Lava, dobra e trabalha: robô humanoide Figure 03 quer transformar a indústria

A nova geração do robô da Figure AI, que realiza tarefas como dobrar roupas, limpar mesas e fazer entregas, foi eleita uma das melhores invenções de 2025 pela revista Time. Lançado oficialmente na quinta-feira, 9, o Figure 03 promete transformar o mercado de trabalhos manuais, com foco em tarefas domésticas.

Essa nova versão demonstrou habilidades impressionantes, como colocar roupas e sabão na máquina de lavar, separar objetos e manusear itens delicados, como ovos e cartas de baralho. Segundo a Time, a Figure 03 será o primeiro robô produzido em larga escala, podendo até ser utilizado na linha de produção da própria fabricante.

Fundada em 2022 no Vale do Silício, a Figure atualmente conta com cerca de 360 funcionários. Em setembro deste ano, a startup foi avaliada em US$ 39 bilhões após um aporte de US$ 1 bilhão. Brett Adcock, fundador e CEO, acredita que, em dez anos, robôs humanoides dominarão o mercado global. Esse segmento é avaliado por ele em US$ 40 trilhões – muito acima do PIB inteiro dos EUA, estimado em cerca de US$ 30 trilhões.

No entanto, Adcock também reconheceu as limitações atuais do robô, que deixou algumas peças de roupa caírem no chão e não conseguiu pegá-las de volta, mas afirmou que elas podem ser superadas com ajustes na rede neural Helix – um modelo de inteligência artificial baseado em visão, linguagem e ação (Vision-Language-Action ou VLA), que serve como base para a execução das tarefas.

Após uma parceria inicial com a OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT e uma das investidoras da startup de robótica, a Figure decidiu seguir um caminho independente em fevereiro de 2025, criando seu próprio modelo de IA para interpretar dados visuais e comandos de linguagem natural.

Apesar dos avanços, o Figure 03 ainda está restrito a um grupo limitado de parceiros e não estará disponível para uso doméstico. A empresa também planeja coletar dados de casas de usuários para treinar seus modelos de IA, embora assegure que os dados pessoais não serão identificáveis.

Entre os investidores da Figure, estão gigantes como Nvidia, OpenAI, Microsoft, Intel e o empresário Jeff Bezos. Seus concorrentes incluem o robô humanoide Optimus, da Tesla, e um cão-robô da chinesa Unitree.

Mudanças no Figure 03

Em comparação com o modelo anterior, o Figure 03 ficou mais leve, com o peso reduzido de 80 kg para 70 kg, mas mantendo a altura de 1,68 m, a velocidade de 1,2 m/s e a capacidade de transportar até 20 kg. A nova versão também conta com articulações mais fortes, mãos mais finas para tarefas delicadas e suporte para comandos de voz.

O primeiro protótipo da Figure, chamado Figure 01, foi lançado em 2023. Em 2024, seu sucessor, o Figure 02, apareceu caminhando em uma fábrica da BWM – atualmente, a montadora utiliza androides como esse em uma fábrica durante 10 horas por dia, 5 dias por semana. Mas foi com o desenvolvimento do Helix que o projeto ganhou nova dimensão, permitindo vislumbrar a chegada ao ambiente doméstico.