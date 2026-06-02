EUA têm outra investigação sobre o Brasil que poderá resultar em mais tarifas

Além da investigação concluída na segunda-feira, 1º, os Estados Unidos possuem um segundo processo em andamento contra o Brasil, que poderá resultar em mais tarifas.

Este caso, aberto em março de 2026, também pela Seção 301, analisa se o Brasil e outros 59 países usam trabalho forçado na fabricação de produtos exportados para os Estados Unidos.

Além do Brasil, estão em investigação países como China, Índia, Canadá, México e a União Europeia. Veja a lista completa mais abaixo.

Os EUA entendem trabalho forçado como "serviço extraído de uma pessoa sob a ameaça de qualquer penalidade por sua não execução e para o qual o trabalhador não se oferece voluntariamente".

"Por quase 100 anos, a lei dos EUA proibiu a importação de bens extraídos, produzidos ou fabricados total ou parcialmente com trabalho forçado. Essa proibição reconhece não apenas as preocupações humanitárias associadas a permitir que terceiros lucrem com o sofrimento de outros, mas também as preocupações de política externa e de segurança nacional decorrentes da exploração de trabalhadores", disse o Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR), ao anunciar o processo.

"Tal exploração ameaça os produtores nacionais que precisam competir com bens estrangeiros produzidos com uma vantagem de custo artificial e pode prejudicar os trabalhadores e cidadãos dos EUA ao distorcer a concorrência e a compra de bens produzidos em condições exploratórias. Acabar com o trabalho forçado é uma prioridade fundamental e um imperativo de segurança nacional e econômica para os Estados Unidos", afirma o USTR.

Audiências públicas foram realizadas no final de abril. A Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos (Amcham) disse esperar que a divulgação do relatório possa ocorrer nos próximos dias, e resultar em tarifas adicionais para o Brasil.

"Nesse contexto, torna-se ainda mais relevante buscar uma solução negociada na investigação 301 envolvendo o Brasil, de forma a evitar um tratamento tarifário mais oneroso para as exportações brasileiras no mercado norte-americano em relação a seus concorrentes de outros países", diz a entidade.

Veja a lista de países investigados:

1. África do Sul

2. Angola

3. Arábia Saudita

4. Argélia

5. Argentina

6. Austrália

7. Bahamas

8. Bahrein

9. Bangladesh

10. Brasil

11. Camboja

12. Canadá

13. Cazaquistão

14. Chile

15. China

16. Colômbia

17. Coreia do Sul

18. Costa Rica

19. Egito

20. El Salvador

21. Emirados Árabes Unidos

22. Equador

23. Filipinas

24. Guatemala

25. Guiana

26. Honduras

27. Hong Kong (China)

28. Índia

29. Indonésia

30. Iraque

31. Israel

32. Japão

33. Jordânia

34. Kuwait

35. Líbia

36. Malásia

37. Marrocos

38. México

39. Nicarágua

40. Nigéria

41. Noruega

42. Nova Zelândia

43. Omã

44. Paquistão

45. Peru

46. Qatar

47. Reino Unido

48. República Dominicana

49. Rússia

50. Singapura

51. Sri Lanka

52. Suíça

53. Taiwan

54. Tailândia

55. Trinidad e Tobago

56. Turquia

57. União Europeia

58. Uruguai

59. Venezuela

60. Vietnã