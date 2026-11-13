‘Todo varejista quer uma redução da taxa de juros', diz CEO da Marisa

Marisa: o CEO Edson Garcia diz que 'encerra a operação' se a loja não tiver um bom desempenho (Marisa/Divulgação)
Repórter de finanças
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 07h26.
Última atualização em 13 de novembro de 2026 às 07h27.
O CEO da Marisa (AMAR3), Edson Garcia, tem um pedido claro para a economia brasileira. Em entrevista à EXAME, o executivo afirmou que os juros altos pesam sobre todo o varejo e defendeu um ajuste fiscal que abra espaço para a queda da taxa.
“O que todo mundo quer, todo varejista quer, é uma redução da taxa de juros e um ajuste fiscal, para que possa haver mais confiança na dinâmica do país e um corte na taxa de juros. Todo mundo deseja isso para promover mais investimentos no país. Juros altos são ruins para todo mundo”, disse Garcia.
Na Marisa, a conta dos juros cresceu rápido. Em nove meses de 2026, a companhia desembolsou R$ 104,9 milhões em juros, ante R$ 13,9 milhões no mesmo período do ano anterior. “Essa dinâmica de juros sobre a dívida, principalmente para o varejista que tem estoque, é importante porque você precisa de capital de giro para rodar a operação”, afirmou o CEO.
No ano, a varejista captou R$ 550 milhões em novos empréstimos e amortizou R$ 400 milhões. A dívida líquida subiu 62,1% desde dezembro, para R$ 449,7 milhões, e a relação entre dívida líquida e Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) consolidado dos últimos 12 meses passou de 0,8x no fim de 2025 para 2x em setembro de 2026. Ao mesmo tempo, o caixa encolheu de R$ 48 milhões para R$ 7,6 milhões. Somados os títulos e valores mobiliários, são R$ 18,3 milhões disponíveis.
Para lidar com o custo mais alto do dinheiro, a companhia buscou alongar o perfil das obrigações. Em 30 de setembro de 2026, 66% da dívida da Marisa estava concentrada no longo prazo, ante 41% ao final de 2025.
O estoque médio caiu 15,6% e o giro dos produtos aumentou 21%, o que reduz o dinheiro parado em mercadoria, ponto sensível com juros altos, e a necessidade de remarcações. Na entrevista, Garcia explicou que a redução veio de um trabalho mais rigoroso de planejamento e de queima dos estoques antigos. Em julho, mês de vendas mais difíceis por causa da Copa do Mundo e das condições climáticas, a Marisa acelerou as remarcações dessas mercadorias.
Com isso, conseguiu reduzir em 7 pontos percentuais a participação dos produtos com mais de 90 dias em estoque. Segundo o executivo, a companhia trabalha com um ciclo ideal de venda de 60 a 90 dias; depois desse prazo, intensifica ações promocionais para liberar espaço e recursos para novas compras.
A empresa também está investindo em tecnologia e inteligência artificial para aprimorar a previsão de demanda e o abastecimento das lojas. A ferramenta considera o histórico de três anos e as tendências de cada uma das 850 subcategorias para orientar as compras e a distribuição dos produtos entre as unidades, de acordo com o potencial de venda de cada região.
“Isso vai fazer com que diminuamos a ruptura e melhoremos os níveis de markdown (redução planejada e estratégica do preço de venda de um produto) também. Isso melhora a margem. Então, vou melhorar a receita e melhorar a margem”, afirmou Garcia. O objetivo é evitar que produtos faltem nas lojas e reduzir a necessidade de descontos para escoar mercadorias, preservando as margens. O CEO avalia que os efeitos da ferramenta devem aparecer com mais força em 2027.
A Marisa reduziu em 14,1% as despesas com vendas, gerais e administrativas no terceiro trimestre de 2026, na comparação anual, para R$ 120,3 milhões. Os gastos passaram a representar 36,9% da receita líquida, ante 42,1% no mesmo período de 2025. Segundo a companhia, a queda reflete medidas de otimização da rede de lojas e da estrutura operacional, com redução de despesas de ocupação, utilidades e outros custos recorrentes.
Para melhorar a produtividade, a Marisa testa ainda o uso de inteligência artificial na elaboração das escalas de trabalho, especialmente diante da mudança para a jornada 5x2. “Se você não organizar a nova escala, vai ter um impacto em torno de 10% da sua folha. Por isso estamos trabalhando internamente, tendo ganho de produtividade pela inteligência que estamos adotando. E uma coisa que começamos a perceber é que há menos absenteísmo. Reduz um pouco o turnover. Estamos encontrando mecanismos para compensar isso e não ter um impacto financeiro.”
No terceiro trimestre de 2026, a Marisa reportou prejuízo líquido consolidado recorrente de R$ 60,9 milhões, 35,8% menor que o de R$ 94,85 milhões de um ano antes. O Ebitda cresceu 27,1%, de R$ 35,03 milhões para R$ 44,54 milhões, e a margem subiu de 10,5% para 13,7%.
A receita líquida consolidada recuou 2,1%, para R$ 325,79 milhões. Nas mesmas lojas, critério que considera apenas unidades abertas há mais de 12 meses e isola o efeito do enxugamento da rede, as vendas subiram 1,1%, para R$ 306,3 milhões. O trimestre teve três meses bem diferentes. Em julho, a Copa do Mundo tirou clientes das lojas. Em agosto, as campanhas de Dia dos Pais levaram as vendas mesmas lojas a crescer 7%. Em setembro, a alta foi de 4%, puxada pela coleção de verão e pelo início das ações de Dia das Crianças, com o frio no Sul e no Sudeste limitando o desempenho.
O crescimento veio das categorias que a companhia escolheu para ampliar o público além da moda feminina. As vendas do setor infantil subiram 11,7% e as do masculino, 11,6%, no terceiro trimestre de 2026 na comparação com o mesmo período do ano anterior. No lucro bruto, os avanços foram de 20,7% e 12,4%, respectivamente. A margem bruta, porém, recuou. No consolidado, passou de 51,2% para 50,1%. Nas mesmas lojas, de 45,1% para 44,8%, pressionada pelas liquidações de inverno em julho. O desempenho dessas categorias e a gestão de estoques ajudaram o Ebitda.
Atualmente com 206 lojas, a Marisa já passou por um processo de fechamento de cerca de 20 unidades sob a gestão de Garcia. Agora, o CEO não descarta novos encerramentos, embora afirme que a prioridade é recuperar a rentabilidade de todo o parque. Para isso, a companhia avalia individualmente o histórico de resultados, o potencial de mercado e os custos de cada operação, incluindo aluguel, quadro de funcionários, frete, marketing e energia.
“Fazemos todo o trabalho, olhamos a dinâmica e entendemos o mercado. Se há oportunidade de expansão, fazemos investimento para recuperar mercado e continuar”, afirmou. Segundo Garcia, quando os ajustes não são suficientes para tornar a unidade rentável, a empresa pode optar pelo fechamento. “E, em algum momento, se entendemos que isso está nos machucando, não adianta ficar insistindo. (...) Não adianta ficar segurando alguma coisa que está me machucando. Tomamos uma decisão e encerramos a operação”, disse.