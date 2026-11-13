Natura volta a lucrar após rombo de R$ 1,9 bi, mas vendas no Brasil ainda encolhem

A Natura voltou ao lucro no terceiro trimestre de 2026. A dona das marcas Natura e Avon lucrou R$ 49 milhões entre julho e setembro, depois de um prejuízo de R$ 1,93 bilhão no mesmo período de 2025.

A comparação impressiona, mas tem explicação. O rombo do ano passado veio quase todo da Avon Internacional e das empresas ligadas ao Avon Card, vendidas em 2025. Esses negócios entraram no balanço como operações descontinuadas, nome dado às áreas que a empresa deixou de tocar e que aparecem separadas nos números, e pesaram R$ 1,81 bilhão. Olhando só para o que continua na casa, a Natura saiu de um prejuízo de R$ 119 milhões para o lucro de R$ 49 milhões, uma melhora de R$ 168 milhões.

A ajuda veio de uma base fraca

Boa parte da virada está no resultado financeiro, linha que reúne juros pagos, rendimentos e efeitos do câmbio. Ele ficou negativo em R$ 267 milhões, ante R$ 431 milhões negativos um ano antes. No terceiro trimestre de 2025, a valorização do real provocou perdas na marcação a mercado dos derivativos de proteção cambial, ou seja, na atualização do valor desses contratos pelos preços do dia. Com a base de comparação mais fraca, a linha melhorou R$ 164 milhões, praticamente toda a diferença no lucro.

Na operação, o corte de gastos evitou um estrago maior. As despesas gerais e administrativas caíram 19,7% em um ano, efeito do novo modelo operacional e da reestruturação que a Natura vem fazendo. A economia de R$ 170 milhões compensou a perda de R$ 156 milhões na receita, e o lucro operacional ficou praticamente estável. Antes dos impostos, a Natura teve prejuízo de R$ 37 milhões, revertido por um efeito positivo de R$ 86 milhões em imposto de renda e contribuição social, em linha com o do ano anterior.

Vendas ainda patinam no Brasil

A receita líquida somou R$ 5,04 bilhões, queda de 3% em um ano. Em moeda constante, conta que tira o efeito do câmbio para mostrar o desempenho real em cada país, o recuo foi de 5,9%.

O ponto fraco segue sendo o Brasil, onde a receita caiu 9%, para R$ 2,92 bilhões. A marca Natura vendeu 9% menos no país, e a Avon, 14,8% menos. É uma melhora em relação à queda de 14,8% do segundo trimestre, mas a própria empresa diz que o resultado ficou "aquém das expectativas internas".

Os motivos são velhos conhecidos. A Natura ainda enfrenta falta de produtos, que vem sendo resolvida devagar, e tem menos gente vendendo. A base média de consultoras ativas no Brasil caiu 2,5%, para 1,48 milhão, e quem ficou está vendendo menos. A receita da venda por relações, o tradicional porta a porta, recuou 9,7%.

Nos mercados hispânicos, a receita foi de R$ 2,12 bilhões, alta de 6,7% em reais e leve queda de 0,9% em moeda constante. O México desacelerou, e a Argentina segue em recuperação lenta.

Margem estável, mas depende da régua

O Ebitda, sigla para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, usado como termômetro da operação, ficou em R$ 460 milhões, queda de 0,9% em um ano. A margem Ebitda, que mostra quanto de cada R$ 100 vendidos vira esse lucro operacional, subiu de 8,9% para 9,1%.

A leitura muda conforme a régua. Até 2025, a Natura retirava efeitos pontuais do Ebitda e divulgava um número recorrente. Em 2026, deixou de fazer esse ajuste. Contra o Ebitda recorrente do terceiro trimestre do ano passado, de R$ 577 milhões, a queda é de 20,2%.

Pelas contas da empresa, sem as perdas de estoque no Brasil, as despesas com demissões, os efeitos tributários nos mercados hispânicos e reversões de provisões, o Ebitda teria sido de R$ 636 milhões, com margem de 12,6%.

No Brasil, a margem caiu de 13,7% para 10,4%, pressionada pelas perdas de estoque, pelas rescisões e pelo aumento dos gastos com marketing. Nos mercados hispânicos, subiu de 2,9% para 5,2%.

Caixa no positivo e dívida menor

Para o investidor, a boa notícia está no caixa. O fluxo de caixa livre das operações continuadas, o dinheiro que sobra depois de pagar a operação, os juros da dívida e os investimentos, foi positivo em R$ 122 milhões, ante um consumo de R$ 103 milhões um ano antes.

A dívida líquida, que é o que a empresa deve descontado o dinheiro em caixa, terminou setembro em R$ 3,4 bilhões, R$ 442 milhões a menos que em junho. Também ajudou a entrada de recursos de FIDCs, fundos que compram os valores que a empresa tem a receber.

Com isso, a alavancagem, que mede quantas vezes a dívida líquida cabe no Ebitda de 12 meses, recuou de 2,06 vezes em junho para 1,83 vez.

Carlucci avisa que o curto prazo seguirá difícil

Na mensagem aos acionistas, Alessandro Carlucci, que voltou ao comando da Natura, diz ter encontrado uma empresa com complexidade operacional excessiva e prioridades demais, e avisa que "o curto prazo continuará desafiador".

Carlucci montou equipes para três frentes. A primeira é superar a crise do nível de serviço, isto é, voltar a ter produto disponível. A segunda é modernizar a venda por relações. A terceira é tornar a Natura uma marca mais ousada em inovação.

Nos mercados hispânicos, a empresa decidiu não acelerar o crescimento com grandes investimentos e usar a melhora de margem da região para proteger a rentabilidade do grupo. Entre os riscos à frente, Carlucci cita o ritmo de recuperação das vendas no Brasil e novas despesas não recorrentes.