ETPs de bitcoin registram maior saída de 2026 e fundos de criptomoedas perdem US$ 1,67 bilhão

Os produtos de investimento em criptomoedas ampliaram as perdas para três semanas consecutivas na semana passada, em meio à pressão contínua de vendas nos mercados e à demanda institucional limitada.

Os produtos negociados em bolsa de criptomoedas (ETPs, na sigla em inglês) registraram US$ 1,67 bilhão em saídas na semana passada, a segunda maior retirada semanal de 2026, informou a CoinShares na segunda-feira, 1.

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As novas saídas elevam as perdas acumuladas em três semanas para US$ 4,21 bilhões, enquanto os ativos sob gestão caíram para US$ 141 bilhões, o menor nível desde o início de abril.

O chefe de pesquisa da CoinShares, James Butterfill, atribuiu o aumento das saídas ao movimento de aversão ao risco relacionado ao Irã, que agora superou qualquer efeito de suporte gerado pelo avanço da CLARITY Act. “O padrão lembra o episódio de janeiro-fevereiro, que resultou em cinco semanas consecutivas de fluxos negativos”, afirmou.

Bitcoin registra a maior saída semanal de 2026

Os ETPs de bitcoin lideraram as saídas semanais com ampla vantagem, registrando US$ 1,44 bilhão em retiradas, a maior saída semanal do ano até o momento.

Os fundos acumulavam perda de US$ 2,4 bilhões no mês, mas ainda registravam cerca de US$ 1,2 bilhão em entradas no acumulado do ano, enquanto os ativos sob gestão recuaram para US$ 114,6 bilhões.

Os fundos de ether (ETH) continuaram enfrentando pressão vendedora, com saídas de US$ 257,3 milhões, elevando as perdas acumuladas no ano para US$ 346 milhões.

A participação das altcoins também despencou, disse Butterfill, da CoinShares, observando que apenas cinco ativos registraram entradas relevantes acima de US$ 1 milhão, contra nove na semana anterior.

O XRP (XRP) voltou a liderar o desempenho positivo, com entradas de US$ 20,3 milhões, seguido por Hyperliquid (HYPE) e Near (NEAR), com US$ 10,8 milhões e US$ 7,6 milhões, respectivamente.

Estados Unidos lideram perdas

Regionalmente, os Estados Unidos lideraram as saídas globais, com US$ 1,63 bilhão em retiradas, em linha com os US$ 1,42 bilhão em saídas dos fundos negociados em bolsa (ETFs) de bitcoin à vista listados nos EUA, segundo dados da SoSoValue.

A Alemanha também acompanhou o movimento de aversão ao risco, com saídas de US$ 25,7 milhões, enquanto Suécia e Hong Kong registraram retiradas de US$ 6,6 milhões e US$ 4,5 milhões, respectivamente. A Holanda voltou a ser o único país com entradas superiores a US$ 1 milhão, registrando US$ 1,3 milhão em aportes, abaixo dos US$ 6,6 milhões da semana anterior.

Segundo a mesa de negociação de derivativos da Laser Digital, a liquidação do mercado de criptomoedas na semana passada ocorreu sem um catalisador claro e foi influenciada pelo fraco desempenho das ações.

A divisão citou a falta de demanda, incluindo o fato de que a Strategy, de Michael Saylor, anunciou não ter comprado nenhum BTC entre 18 e 24 de maio.

“Com o STRC ainda sendo negociado abaixo do valor de referência e a contínua falta de interesse dos investidores de varejo, espera-se que o BTC permaneça fraco por enquanto”, afirmou a empresa em comunicado visto pelo Cointelegraph.

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