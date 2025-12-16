Economia

Payroll: EUA cria 64 mil empregos em novembro, acima do esperado

A taxa de desemprego, por sua vez, ficou em 4,6%. A estimativa do mercado era de 4,5%

Payroll: mercado projetava a criação de cerca de 50 mil vagas de trabalho (Sven Hoppe/picture alliance/Getty Images)

Os Estados Unidos criaram 64 mil vagas de emprego em novembro, segundo dados do relatório de empregos (payroll) divulgados nesta terça-feira, 16, pelo Escritório de Estatísticas do Trabalho (BLS, na sigla em inglês).

O número acima das expectativas do mercado, que previa a criação de 50 mil vagas. A taxa de desemprego, por sua vez, ficou em 4,6%. A estimativa do mercado era de 4,5%.

O setor de saúde adicionou 46 mil empregos, já a construção civil criou 28 mil vagas. A área de assistência social, por sua vez, continuou em alta em novembro, com 18 mil novos postos de trabalho criados.

No setor público federal, 6 mil vagas foram fechadas em novembro, após a perda de 162 mil postos em outubro.

No setor de transporte e armazenagem, 18 mil vagas foram encerradas. Desde o pico registrado em fevereiro, o setor já eliminou 78 mil postos de trabalho.

Além dos números de novembro, o governo dos Estados Unidos também divulgou os dados de emprego de outubro, que haviam sido adiados por causa da paralisação do governo americano.

O payroll de outubro mostrou queda de 105 mil vagas fora do setor agrícola, um resultado bem pior que a expectativa do mercado, que previa recuo de 25 mil postos.

