Receita da OpenAI se aproxima de US$ 50 bilhões, diz Financial Times

RESUMO ＋ A OpenAI informou a investidores que sua receita anualizada se aproximava de US$ 50 bilhões no fim de setembro, segundo o Financial Times. O número fica cerca de US$ 20 bilhões abaixo do divulgado anteriormente. A diferença envolve ajustes para comparar a companhia com a Anthropic, que inclui vendas por parceiros de nuvem no cálculo.

A receita anualizada da OpenAI se aproximava de US$ 50 bilhões no fim de setembro, cerca de US$ 20 bilhões abaixo dos US$ 70 bilhões divulgados anteriormente pela imprensa. A informação consta de documentos financeiros compartilhados com investidores, segundo o Financial Times, em reportagem publicada nesta quinta-feira, 8.

A diferença está relacionada à maneira como investidores tentaram comparar os números da dona do ChatGPT com os da Anthropic, desenvolvedora do Claude. As duas empresas usam critérios diferentes para calcular a métrica, de acordo com uma pessoa com conhecimento do assunto ouvida pelo jornal.

A Anthropic inclui receitas de vendas realizadas por parceiros de nuvem, como Amazon Web Services (AWS) e Google Cloud. A OpenAI não incorpora essas vendas da mesma forma, segundo o FT.

Como surgiu o número de US$ 70 bilhões?

Na tentativa de colocar as empresas em uma base comparável, investidores ajustaram para cima a receita anualizada da OpenAI. Esse procedimento levou à divulgação de um patamar de US$ 40 bilhões em agosto, segundo o jornal.

Depois, a companhia informou a investidores um crescimento superior a 70%. A combinação dessas informações levou ao número de US$ 70 bilhões, publicado pelo próprio FT e por outros veículos no fim de setembro.

Os documentos mais recentes, porém, apontam para uma receita anualizada próxima de US$ 50 bilhões. A diferença entre os valores divulgados não demonstra, por si só, que a empresa perdeu receita: o relato do jornal envolve bases de cálculo distintas.

O que significa receita anualizada?

Receita anualizada não é o faturamento acumulado em um ano. A métrica transforma o ritmo de receita de um período mais curto em um equivalente de 12 meses.

Em um exemplo hipotético, uma empresa que fatura US$ 1 bilhão em um mês pode apresentar receita anualizada de US$ 12 bilhões, se multiplicar aquele resultado por 12. Isso não significa que já tenha recebido esse dinheiro, nem garante que manterá o ritmo nos meses seguintes.

A distinção importa na comparação entre empresas em expansão. Em agosto, a Anthropic havia informado a investidores receita anualizada superior a US$ 65 bilhões no fim de julho, segundo a Bloomberg. O dado se referia a outro período e a uma metodologia que exige cuidado na comparação com a OpenAI.

Por que a diferença importa para os investidores?

Esses indicadores ajudam investidores a avaliar a demanda por inteligência artificial e a dimensão dos negócios que financiam a expansão da infraestrutura. O FT aponta que os números de OpenAI e Anthropic sustentam expectativas sobre gastos em computação e sobre empresas negociadas em bolsa.

A discussão ocorre enquanto a OpenAI busca sustentar uma avaliação crescente. Em setembro, conversas preliminares poderiam avaliar a companhia em mais de US$ 1,2 trilhão, também segundo o Financial Times.

A OpenAI não comentou a reportagem do jornal sobre a diferença nos números de receita anualizada.