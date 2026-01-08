Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Petrobras, bancos e elétricas garantem alta do Ibovespa, apesar de Bradesco e Vale

O principal índice da bolsa brasileira avançou 0,59%, aos 162.936 pontos na sessão desta quinta-feira, 9

Acompanhando a alta dos contratos futuros do petróleo, as ações ordinárias e preferenciais da Petrobras (PETR3 e PETR4) subiram 2,50% e 1,24%, respectivamente (Germano Lüders/Exame)

Acompanhando a alta dos contratos futuros do petróleo, as ações ordinárias e preferenciais da Petrobras (PETR3 e PETR4) subiram 2,50% e 1,24%, respectivamente (Germano Lüders/Exame)

Clara Assunção
Clara Assunção

Repórter

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 18h37.

Última atualização em 8 de janeiro de 2026 às 18h52.

O Ibovespa encontrou fôlego no peso pesado da Petrobras e dos bancos para fechar em alta nesta quinta-feira, 8, mesmo diante da queda das ações da Vale. Em um pregão de cautela, o principal índice da bolsa brasileira avançou 0,59%, aos 162.936 pontos, com investidores calibrando posições diante do cenário externo e da agenda econômica.

Acompanhando a alta dos contratos futuros do petróleo, as ações ordinárias e preferenciais da Petrobras (PETR3 e PETR4) subiram 2,50% e 1,24%, respectivamente. Os contratos da commodity recuperaram parte das perdas das últimas sessões, embora os desdobramentos da ofensiva militar dos Estados Unidos sigam no radar dos investidores.

O petróleo tipo Brent, referência mundial, com vencimento em março teve alta de 3,38%, cotado a US$ 61,99 por barril, na Intercontinental Exchange (ICE). O WTI, mais usado pelos EUA, com entrega também em fevereiro, subiu 3,16%, a US$ 57,76 por barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex).

Com o avanço, a Brava Energia (BRAV3) também se recuperou e subiu 5,70%, a maior alta do dia.

Entre os mais ganhos do dia também ficaram os papéis do setor elétrico. Todas as ações da Axia Energia, ex-Eletrobras, avabçaram. As ordinárias (AXIA3) subiram 3,41%, enquanto as ações preferenciais Classe B e C (AXIA 6 e AXIA7) avançaram 4,07% e 3,80%, respectivamente. Assim como as da CPFL Energia (CPFE3), que subiram 3,15%.

"Houve um fluxo comprador e continuidade de tendência (papel tem sido destaque de performance e liquidez recente na B3), além do apelo do setor elétrico como “porto relativamente defensivo” em dias de incerteza", afirma Gustavo Gomes, head de renda variável da AVIN.

"Para CPFL, o pano de fundo é parecido: utilities tendem a se beneficiar quando o mercado procura qualidade + previsibilidade de caixa/dividendos; além disso, notícias recentes de proventos/juros sobre capital próprio (JCP) ajudam a manter o papel no radar e podem reforçar o fluxo no curto prazo", acrescenta.

Os bancos também se recuperaram após o tombo na véspera. As units, cesta de preferenciais e ordinárias, do BTG (BPAC11) anotaram ganhos de 2,16%, seguidas pelas units do Santander (SANB11), que avançaram 1,75%. As preferenciais do Itaú (ITUB4) subiram 1,55% e as ordinárias do Banco do Brasil (BBAS3) avançaram 0,55%.

Vale e Bradesco derretem

Apenas as preferenciais do Bradesco (BBDC4) recuaram entre o grupo de ações do setor financeiro e encerram o dia com queda de 1,70%.

O Ibovespa também foi pressionado pelo desempenho negativo de VALE3. As ações da mineradora caíram 0,97% após terem subido mais de 3% na terça, 6, e avançarem 0,59% na véspera. Por ter peso no Ibovespa, com uma participação de 11,14%, uma queda do papel acaba atuando como detrator do índice.

O recuo da mineradora é atrelado à queda do minério de ferro no mercado internacional, que encerrou o dia em baixa de 0,37% na bolsa de Dalian, na China.

"Foi um movimento descrito como realização depois de preços em máximas recentes, o que normalmente bate de frente com VALE3 no intraday", diz Gomes.

"Hoje, o índice chegou a sair dos leilões no positivo e ficou oscilando perto dos 162 mil, com o investidor ainda dividido entre tensões externas e a espera por dados dos EUA para entender o futuro dos juros. Ou seja: melhora pontual, mas com “freio de mão” no risco".

Acompanhe tudo sobre:Ibovespabolsas-de-valoresMercadosAções

Mais de Invest

Dólar fica no zero a zero à espera do payroll nos EUA e IPCA no Brasil

Bradesco mais que dobraria patrimônio sem dividendos, diz JP Morgan

FedEx surgiu de uma ideia 'média' na faculdade; empresa vai sair das coletas no Brasil

Melhor que a Netflix: após negativa, Paramount insiste em comprar a Warner

Mais na Exame

Brasil

Produtos comprados em viagens terão novas regras para entrada no Brasil

Pop

Twenty One Pilots lança filme do show da turnê ‘Clancy’

Future of Money

'Evento mais destrutivo' da história das criptomoedas segue prejudicando o setor; entenda

Mercados

Dólar fica no zero a zero à espera do payroll nos EUA e IPCA no Brasil