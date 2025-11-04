Ibovespa opera em alta e se mantém acima dos 150 mil pontos

O principal índice da B3 opera em alta nesta terça-feira, 4, e se mantém acima do patamar dos 150 mil pontos. Às 12h, o Ibovespa registrava alta de 0,10%, aos 150.598 pontos.

Na última segunda-feira, 3, o índice bateu um novo recorde intradiário e de fechamento, em 150.761 e 150.454 pontos, respectivamente. O índice acumula alta de mais de 25% em 2025 e já soma 21 recordes de fechamento no ano.

O dólar opera em alta. Por volta das 12h, a moeda ganhava 0,44%, cotada a R$ 5,381.

Temporada de balanços

Algumas empresas que compõem o Ibovespa divulgaram seus resultados após o fechamento do pregão da última segunda-feira, 3, e antes da abertura do pregão desta terça-feira, 4. Entre elas está a TIM (TIMS3), que registrou lucro líquido normalizado de R$ 1,208 bilhão no terceiro trimestre de 2025 (3T25), o maior já registrado na história da companhia, equivalente a um crescimento de 50% em relação ao mesmo período de 2024.

O BB Seguridade (BBSE3), seguradora do Banco do Brasil (BBAS3), também publicou seus resultados na noite de segunda-feira. A empresa registrou lucro líquido de R$ 2,561 bilhões no terceiro trimestre de 2025, o que representa um crescimento de 13,1% em relação ao mesmo período de 2024. O resultado foi impulsionado pela expansão de volumes, alta da taxa Selic e, especificamente no caso da Brasilprev, pela deflação do IGP-M, que resultou em um menor custo do passivo associado aos planos de benefício definido.

Na manhã desta terça-feira, 4, Embraer (EMBJ3) e Klabin (KLBN11) divulgaram seus balanços. A fabricante de aviões registrou uma queda de cerca de 76,4% no lucro ajustado no terceiro trimestre deste ano em comparação ao mesmo período do ano anterior. A companhia reportou lucro líquido ajustado de R$ 289,4 milhões, queda em relação ao R$ 1,2 bilhão reportado no mesmo período do ano anterior.

Já a Klabin, produtora de celulose, papel e embalagens, registrou lucro líquido de R$ 478 milhões no terceiro trimestre de 2025. A cifra é 34% menor que a registrada no mesmo período do ano passado e 18% inferior a do segundo trimestre. Ainda que o lucro tenha recuado no terceiro trimestre, a companhia anunciou a aprovação de R$ 318 milhões em dividendos para os acionistas. Os valores correspondem a R$ 0,052 por ação e de R$ 0,26 por unit.

Mais tarde, após o fechamento do mercado, é a vez de C&A, CSN, CSN Mineração, GPA, Iguatemi, Itaú, Prio e RD Saúde divulgarem balanços. Nos Estados Unidos, o destaque fica para AMD, Super Micro Computer e AIG, que também reportam números após o fechamento em Nova York.

Mercados internacionais

As bolsas da Ásia fecharam majoritariamente em queda nesta terça-feira, 4. O Nikkei 225, do Japão, recuou 1,60%, enquanto o Topix caiu 0,65%.

Na Coreia do Sul, o Kospi perdeu 2,37%, mas o índice de pequenas empresas Kosdaq avançou 1,31%, impulsionado por empresas ligadas à inteligência artificial. O governo sul-coreano anunciou que triplicará os investimentos em IA em 2026, para 10,1 trilhões de wons (US$ 7 bilhões).

Já na China, o CSI 300 caiu 0,75% e o Hang Seng, de Hong Kong, recuou 0,79%. O S&P/ASX 200, da Austrália, também cedeu 0,91%, após o banco central manter os juros em 3,6%.

Na Europa, os mercados operavam em forte queda, revertendo o movimento positivo do início da semana. Por volta das 12h (horário de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,66%. O DAX, da Alemanha, caía 1,10%; o CAC 40, da França, perdia 0,88%; e o FTSE 100, do Reino Unido, recuava 0,29%.

Nos Estados Unidos, os principais índices também operavam em baixa na manhã desta terça-feira, 4, refletindo ajustes após os ganhos recentes do setor de tecnologia. Por volta do mesmo horário, o Dow Jones caía 0,43%, o S&P 500 recuava 0,70% e o Nasdaq perdia 0,86%.