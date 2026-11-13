No pedágio sem cancela, o motorista passa direto. Para a concessionária, é nesse instante que começa o trabalho de identificar o veículo e calcular a tarifa, mas uma placa encoberta pela neblina pode levar a um registro à revisão manual.

É justamente por isso que a EcoRodovias passou a usar inteligência artificial (IA) para validar as imagens captadas em oito pórticos de free flow. Desenvolvido pela V8.Tech, empresa do grupo TIM, o sistema analisa as fotos para identificar placas e conferir características como o número de eixos, inclusive quando chuva, neblina ou reflexos dificultam a leitura.

Segundo a V8.Tech, com exclusividade à EXAME, a parcela das análises feitas com IA passou de 23% para 87%, um avanço de 64 pontos percentuais. Os trechos com cobrança sem cancela nas rodovias da concessionária recebem, em média, 35 mil veículos por dia, e a operação já contabilizou mais de 1,14 milhão de análises. A empresa reportou um índice de acerto de 96%, acima da meta prevista em contrato, sem detalhar como calculou a taxa ou qual foi o desempenho em cada condição climática.

Como a IA lê placas no free flow

No free flow, câmeras, sensores e leitores de tags instalados sobre a pista registram os veículos em movimento. A ferramenta da V8.Tech entra na etapa de análise das imagens. Ela usa visão computacional, técnica que permite a um sistema reconhecer elementos em fotos, para identificar a placa e conferir a categoria do veículo. Em veículos de carga, o número de eixos ajuda a definir o valor da cobrança.

“Neste projeto, aplicamos visão computacional e modelos avançados de IA para automatizar um processo crítico da operação da EcoRodovias”, afirma Graci de Melo, fundadora e co-CEO da V8.Tech, em comunicado.

A primeira versão operacional ficou pronta em 45 dias, e a implantação foi concluída em quatro meses, segundo a fornecedora. Nesse intervalo, o modelo passou por ajustes para reconhecer veículos em diferentes condições. Também segundo a empresa, que diz atender mais de 100 clientes, o software funciona com câmeras de diferentes fabricantes, o que permite aproveitá-lo em estruturas já instaladas. O comunicado não identifica quais são os oito pórticos atendidos pelo projeto.

O que muda para quem passa no pedágio sem cancela

A novidade está na conferência dos registros. O pagamento segue os canais do trecho percorrido. Com uma tag ativa e aceita pela concessionária, a tarifa é cobrada automaticamente. Sem tag, o motorista precisa consultar as passagens pela placa e pagar pelo canal oficial indicado para a rodovia.

À medida que mais trechos adotam a cobrança sem cancela, cresce o volume de registros que as concessionárias precisam conferir. A V8.Tech atribui à IA uma redução no trabalho manual, mas ainda não divulgou quantas cobranças foram corrigidas ou quanto a EcoRodovias economizou com a ferramenta.