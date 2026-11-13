‘Todo varejista quer uma redução da taxa de juros', diz CEO da Marisa

O CEO da Marisa (AMAR3), Edson Garcia, tem um pedido claro para a economia brasileira. Em entrevista à EXAME, o executivo afirmou que os juros altos pesam sobre todo o varejo e defendeu um ajuste fiscal que abra espaço para a queda da taxa.

“O que todo mundo quer, todo varejista quer, é uma redução da taxa de juros e um ajuste fiscal, para que possa haver mais confiança na dinâmica do país e um corte na taxa de juros. Todo mundo deseja isso para promover mais investimentos no país. Juros altos são ruins para todo mundo”, disse Garcia.

Na Marisa, a conta dos juros cresceu rápido. Em nove meses de 2026, a companhia desembolsou R$ 104,9 milhões em juros, ante R$ 13,9 milhões no mesmo período do ano anterior. “Essa dinâmica de juros sobre a dívida, principalmente para o varejista que tem estoque, é importante porque você precisa de capital de giro para rodar a operação”, afirmou o CEO.

No ano, a varejista captou R$ 550 milhões em novos empréstimos e amortizou R$ 400 milhões. A dívida líquida subiu 62,1% desde dezembro, para R$ 449,7 milhões, e a relação entre dívida líquida e Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) consolidado dos últimos 12 meses passou de 0,8x no fim de 2025 para 2x em setembro de 2026. Ao mesmo tempo, o caixa encolheu de R$ 48 milhões para R$ 7,6 milhões. Somados os títulos e valores mobiliários, são R$ 18,3 milhões disponíveis.

Para lidar com o custo mais alto do dinheiro, a companhia buscou alongar o perfil das obrigações. Em 30 de setembro de 2026, 66% da dívida da Marisa estava concentrada no longo prazo, ante 41% ao final de 2025.

Menos dinheiro parado em estoque

O estoque médio caiu 15,6% e o giro dos produtos aumentou 21%, o que reduz o dinheiro parado em mercadoria, ponto sensível com juros altos, e a necessidade de remarcações. Na entrevista, Garcia explicou que a redução veio de um trabalho mais rigoroso de planejamento e de queima dos estoques antigos. Em julho, mês de vendas mais difíceis por causa da Copa do Mundo e das condições climáticas, a Marisa acelerou as remarcações dessas mercadorias.

Com isso, conseguiu reduzir em 7 pontos percentuais a participação dos produtos com mais de 90 dias em estoque. Segundo o executivo, a companhia trabalha com um ciclo ideal de venda de 60 a 90 dias; depois desse prazo, intensifica ações promocionais para liberar espaço e recursos para novas compras.

A empresa também está investindo em tecnologia e inteligência artificial para aprimorar a previsão de demanda e o abastecimento das lojas. A ferramenta considera o histórico de três anos e as tendências de cada uma das 850 subcategorias para orientar as compras e a distribuição dos produtos entre as unidades, de acordo com o potencial de venda de cada região.

“Isso vai fazer com que diminuamos a ruptura e melhoremos os níveis de markdown (redução planejada e estratégica do preço de venda de um produto) também. Isso melhora a margem. Então, vou melhorar a receita e melhorar a margem”, afirmou Garcia. O objetivo é evitar que produtos faltem nas lojas e reduzir a necessidade de descontos para escoar mercadorias, preservando as margens. O CEO avalia que os efeitos da ferramenta devem aparecer com mais força em 2027.

Despesas e produtividade

A Marisa reduziu em 14,1% as despesas com vendas, gerais e administrativas no terceiro trimestre de 2026, na comparação anual, para R$ 120,3 milhões. Os gastos passaram a representar 36,9% da receita líquida, ante 42,1% no mesmo período de 2025. Segundo a companhia, a queda reflete medidas de otimização da rede de lojas e da estrutura operacional, com redução de despesas de ocupação, utilidades e outros custos recorrentes.

Para melhorar a produtividade, a Marisa testa ainda o uso de inteligência artificial na elaboração das escalas de trabalho, especialmente diante da mudança para a jornada 5x2. “Se você não organizar a nova escala, vai ter um impacto em torno de 10% da sua folha. Por isso estamos trabalhando internamente, tendo ganho de produtividade pela inteligência que estamos adotando. E uma coisa que começamos a perceber é que há menos absenteísmo. Reduz um pouco o turnover. Estamos encontrando mecanismos para compensar isso e não ter um impacto financeiro.”

Prejuízo menor e receita em queda

No terceiro trimestre de 2026, a Marisa reportou prejuízo líquido consolidado recorrente de R$ 60,9 milhões, 35,8% menor que o de R$ 94,85 milhões de um ano antes. O Ebitda cresceu 27,1%, de R$ 35,03 milhões para R$ 44,54 milhões, e a margem subiu de 10,5% para 13,7%.

A receita líquida consolidada recuou 2,1%, para R$ 325,79 milhões. Nas mesmas lojas, critério que considera apenas unidades abertas há mais de 12 meses e isola o efeito do enxugamento da rede, as vendas subiram 1,1%, para R$ 306,3 milhões. O trimestre teve três meses bem diferentes. Em julho, a Copa do Mundo tirou clientes das lojas. Em agosto, as campanhas de Dia dos Pais levaram as vendas mesmas lojas a crescer 7%. Em setembro, a alta foi de 4%, puxada pela coleção de verão e pelo início das ações de Dia das Crianças, com o frio no Sul e no Sudeste limitando o desempenho.

O crescimento veio das categorias que a companhia escolheu para ampliar o público além da moda feminina. As vendas do setor infantil subiram 11,7% e as do masculino, 11,6%, no terceiro trimestre de 2026 na comparação com o mesmo período do ano anterior. No lucro bruto, os avanços foram de 20,7% e 12,4%, respectivamente. A margem bruta, porém, recuou. No consolidado, passou de 51,2% para 50,1%. Nas mesmas lojas, de 45,1% para 44,8%, pressionada pelas liquidações de inverno em julho. O desempenho dessas categorias e a gestão de estoques ajudaram o Ebitda.

Garcia não descarta o fechamento de lojas

Atualmente com 206 lojas, a Marisa já passou por um processo de fechamento de cerca de 20 unidades sob a gestão de Garcia. Agora, o CEO não descarta novos encerramentos, embora afirme que a prioridade é recuperar a rentabilidade de todo o parque. Para isso, a companhia avalia individualmente o histórico de resultados, o potencial de mercado e os custos de cada operação, incluindo aluguel, quadro de funcionários, frete, marketing e energia.