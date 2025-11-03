Invest

TIM (TIMS3) bate lucro recorde de R$ 1,2 bi no 3º trimestre

Redução de mais de 90% no valor pago de imposto de renda, com maior pagamentos de JCP, ajudou na última linha do balanço

TIM: receita líquida cresceu menos que despesas no 3º trimestre (Lianne Milton/Bloomberg)

TIM: receita líquida cresceu menos que despesas no 3º trimestre (Lianne Milton/Bloomberg)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 19h26.

A TIM (TIMS3) registrou lucro líquido normalizado de R$ 1,208 bilhão no terceiro trimestre de 2025 (3T25), o maior já registrado na história da companhia, equivalente a um crescimento de 50% em relação ao mesmo período de 2024.

O Imposto de Renda e a Contribuição Social (IR/CS) totalizaram R$ 13 milhões no 3T25, frente a R$ 167 milhões no 3T24, com a redução atribuída principalmente ao aumento dos Juros sobre Capital Próprio declarados no trimestre.

O Ebitda normalizado atingiu R$ 3,469 bilhões no trimestre, alta de 7% frente ao 3T24, enquanto a margem Ebitda normalizada alcançou 51,7%, um aumento de 1,3 pontos percentuais na comparação anual, impulsionado por um sólido desempenho operacional, com avanço nas receitas e eficiente controle de custos.

A receita líquida somou R$ 6,711 bilhões, registrando crescimento de 4,5% na comparação com igual período de 2024. Já a receita de serviços atingiu R$ 6,534 bilhões, avanço de 5,2% frente ao 3T24.

O resultado financeiro líquido apresentou saldo negativo de R$ 445 milhões, redução de 3,2% sobre as perdas financeiras do 3T24.

As despesas Gerais e Administrativas (G&A) normalizadas reduziram 11,2% na base anual, reflexo da redução nos gastos com serviços terceirizados e do desconto obtido no acordo firmado com um fornecedor voltado para projetos de TI.

Ao final de setembro de 2025, a dívida líquida da empresa era de R$ 10,411 bilhões, ante R$ 10,513 bilhões de dezembro de 2024. O indicador de alavancagem financeira, medido pela relação dívida líquida/Ebitda ajustado, ficou em 0,79 vez, representando uma redução de 0,04 pontos percentuais na comparação com 4T24.

Base de clientes

A base de clientes totalizou 62,6 milhões, alta de 0,8% em relação ao ano anterior, quando registrava 62,1 milhões.

No segmento pré-pago, a base caiu 6,8%, passando de 32,5 milhões para 30,3 milhões clientes. Já o pós-pago apresentou crescimento de 9%, de 29,7 milhões para 32,3 milhões de clientes.

A base de clientes da TIM Ultrafibra avançou 3,7%, atingindo 823 mil, ante 793 mil no ano anterior.

