimento que ele espera concretizar em 2027. A dívida foi contratada em 2024, com remuneração de 128% do CDI, custo que o CFO reconhece ser elevado, mas que já está incorporado ao planejamento financeiro.

A Americanas também começou a arcar efetivamente com os juros dessa estrutura. Em 27 de outubro, pagou pouco mais de R$ 90 milhões referentes à primeira parcela, segundo o executivo. Durchon afirma que a companhia já considera os pagamentos previstos para 2027 em suas projeções de geração de caixa.

Black Friday deve ter menos agressividade nas promoções

Antes de enfrentar o próximo ano, a Americanas tem pela frente um quarto trimestre decisivo. Novembro e dezembro, juntos, representam um volume de vendas equivalente ao de um trimestre inteiro para a varejista, segundo Durchon. A Black Friday, em particular, concentra uma parcela expressiva das vendas em poucos dias.

No ano passado, a sexta-feira da Black Friday representou seis vezes a venda média diária da companhia. Para este ano, o CFO espera uma redução na intensidade das promoções em relação à edição anterior, embora acredite que a data continuará sendo marcada por descontos relevantes.

"Acredito que teremos uma redução da intensidade promocional porque não é viável. A realidade é que o varejo não tem como bancar tudo isso", afirmou.

A estratégia da Americanas é participar da disputa comercial sem comprometer ainda mais as margens. Isso envolve equilibrar os descontos com os custos adicionais necessários para atender ao aumento concentrado da demanda, como reforço de estoques, contratação de temporários, logística e investimentos em marketing.

"É o momento da Black. Vai ser bem promocional ainda, mas acho que vai ser um pouco menos promocional", disse.

O Natal, por sua vez, tem uma dinâmica diferente. Como as vendas ficam distribuídas ao longo de dezembro, a operação é mais simples de executar. Nesse caso, a companhia pretende manter um modelo semelhante ao adotado no ano passado e conta com o período para melhorar o desempenho do exercício.

Recuperação operacional ainda é o principal desafio

Apesar dos avanços comerciais e da saída da recuperação judicial, a Americanas ainda precisa resolver um problema central: voltar a gerar resultado operacional positivo.

Durchon argumenta que parte da piora expressiva dos indicadores na comparação anual é explicada pela redução de ganhos extraordinários reconhecidos em 2025. Naquele ano, a companhia contabilizou R$ 850 milhões em efeitos positivos, incluindo créditos fiscais e reversões de provisões. Em 2026, esses efeitos somaram apenas R$ 61 milhões.

Quando esses ganhos são retirados da comparação, a trajetória operacional é diferente. Segundo o CFO, o resultado operacional negativo passou de R$ 650 milhões em 2025 para R$ 450 milhões neste ano. Em 2024, havia sido de R$ 1,4 bilhão negativo. Considerando os dois últimos anos, a melhoria acumulada se aproxima de R$ 1 bilhão.

Para continuar avançando, a companhia pretende combinar crescimento das vendas, redução de despesas e mudanças no sortimento, priorizando categorias com margens maiores, como guloseimas e bebidas geladas. O objetivo é aumentar a participação desses produtos nas vendas sem abrir mão de preços competitivos.

A geração de caixa também permanece no radar. Além da melhora operacional, a Americanas conta com iniciativas de venda de ativos e recuperação de créditos fiscais para reforçar a liquidez. Entre elas estão dois imóveis no Rio de Janeiro, cujas transações somam aproximadamente R$ 130 milhões e cuja conclusão, segundo o CFO, deve permitir a entrada dos recursos até o fim do ano.