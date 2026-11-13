Natura volta a lucrar após rombo de R$ 1,9 bi, mas vendas no Brasil ainda encolhem

Natura: lucro no 3º trimestre de 2026 (Natura/Divulgação)
Editor de Invest
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 09h01.
A Natura teve lucro líquido de R$ 49 milhões no terceiro trimestre de 2026, revertendo o prejuízo de R$ 1,93 bilhão de um ano antes, causado quase todo pela Avon Internacional, vendida em 2025. A receita somou R$ 5,04 bilhões, queda de 3%, e no Brasil caiu 9%, pressionada pela falta de produtos e por uma base de consultoras menor. O Ebitda ficou em R$ 460 milhões, com margem de 9,1%, ajudado pelo corte de despesas administrativas. O fluxo de caixa livre foi positivo em R$ 122 milhões e a dívida líquida caiu para R$ 3,4 bilhões. Alessandro Carlucci, de volta ao comando, avisa que o curto prazo seguirá desafiador.
A Natura voltou ao lucro no terceiro trimestre de 2026. A dona das marcas Natura e Avon lucrou R$ 49 milhões entre julho e setembro, depois de um prejuízo de R$ 1,93 bilhão no mesmo período de 2025.
A comparação impressiona, mas tem explicação. O rombo do ano passado veio quase todo da Avon Internacional e das empresas ligadas ao Avon Card, vendidas em 2025. Esses negócios entraram no balanço como operações descontinuadas, nome dado às áreas que a empresa deixou de tocar e que aparecem separadas nos números, e pesaram R$ 1,81 bilhão. Olhando só para o que continua na casa, a Natura saiu de um prejuízo de R$ 119 milhões para o lucro de R$ 49 milhões, uma melhora de R$ 168 milhões.
Boa parte da virada está no resultado financeiro, linha que reúne juros pagos, rendimentos e efeitos do câmbio. Ele ficou negativo em R$ 267 milhões, ante R$ 431 milhões negativos um ano antes. No terceiro trimestre de 2025, a valorização do real provocou perdas na marcação a mercado dos derivativos de proteção cambial, ou seja, na atualização do valor desses contratos pelos preços do dia. Com a base de comparação mais fraca, a linha melhorou R$ 164 milhões, praticamente toda a diferença no lucro.
Na operação, o corte de gastos evitou um estrago maior. As despesas gerais e administrativas caíram 19,7% em um ano, efeito do novo modelo operacional e da reestruturação que a Natura vem fazendo. A economia de R$ 170 milhões compensou a perda de R$ 156 milhões na receita, e o lucro operacional ficou praticamente estável. Antes dos impostos, a Natura teve prejuízo de R$ 37 milhões, revertido por um efeito positivo de R$ 86 milhões em imposto de renda e contribuição social, em linha com o do ano anterior.
A receita líquida somou R$ 5,04 bilhões, queda de 3% em um ano. Em moeda constante, conta que tira o efeito do câmbio para mostrar o desempenho real em cada país, o recuo foi de 5,9%.
O ponto fraco segue sendo o Brasil, onde a receita caiu 9%, para R$ 2,92 bilhões. A marca Natura vendeu 9% menos no país, e a Avon, 14,8% menos. É uma melhora em relação à queda de 14,8% do segundo trimestre, mas a própria empresa diz que o resultado ficou "aquém das expectativas internas".
Os motivos são velhos conhecidos. A Natura ainda enfrenta falta de produtos, que vem sendo resolvida devagar, e tem menos gente vendendo. A base média de consultoras ativas no Brasil caiu 2,5%, para 1,48 milhão, e quem ficou está vendendo menos. A receita da venda por relações, o tradicional porta a porta, recuou 9,7%.
Nos mercados hispânicos, a receita foi de R$ 2,12 bilhões, alta de 6,7% em reais e leve queda de 0,9% em moeda constante. O México desacelerou, e a Argentina segue em recuperação lenta.
O Ebitda, sigla para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, usado como termômetro da operação, ficou em R$ 460 milhões, queda de 0,9% em um ano. A margem Ebitda, que mostra quanto de cada R$ 100 vendidos vira esse lucro operacional, subiu de 8,9% para 9,1%.
A leitura muda conforme a régua. Até 2025, a Natura retirava efeitos pontuais do Ebitda e divulgava um número recorrente. Em 2026, deixou de fazer esse ajuste. Contra o Ebitda recorrente do terceiro trimestre do ano passado, de R$ 577 milhões, a queda é de 20,2%.
Pelas contas da empresa, sem as perdas de estoque no Brasil, as despesas com demissões, os efeitos tributários nos mercados hispânicos e reversões de provisões, o Ebitda teria sido de R$ 636 milhões, com margem de 12,6%.
No Brasil, a margem caiu de 13,7% para 10,4%, pressionada pelas perdas de estoque, pelas rescisões e pelo aumento dos gastos com marketing. Nos mercados hispânicos, subiu de 2,9% para 5,2%.
Para o investidor, a boa notícia está no caixa. O fluxo de caixa livre das operações continuadas, o dinheiro que sobra depois de pagar a operação, os juros da dívida e os investimentos, foi positivo em R$ 122 milhões, ante um consumo de R$ 103 milhões um ano antes.
A dívida líquida, que é o que a empresa deve descontado o dinheiro em caixa, terminou setembro em R$ 3,4 bilhões, R$ 442 milhões a menos que em junho. Também ajudou a entrada de recursos de FIDCs, fundos que compram os valores que a empresa tem a receber.
Com isso, a alavancagem, que mede quantas vezes a dívida líquida cabe no Ebitda de 12 meses, recuou de 2,06 vezes em junho para 1,83 vez.
Na mensagem aos acionistas, Alessandro Carlucci, que voltou ao comando da Natura, diz ter encontrado uma empresa com complexidade operacional excessiva e prioridades demais, e avisa que "o curto prazo continuará desafiador".
Carlucci montou equipes para três frentes. A primeira é superar a crise do nível de serviço, isto é, voltar a ter produto disponível. A segunda é modernizar a venda por relações. A terceira é tornar a Natura uma marca mais ousada em inovação.
Nos mercados hispânicos, a empresa decidiu não acelerar o crescimento com grandes investimentos e usar a melhora de margem da região para proteger a rentabilidade do grupo. Entre os riscos à frente, Carlucci cita o ritmo de recuperação das vendas no Brasil e novas despesas não recorrentes.
A Natura teve lucro líquido de R$ 49 milhões entre julho e setembro de 2026, revertendo o prejuízo de R$ 1,93 bilhão do mesmo período de 2025. Considerando apenas as operações que seguem na companhia, o prejuízo um ano antes havia sido de R$ 119 milhões.
A receita no Brasil recuou 9% em um ano, para R$ 2,92 bilhões. A empresa atribui o desempenho à falta de produtos, que vem sendo resolvida lentamente, e a uma base de consultoras menor, que caiu 2,5% e está vendendo menos.
A dívida líquida caiu para R$ 3,4 bilhões no fim de setembro, R$ 442 milhões a menos que em junho, com a ajuda do fluxo de caixa positivo e da entrada de recursos de FIDCs. A alavancagem recuou de 2,06 para 1,83 vez o Ebitda.