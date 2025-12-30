Invest

Ata do Fed condiciona novos cortes de juros à trajetória da inflação nos EUA

Documento do Banco Central americano indica que, apesar maioria aberta a um afrouxamento da política monetária, há divergências sobre o ritmo

Chairman of the US Federal Reserve Jerome Powell speaks alongside Michelle Bowman (L), Board Vice Chair for Supervision, and Lisa Cook (R), Board Governor, as he chairs a Federal Reserve Board open meeting discussing proposed revisions to the board's supplementary leverage ratio standards at the Federal Reserve Board building in Washington, DC, on June 25, 2025. (Photo by SAUL LOEB / AFP) (AFP)

Clara Assunção
Repórter

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 16h39.

A ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) divulgada nesta terça-feira, 30, reforça a avaliação de que a maioria dos dirigentes ainda vê espaço para novos cortes de juros nos Estados Unidos, desde que a inflação desacelere conforme o esperado.

Segundo o documento, na última reunião realizada nos dias 9 e 10 de dezembro, quando as autoridades monetárias reduziram a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual para a faixa de 3,50% a 3,75%, o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) discutiu diferentes visões sobre o grau de restrição da política monetária, mas prevaleceu a leitura de que ajustes adicionais para baixo na taxa básica podem ser apropriados ao longo do tempo.

Ao mesmo tempo, o documento também  revela falta de consenso sobre o ritmo dos próximos passos, com parte do comitê defendendo cautela.

Alguns dirigentes consideraram adequado manter a taxa inalterada por um período após a redução anunciada na reunião, a fim de avaliar os efeitos defasados da política monetária sobre o mercado de trabalho e a atividade econômica. Essa abordagem permitiria avançar gradualmente em direção a uma postura mais neutra, sem comprometer o processo de convergência da inflação à meta de 2%.

A ata também destaca que não há um caminho pré-definido para os juros. As próximas decisões seguirão condicionadas à evolução dos dados econômicos, às perspectivas para inflação e emprego e ao balanço de riscos, reforçando a dependência do Fed em relação às informações que forem sendo divulgadas ao longo dos próximos meses.

(Esta matéria está em atualização)

