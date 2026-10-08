Inteligência Artificial

Patrocinado por:

logo-totvs-preto

Receita da OpenAI se aproxima de US$ 50 bilhões, diz Financial Times

Diferença de US$ 20 bilhões envolve ajustes feitos por investidores para comparar a empresa com a Anthropic, segundo o FT

Sam Altman: executivo é CEO da OpenAI, dona do ChatGPT (Joel Saget/Getty Images)

Sam Altman: executivo é CEO da OpenAI, dona do ChatGPT (Joel Saget/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 14h29.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreChatGPT
Saiba mais
RESUMO ＋

A OpenAI informou a investidores que sua receita anualizada se aproximava de US$ 50 bilhões no fim de setembro, segundo o Financial Times. O número fica cerca de US$ 20 bilhões abaixo do divulgado anteriormente. A diferença envolve ajustes para comparar a companhia com a Anthropic, que inclui vendas por parceiros de nuvem no cálculo.

A receita anualizada da OpenAI se aproximava de US$ 50 bilhões no fim de setembro, cerca de US$ 20 bilhões abaixo dos US$ 70 bilhões divulgados anteriormente pela imprensa. A informação consta de documentos financeiros compartilhados com investidores, segundo o Financial Times, em reportagem publicada nesta quinta-feira, 8.

A diferença está relacionada à maneira como investidores tentaram comparar os números da dona do ChatGPT com os da Anthropic, desenvolvedora do Claude. As duas empresas usam critérios diferentes para calcular a métrica, de acordo com uma pessoa com conhecimento do assunto ouvida pelo jornal.

A Anthropic inclui receitas de vendas realizadas por parceiros de nuvem, como Amazon Web Services (AWS) e Google Cloud. A OpenAI não incorpora essas vendas da mesma forma, segundo o FT.

Como surgiu o número de US$ 70 bilhões?

Na tentativa de colocar as empresas em uma base comparável, investidores ajustaram para cima a receita anualizada da OpenAI. Esse procedimento levou à divulgação de um patamar de US$ 40 bilhões em agosto, segundo o jornal.

Depois, a companhia informou a investidores um crescimento superior a 70%. A combinação dessas informações levou ao número de US$ 70 bilhões, publicado pelo próprio FT e por outros veículos no fim de setembro.

Os documentos mais recentes, porém, apontam para uma receita anualizada próxima de US$ 50 bilhões. A diferença entre os valores divulgados não demonstra, por si só, que a empresa perdeu receita: o relato do jornal envolve bases de cálculo distintas.

O que significa receita anualizada?

Receita anualizada não é o faturamento acumulado em um ano. A métrica transforma o ritmo de receita de um período mais curto em um equivalente de 12 meses.

Em um exemplo hipotético, uma empresa que fatura US$ 1 bilhão em um mês pode apresentar receita anualizada de US$ 12 bilhões, se multiplicar aquele resultado por 12. Isso não significa que já tenha recebido esse dinheiro, nem garante que manterá o ritmo nos meses seguintes.

A distinção importa na comparação entre empresas em expansão. Em agosto, a Anthropic havia informado a investidores receita anualizada superior a US$ 65 bilhões no fim de julho, segundo a Bloomberg. O dado se referia a outro período e a uma metodologia que exige cuidado na comparação com a OpenAI.

Por que a diferença importa para os investidores?

Esses indicadores ajudam investidores a avaliar a demanda por inteligência artificial e a dimensão dos negócios que financiam a expansão da infraestrutura. O FT aponta que os números de OpenAI e Anthropic sustentam expectativas sobre gastos em computação e sobre empresas negociadas em bolsa.

A discussão ocorre enquanto a OpenAI busca sustentar uma avaliação crescente. Em setembro, conversas preliminares poderiam avaliar a companhia em mais de US$ 1,2 trilhão, também segundo o Financial Times.

A OpenAI não comentou a reportagem do jornal sobre a diferença nos números de receita anualizada.

Perguntas frequentes

Qual é a receita anualizada da OpenAI?

Segundo documentos compartilhados com investidores e descritos pelo Financial Times, o indicador se aproximava de US$ 50 bilhões no fim de setembro.

Por que antes foram divulgados US$ 70 bilhões?

Segundo o FT, investidores ajustaram os números para comparar a OpenAI com a Anthropic. Esse ajuste, combinado com informações posteriores sobre crescimento, levou à cifra divulgada.

A OpenAI perdeu US$ 20 bilhões?

A reportagem não descreve uma perda desse valor. Trata de uma diferença entre os números de receita anualizada divulgados, relacionada à metodologia de cálculo.

Receita anualizada é igual ao faturamento anual?

Não. É uma extrapolação do ritmo de receita de um período mais curto para 12 meses, não o total efetivamente recebido durante o ano.

Acompanhe tudo sobre:ChatGPTOpenAI

Mais de Inteligência Artificial

Sob pressão de Pequim, IA Manus se separa da Meta e atrai US$ 500 milhões em aportes

78% dos empreendedores sentem alta pressão para acompanhar a IA, diz Endeavor

Google lança Gemini Agent, que usa Gemini e Claude para executar tarefas no trabalho

O efeito "burnout de IA": por que quem usa a ferramenta está trabalhando mais horas

Mais na Exame

Pop

Charli XCX no Lollapalooza: relembre as outras apresentações da cantora no Brasil

Marketing

Oxford aposta em Rita Lobo para expandir marca além das louças

Brasil

Paes vai recorrer ao STF sobre decisão que anula votos de Garotinho

Future of Money

Anbima criou 'Anbima Coin' para seu piloto de tokenização