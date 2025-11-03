Lucro do BB Seguridade sobe 13% no 3º trimestre, para R$ 2,6 bilhões

O BB Seguridade (BBSE3), seguradora do Banco do Brasil (BBAS3), registrou lucro líquido de R$ 2,561 bilhões no terceiro trimestre de 2025, o que representa um crescimento de 13,1% em relação ao mesmo período de 2024. O resultado foi impulsionado pela expansão de volumes, alta da taxa Selic e, especificamente no caso da Brasilprev, pela deflação do IGP-M, que resultou em um menor custo do passivo associado aos planos de benefício definido.

O resultado das participações somou R$ 2,532 bilhões, um aumento de 12% na comparação ano a ano.

O resultado financeiro combinado da BB Seguridade e de suas investidas atingiu R$ 713,6 milhões, um crescimento de 55,1% em relação ao reportado no mesmo período do ano passado.

Principal subsidiária do grupo, a BrasilSeg teve lucro líquido de R$ 1,272 bilhão, alta de 7,2% em 12 meses, impulsionado pela expansão de 51,1% do resultado financeiro, explicada pela maior taxa Selic.

Já a BrasilPrev, braço de previdência do grupo, teve desempenho positivo no trimestre, com lucro líquido de R$ 709,5 milhões — alta de 19,1% frente ao mesmo período de 2024.

Entre outras subsidiárias, a BB Corretora, responsável pela distribuição de produtos, teve lucro de R$ 943 milhões (+9,3% em um ano).

Já a BrasilCap, voltada à capitalização, viu o lucro subir 31,1% em um ano, para R$ 91,4 milhões, impulsionado tanto pela expansão do saldo médio de ativos rentáveis como pela melhora de 1,3 p.p. da margem financeira.