Ata do Fed condiciona novos cortes de juros à trajetória da inflação nos EUA

A ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) divulgada nesta terça-feira, 30, reforça a avaliação de que a maioria dos dirigentes ainda vê espaço para novos cortes de juros nos Estados Unidos, desde que a inflação desacelere conforme o esperado.

Segundo o documento, na última reunião realizada nos dias 9 e 10 de dezembro, quando as autoridades monetárias reduziram a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual para a faixa de 3,50% a 3,75%, o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) discutiu diferentes visões sobre o grau de restrição da política monetária, mas prevaleceu a leitura de que ajustes adicionais para baixo na taxa básica podem ser apropriados ao longo do tempo.

Ao mesmo tempo, o documento também revela falta de consenso sobre o ritmo dos próximos passos, com parte do comitê defendendo cautela.

Alguns dirigentes consideraram adequado manter a taxa inalterada por um período após a redução anunciada na reunião, a fim de avaliar os efeitos defasados da política monetária sobre o mercado de trabalho e a atividade econômica. Essa abordagem permitiria avançar gradualmente em direção a uma postura mais neutra, sem comprometer o processo de convergência da inflação à meta de 2%.

A ata também destaca que não há um caminho pré-definido para os juros. As próximas decisões seguirão condicionadas à evolução dos dados econômicos, às perspectivas para inflação e emprego e ao balanço de riscos, reforçando a dependência do Fed em relação às informações que forem sendo divulgadas ao longo dos próximos meses.

(Esta matéria está em atualização)