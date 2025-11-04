Mesmo com queda de 34% no lucro, Klabin anuncia dividendo de R$ 138 milhões

A Klabin (KLBN11), produtora de celulose, papel e embalagens, registrou lucro líquido de R$ 478 milhões no terceiro trimestre de 2025. A cifra é 34% menor que a registrada no mesmo período do ano passado e 18% inferior a do segundo trimestre.

O Ebtida (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) ficou em R$ 2,117 bilhões, com alta anual de 17% e 4% maior que o trimestre imediatamente anterior. A margem Ebitda cresceu três pontos percentuais ano a ano, para 39%, se mantendo estável em relação ao segundo trimestre.

A receita líquida da companhia foi de R$ 5,426 bilhões, com alta de 9% em relação ao terceiro trimestre de 2024.

A receita com papéis registrou um crescimento de 11%, para R$ 1,81 bilhão. Já a de celulose, recuou 3%, para R$ 1,425 bilhão. A de embalagens, por sua vez, avançou 20% de um ano para outro, chegando a R$ 2,02 bilhões.

O volume de vendas total cresceu 14% na mesma base de comparação, para 1,07 bilhão de toneladas.

Destaque para o avanço de 25% em celulose, cujas vendas ficaram em 401 milhões de toneladas, enquanto foram vendidas outras 375 milhões de toneladas em papéis e 291 milhões em embalagens (crescimento anual de 10% e 8% ano a ano, respectivamente).

Os investimentos da companhia recuaram 28% em bases anuais para R$ 554 milhões.

O custo caixa total foi de R$ 3,3 bilhões no período, 4% superior ao número de um ano atrás. O custo dos produtos vendidos (CPV) foi de R$ 2,6 bilhões, com alta de 6% nesse mesmo intervalo. As despesas com vendas somaram R$ 471 milhões, equivalente a 8,7% da receita líquida, e alta de 7,6% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

A dívida líquida, por sua vez, cresceu 12%, para R$26,10 bilhões. Em reais, a alavancagem da companhia medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda ficou em 3,3 vezes, ante 4,1 vezes um ano antes. Em dólares, a alavancagem do terceiro trimestre ficou em 3,6 vezes ante 3,9 no terceiro trimestre de 2024.

Klabin anuncia distribuição de dividendos

Ainda que o lucro da Klabin tenha recuado no terceiro trimestre, a companhia anunciou a aprovação de R$ 318 milhões em dividendos para os acionistas. Os valores correspondem a R$ 0,052 por ação e de R$ 0,26 por unit.

O dividendo será pago no próximo dia 19 de novembro para investidores que estiverem posicionados no ativo no dia 7 de novembro.