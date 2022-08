O que são lucros operacionais e como calcular?

Ao começar a investir na bolsa de valores, é fundamental estudar os mais diversos indicadores que podem indicar o desempenho de uma empresa e, um dos principais são os lucros operacionais, sendo importantes dados que ajudam a entender o quão bem a empresa tem performado.

Nesse sentido, os lucros operacionais são indicadores financeiros que estão presentes em uma Demonstração do Resultado de Exercício (DRE) de uma empresa. Geralmente, a DRE de uma empresa listada em bolsa de valores é publicada trimestralmente, sendo assim, é possível acompanhar o resultado a cada três meses. Mas o que é exatamente o lucro operacional?

O que é lucro operacional?

O lucro operacional é o lucro gerado única e exclusivamente pela operação de negócio, descontando as despesas administrativas, comerciais e operacionais. No entanto, é importante ter em mente que este lucro não é o mesmo que o lucro bruto, dado que deste último são descontadas apenas as despesas variáveis.

O lucro operacional é também conhecido como EBIT, sigla em inglês para lucro antes dos juros e impostos. Ele fornece uma visão mais detalhada dos resultados operacionais de uma empresa, dado que não considera apenas os custos de produção (que são custos variáveis).

Como calcular o lucro operacional?

Entender como calcular o lucro operacional é de fundamental importância para entender o que é o indicador. A fórmula do lucro operacional é representada por:

Lucro operacional = Lucro Bruto - despesas operacionais - receitas operacionais

As despesas operacionais envolvem três tipos de despesas: as administrativas, comerciais e diversas. Segue o melhor detalhamento de cada tipo de despesa:

Despesas administrativas - são as principais despesas para que um negócio possa continuar funcionando, como a compra de materiais, salário dos líderes de setores e aluguel do escritório;

Despesas comerciais - envolvem a manutenção dos pontos de vendas, salário de vendedores e propagandas;

Diversas - são as despesas que não se encaixam nem na administração e nem nas atividades comerciais, contudo, são gastos da atividade diária de uma empresa e precisam ser consideradas.

Já a receita operacional está relacionada ao faturamento que vem da atividade fim da empresa. Para obter a receita operacional a fim de calcular o lucro operacional, é necessário deduzir a devolução de vendas, descontos sobre vendas e impostos da receita operacional bruta.

Qual a importância do lucro operacional?

Entender como funcionam os lucros operacionais permite compreender a capacidade que uma empresa tem de gerar caixa (ou lucro) através de sua atividade final. Ele costuma ser o primeiro indicador financeiro a ser analisado por investidores experientes e instituições que fornecem análise de crédito para pessoas jurídicas.

Além disso, é uma métrica bastante útil, tanto para quem está gerindo o negócio quanto para aqueles que buscam investir. No entanto, é necessário acompanhar o lucro operacional com frequência, buscando entender se a empresa possui constância na sua capacidade de gerar lucro.

Com isso, ao investir na bolsa de valores, é importante analisar o lucro operacional para verificar a capacidade da empresa de gerar lucro ao longo do tempo. Por exemplo, se o lucro operacional de uma empresa tem caído ao longo dos trimestres, significa que a empresa tem perdido sua capacidade de gerar caixa através de sua atividade fim, por outro lado, um lucro líquido em crescimento ou consolidado significa que a empresa está se desenvolvendo.

Sendo assim, os lucros operacionais conseguem trazer informações sobre a saúde do negócio, bem como as perspectivas existentes de lucros, dado que, um bom desempenho, significa a valorização das ações da empresa no longo prazo e até mesmo o pagamento de dividendos aos acionistas.

Este artigo te ajudou a entender o que lucros operacionais? Confira outros conteúdos como esse em nosso Guia de Investimentos, como:

O que é Ibovespa?

O que é EBTIDA?

O que é ROIC?