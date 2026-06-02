Huang chama Marvell de 'próxima empresa de US$ 1 trilhão'

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, afirmou nesta terça-feira, 2, que a Marvell Technology é a próxima empresa de US$ 1 trilhão.

O desafio é considerável. A capitalização de mercado da Marvell no fechamento anterior era de US$ 192 bilhões — o que significa que a empresa precisaria multiplicar seu valor por mais de cinco vezes para chegar ao trilhão projetado por Huang. O mercado, por ora, aceitou o argumento.

A declaração foi feita no palco da Computex de Taipei, ao lado do CEO da Marvell, Matt Murphy, e movimentou o mercado imediatamente.

As ações da empresa dispararam 25% no pré-mercado americano, adicionando mais de US$ 47 bilhões em valor de mercado se os ganhos se sustentarem, segundo a Reuters.

O que a Marvell faz — e por que Huang a elogiou

A Marvell não é uma empresa conhecida do grande público, mas opera no coração da infraestrutura de IA.

A empresa projeta chips de alto desempenho usados em data centers, computação em nuvem, redes empresariais, redes 5G e sistemas automotivos.

Sua especialidade são chips de conectividade — os componentes que permitem que milhares de processadores de IA troquem dados entre si em alta velocidade dentro de um data center.

"Quando você pega um problema computacional e o desagrega em muitas partes, distribuindo-o pelo data center inteiro, o que é necessário é conectividade", disse Huang no palco. "É por isso que o Matt está indo tão bem. É por isso que a Marvell é tão essencial."

A lógica faz sentido para Huang. Quanto mais a Nvidia vende GPUs para data centers (e quanto maiores ficam os clusters de processamento), mais chips de conectividade da Marvell são necessários para fazer tudo funcionar junto. As duas empresas não competem, mas são interdependentes.

O investimento que veio antes do elogio

O endosso público de Huang não chegou do nada.

Em março de 2026, a Nvidia anunciou um investimento de US$ 2 bilhões na Marvell como parte de um acordo para facilitar o uso dos chips customizados de IA da Marvell com os equipamentos de rede e processadores centrais da Nvidia, segundo a Reuters.

Na semana passada, a Marvell havia projetado que seu negócio de chips customizados — ASICs desenvolvidos para hiperescaladores como Google, Amazon e Microsoft — vai superar US$ 10 bilhões em receita no ano fiscal de 2029.

No acumulado do ano, as ações da Marvell já subiam mais de 158% antes do anúncio desta terça-feira.

O padrão que se repete

Não é a primeira vez que Huang usa o palco da Computex para mover mercados além da Nvidia. Na segunda-feira, 1º, o anúncio do RTX Spark derrubou Intel, AMD e Qualcomm enquanto subia Arm Holdings e MediaTek.

Na terça, o elogio à Marvell repetiu o movimento — desta vez concentrado num único nome.

O padrão revela uma estratégia deliberada.

A Nvidia não quer apenas vender chips, mas sim construir um ecossistema onde fornecedores, parceiros e clientes sejam interdependentes com sua plataforma. Elogiar publicamente a Marvell — e chamá-la de "a próxima trilionária" — é uma forma de sinalizar ao mercado quais empresas fazem parte desse ecossistema.

A Marvell ainda está muito longe do trilhão. Mas no mundo de Huang, a distância entre uma projeção e um fato consumado tem diminuído mais rápido do que qualquer modelo de analista consegue prever.