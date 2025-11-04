Ações do Pinterest despencam após registrar lucro abaixo das expectativas

As ações do Pinterest recuaram 15% nesta terça-feira, 4, após a empresa divulgar resultados do terceiro trimestre abaixo das estimativas e apresentar previsão de receita mais fraca que o esperado para o fim do ano.

Os papéis do Pinterest (PINS), listadas na Bolsa de Nova York (NYSE), encerraram o pregão em queda de 2,39%, cotadas a US$ 32,91.

A companhia registrou lucro ajustado por ação de US$ 0,38, inferior aos US$ 0,42 projetados por analistas da LSEG. A receita trimestral foi de US$ 1,05 bilhão, alinhada às previsões de mercado, e representou alta de 17% na comparação anual.

O lucro líquido somou US$ 92,11 milhões, contra US$ 30,56 milhões no mesmo período de 2024 — avanço de 201%.

Para o quarto trimestre, o Pinterest estima receita entre US$ 1,31 bilhão e US$ 1,34 bilhão, com ponto médio de US$ 1,325 bilhão, abaixo da projeção de US$ 1,34 bilhão feita por Wall Street. O resultado derrubou as ações no pregão estendido e apagou os ganhos acumulados no ano.

O lucro ajustado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) foi de US$ 306 milhões, acima da estimativa de US$ 295 milhões. Já as vendas nos EUA e Canadá totalizaram US$ 786 milhões, abaixo dos US$ 799 milhões esperados.

A receita média global por usuário (ARPU) ficou em US$ 1,78, levemente inferior aos US$ 1,79 previstos.

Base de usuários cresce, mas concorrência pressiona

A empresa informou ter alcançado 600 milhões de usuários ativos mensais globais no trimestre, superando a expectativa de 590 milhões. No segundo trimestre, o número havia sido de 578 milhões.

Em comunicado, o CEO Bill Ready afirmou que os investimentos em inteligência artificial e novos recursos estão transformando o Pinterest em uma plataforma de busca visual e assistente de compras digital para seus usuários.

O resultado da empresa foi divulgado após os balanços de Meta, Alphabet e Amazon, que mostraram crescimento robusto na publicidade digital, impulsionado pelos investimentos em IA e infraestrutura tecnológica.

O desempenho das gigantes reforçou o contraste com o Pinterest, que ainda depende fortemente da monetização de anúncios em um ambiente de maior concorrência por atenção e investimentos em publicidade online.