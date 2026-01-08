Dólar fica no zero a zero à espera do payroll nos EUA e IPCA no Brasil

O dólar à vista ficou no "zero a zero" nesta quarta-feira, 8, em meio a um cenário de liquidez reduzida e cautela entre os investidores. A moeda americana encerrou o dia com ligeira alta de 0,06%, cotada a R$ 5,389, refletindo uma trajetória praticamente estável na sessão, embora tenha oscilado entre altas e baixas ao longo do dia.

O comportamento pouco expressivo do câmbio ocorre com o mercado aguardando a divulgação de dois dados cruciais que podem oferecer pistas sobre os próximos passos da política monetária nos Estados Unidos e no Brasil: o relatório de emprego americano, o payroll, e o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no Brasil, ambos programados para serem divulgados nesta sexta, 9.

Sem catalisadores relevantes no curto prazo, investidores têm evitado grandes exposições e preferido manter posições defensivas até que surjam sinais mais claros sobre a trajetória do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) e do BC brasileiro.

No mercado externo, a força do dólar também mostrou leve predominância. O índice DXY, que mede a moeda americana contra uma cesta de seis moedas de mercados desenvolvidos, registrou alta de 0,17%.

Para Gustavo Trotta, especialista e sócio da Valor Investimentos, além da pressão dos dados econômicos pendentes, o dólar também teve como pano de fundo as tensões geopolíticas.

Segundo ele, declarações recentes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre possíveis ações militares na Groenlândia e comentários críticos sobre países da América Latina vem ampliando a aversão ao risco global, impulsionando a atenção dos investidores para ativos considerados seguros e elevando o apetite por proteção cambial no curto prazo.

"É um mercado mais cauteloso devido a esse aumento de tensões geopolíticas envolvendo os Estados Unidos", afirmou Trotta.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.