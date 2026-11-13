Pórtico de free flow em rodovia da EcoNoroeste: cobrança eletrônica registra a passagem sem cancela (EcoRodovias/Divulgação)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 09h01.
Última atualização em 13 de novembro de 2026 às 09h05.
A EcoRodovias usa um sistema de inteligência artificial da V8.Tech, empresa do grupo TIM, para validar as imagens de oito pórticos de pedágio free flow, sem cancela. A tecnologia de visão computacional identifica placas e conta eixos dos veículos, inclusive sob chuva, neblina ou reflexos. Segundo a V8.Tech, a parcela de análises feitas por IA passou de 23% para 87%, com mais de 1,14 milhão de análises e índice de acerto de 96%. Os trechos recebem em média 35 mil veículos por dia. Para o motorista, o pagamento não muda: segue por tag ou pela consulta da placa nos canais oficiais.
No pedágio sem cancela, o motorista passa direto. Para a concessionária, é nesse instante que começa o trabalho de identificar o veículo e calcular a tarifa, mas uma placa encoberta pela neblina pode levar a um registro à revisão manual.
É justamente por isso que a EcoRodovias passou a usar inteligência artificial (IA) para validar as imagens captadas em oito pórticos de free flow. Desenvolvido pela V8.Tech, empresa do grupo TIM, o sistema analisa as fotos para identificar placas e conferir características como o número de eixos, inclusive quando chuva, neblina ou reflexos dificultam a leitura.
Segundo a V8.Tech, com exclusividade à EXAME, a parcela das análises feitas com IA passou de 23% para 87%, um avanço de 64 pontos percentuais. Os trechos com cobrança sem cancela nas rodovias da concessionária recebem, em média, 35 mil veículos por dia, e a operação já contabilizou mais de 1,14 milhão de análises. A empresa reportou um índice de acerto de 96%, acima da meta prevista em contrato, sem detalhar como calculou a taxa ou qual foi o desempenho em cada condição climática.
No free flow, câmeras, sensores e leitores de tags instalados sobre a pista registram os veículos em movimento. A ferramenta da V8.Tech entra na etapa de análise das imagens. Ela usa visão computacional, técnica que permite a um sistema reconhecer elementos em fotos, para identificar a placa e conferir a categoria do veículo. Em veículos de carga, o número de eixos ajuda a definir o valor da cobrança.
“Neste projeto, aplicamos visão computacional e modelos avançados de IA para automatizar um processo crítico da operação da EcoRodovias”, afirma Graci de Melo, fundadora e co-CEO da V8.Tech, em comunicado.
A primeira versão operacional ficou pronta em 45 dias, e a implantação foi concluída em quatro meses, segundo a fornecedora. Nesse intervalo, o modelo passou por ajustes para reconhecer veículos em diferentes condições. Também segundo a empresa, que diz atender mais de 100 clientes, o software funciona com câmeras de diferentes fabricantes, o que permite aproveitá-lo em estruturas já instaladas. O comunicado não identifica quais são os oito pórticos atendidos pelo projeto.
A novidade está na conferência dos registros. O pagamento segue os canais do trecho percorrido. Com uma tag ativa e aceita pela concessionária, a tarifa é cobrada automaticamente. Sem tag, o motorista precisa consultar as passagens pela placa e pagar pelo canal oficial indicado para a rodovia.
À medida que mais trechos adotam a cobrança sem cancela, cresce o volume de registros que as concessionárias precisam conferir. A V8.Tech atribui à IA uma redução no trabalho manual, mas ainda não divulgou quantas cobranças foram corrigidas ou quanto a EcoRodovias economizou com a ferramenta.
O veículo passa sob um pórtico sem precisar parar. Câmeras, sensores e leitores de tags registram a passagem e permitem a cobrança eletrônica.
Ela analisa as imagens captadas nos pórticos para identificar placas e conferir dados usados na classificação dos veículos, como a quantidade de eixos.
Os 96% são o índice de acerto divulgado pela V8.Tech para o projeto. A empresa não informou taxas separadas para chuva, neblina ou outras condições de visibilidade.
Consulte a passagem pela placa do veículo e pague pelo canal oficial indicado para o trecho percorrido. A concessionária responsável informa quais canais aceita.
Glossário
Free flow
Sistema de pedágio sem cancela: pórticos com câmeras, sensores e leitores de tags registram a passagem do veículo em movimento e a cobrança é feita eletronicamente.
Visão computacional
Área da inteligência artificial que permite a um sistema reconhecer e interpretar elementos em imagens e vídeos, como placas e partes de veículos.
Pórticos
Estruturas metálicas instaladas sobre a pista que sustentam câmeras, sensores e antenas usados para registrar os veículos no pedágio eletrônico.
Eixos
Conjuntos de rodas de um veículo. Em caminhões e ônibus, a quantidade de eixos define a categoria e o valor da tarifa do pedágio.