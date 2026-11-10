Anthropic lança Claude Sheets, ferramenta própria de planilhas com IA

A Anthropic anunciou nesta terça-feira, 10, o Claude Sheets, um editor colaborativo de planilhas dentro do próprio Claude. A ferramenta chega em beta para assinantes pagos e permite que equipes montem e editem orçamentos, controles de projetos e outras planilhas com ajuda da inteligência artificial.

O Claude já conseguia gerar arquivos de Excel a partir de instruções no chat. Com o Sheets, a Anthropic passa a oferecer um espaço onde a equipe pode voltar à mesma planilha, atualizar os dados e pedir ajuda à IA ao longo do trabalho.

Como funciona o Claude Sheets

O editor aceita abas, fórmulas e listas suspensas, segundo o Superpower Daily. Em um controle de projetos, por exemplo, uma equipe pode separar as entregas por área, padronizar o status de cada tarefa com um menu e usar fórmulas para acompanhar quantas ficaram pendentes. Em um orçamento, as mesmas funções ajudam a distribuir despesas por categoria e atualizar os totais à medida que os valores mudam.

O lançamento amplia o conjunto de ferramentas próprias da Anthropic para o escritório. Em setembro, a empresa já havia lançado um editor de documentos dentro do Claude. Agora, estende essa estratégia às planilhas, com um produto voltado a arquivos que várias pessoas consultam e atualizam.

Qual é a diferença entre Claude Sheets e Google Planilhas?

Em outubro, a Anthropic lançou uma integração que coloca o Claude na barra lateral do Google Planilhas. Ali, o assistente trabalha no arquivo que o usuário já tem aberto no Google Workspace. O Claude Sheets oferece um editor próprio dentro do Claude. Nos dois casos, a IA ajuda a editar os dados. O que muda é onde a equipe mantém a planilha e trabalha nela.