Ibovespa nos 150 mil pontos: a bolsa brasileira ficou cara?

O Ibovespa abriu o mês de novembro em clima de euforia. Nesta segunda-feira, 3, o principal índice da B3 bateu um novo recorde intradiário e de fechamento ao ultrapassar os 150 mil pontos. O índice acumula alta de mais de 25% em 2025 e já soma 21 recordes de fechamento no ano.

Será que agora, no auge de sua pontuação, a bolsa brasileira ficou cara? Os agentes de mercado dizem que não. Ainda há espaço para valorização e a Bolsa continua barata, afirmam.

Para medir se o índice está valorizado, analistas olham para o preço sobre lucro (P/L), que indica quantas vezes o preço das ações equivale ao lucro anual das empresas do índice.

De acordo com dados da Bloomberg compilados pela Nord Investimentos, a pedido da EXAME, o P/L atual do Ibovespa é de 10,3 vezes, abaixo da média histórica de 13,92 vezes dos últimos 10 anos. Para comparação, o múltiplo foi de 38,86 vezes em 2020, 7,21 vezes em 2021, 5,76 vezes em 2022, 9,46 vezes em 2023 e 8,08 vezes em 2024, segundo a consultoria.

"A verdade é que apesar dessa alta ainda há espaço de valorização, especialmente se alguns gatilhos se confirmarem, como, por exemplo, uma queda mais firme dos juros reais no Brasil e avanços na agenda fiscal", afirma Fábio Murad, economista e CEO da Super-ETF Educação.

"A Bolsa segue negociando com múltiplos abaixo da média histórica e alguns setores como bancos e energia continuam sendo considerados descontados pelas gestoras", diz o analista.

Bolsa brasileira também está 'barata' em relação aos pares emergentes

Comparando com outros mercados emergentes, o Brasil é o segundo mais barato, atrás apenas da Turquia, aponta um levantamento da Nest Asset Management.

Enquanto o Brasil e a Turquia negociam próximos a 10 vezes os lucros futuros, México, Argentina e China estão perto de 15 vezes, e Austrália e Índia acima de 20 vezes. Isso significa que, em relação aos pares globais, o investidor ainda encontra oportunidades na Bolsa brasileira, e há potencial de valorização se os mercados internacionais continuarem positivos.

Em dólares, o Ibovespa já subiu 40,24% no ano, acima da média de 33,63% dos emergentes. Segundo Luis Castro da Fonseca, sócio-fundador da Nest Asset, o desempenho futuro dependerá do cenário internacional, que já não está tão barato.

"Olhando para este final de ano, acreditamos que o Brasil deva continuar acompanhando os mercados globais e os emergentes em particular. Se esses mercados continuarem indo bem, o Brasil deverá continuar subindo também. Só que os mercados lá fora não estão exatamente baratos, então não é uma certeza tão grande que eles vão continuar indo bem nesse último trimestre", avalia Fonseca.

O que joga a favor do Ibovespa, segundo o gestor, é que, historicamente, o último trimestre do ano é de bons retornos no mercado global. "Se você olhar o S&P 500, nos últimos 10 anos, a única vez em que o terceiro trimestre foi negativo foi em 2018", lembra.

Até onde a Bolsa pode ir?

O desempenho do Ibovespa também vem reacendendo uma velha expectativa entre investidores, a do famoso "rali de fim de ano". Tradicional nos mercados, o movimento de alta, que costuma encerrar o calendário com ganhos, ficou ausente em 2024, mas agora volta ao radar com a nova fase de otimismo na Bolsa de Valores.

"A Bolsa poderia facilmente subir mais, algo como 10-20% em dólares sem que fique cara. É difícil precisar se isso aconteceria até o final do ano ou início do ano que vem, mas se o cenário global continuar positivo, esse movimento deve acontecer", diz Fonseca.

Os analistas não são unânimes sobre a força de uma eventual arracanda entre novembro e dezembro, mas há quem estime que o índice encerre 2025 na faixa dos 155 mil a 160 mil pontos.