Payroll: EUA cria 64 mil empregos em novembro, acima do esperado

Payroll: mercado projetava a criação de cerca de 50 mil vagas de trabalho (Sven Hoppe/picture alliance/Getty Images)
Repórter
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 10h40.
Última atualização em 16 de dezembro de 2025 às 10h49.
Os Estados Unidos criaram 64 mil vagas de emprego em novembro, segundo dados do relatório de empregos (payroll) divulgados nesta terça-feira, 16, pelo Escritório de Estatísticas do Trabalho (BLS, na sigla em inglês).
O número acima das expectativas do mercado, que previa a criação de 50 mil vagas. A taxa de desemprego, por sua vez, ficou em 4,6%. A estimativa do mercado era de 4,5%.
O setor de saúde adicionou 46 mil empregos, já a construção civil criou 28 mil vagas. A área de assistência social, por sua vez, continuou em alta em novembro, com 18 mil novos postos de trabalho criados.
No setor público federal, 6 mil vagas foram fechadas em novembro, após a perda de 162 mil postos em outubro.
No setor de transporte e armazenagem, 18 mil vagas foram encerradas. Desde o pico registrado em fevereiro, o setor já eliminou 78 mil postos de trabalho.
Além dos números de novembro, o governo dos Estados Unidos também divulgou os dados de emprego de outubro, que haviam sido adiados por causa da paralisação do governo americano.
O payroll de outubro mostrou queda de 105 mil vagas fora do setor agrícola, um resultado bem pior que a expectativa do mercado, que previa recuo de 25 mil postos.