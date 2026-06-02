EUA têm outra investigação sobre o Brasil que poderá resultar em mais tarifas

Fachada da Casa Branca, em Washington, DC (Saul Loeb/AFP)
Repórter de internacional e economia
Publicado em 2 de junho de 2026 às 09h54.
Última atualização em 2 de junho de 2026 às 09h55.
Além da investigação concluída na segunda-feira, 1º, os Estados Unidos possuem um segundo processo em andamento contra o Brasil, que poderá resultar em mais tarifas.
Este caso, aberto em março de 2026, também pela Seção 301, analisa se o Brasil e outros 59 países usam trabalho forçado na fabricação de produtos exportados para os Estados Unidos.
Além do Brasil, estão em investigação países como China, Índia, Canadá, México e a União Europeia. Veja a lista completa mais abaixo.
Os EUA entendem trabalho forçado como "serviço extraído de uma pessoa sob a ameaça de qualquer penalidade por sua não execução e para o qual o trabalhador não se oferece voluntariamente".
"Por quase 100 anos, a lei dos EUA proibiu a importação de bens extraídos, produzidos ou fabricados total ou parcialmente com trabalho forçado. Essa proibição reconhece não apenas as preocupações humanitárias associadas a permitir que terceiros lucrem com o sofrimento de outros, mas também as preocupações de política externa e de segurança nacional decorrentes da exploração de trabalhadores", disse o Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR), ao anunciar o processo.
"Tal exploração ameaça os produtores nacionais que precisam competir com bens estrangeiros produzidos com uma vantagem de custo artificial e pode prejudicar os trabalhadores e cidadãos dos EUA ao distorcer a concorrência e a compra de bens produzidos em condições exploratórias. Acabar com o trabalho forçado é uma prioridade fundamental e um imperativo de segurança nacional e econômica para os Estados Unidos", afirma o USTR.
Audiências públicas foram realizadas no final de abril. A Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos (Amcham) disse esperar que a divulgação do relatório possa ocorrer nos próximos dias, e resultar em tarifas adicionais para o Brasil.
"Nesse contexto, torna-se ainda mais relevante buscar uma solução negociada na investigação 301 envolvendo o Brasil, de forma a evitar um tratamento tarifário mais oneroso para as exportações brasileiras no mercado norte-americano em relação a seus concorrentes de outros países", diz a entidade.
1. África do Sul
2. Angola
3. Arábia Saudita
4. Argélia
5. Argentina
6. Austrália
7. Bahamas
8. Bahrein
9. Bangladesh
10. Brasil
11. Camboja
12. Canadá
13. Cazaquistão
14. Chile
15. China
16. Colômbia
17. Coreia do Sul
18. Costa Rica
19. Egito
20. El Salvador
21. Emirados Árabes Unidos
22. Equador
23. Filipinas
24. Guatemala
25. Guiana
26. Honduras
27. Hong Kong (China)
28. Índia
29. Indonésia
30. Iraque
31. Israel
32. Japão
33. Jordânia
34. Kuwait
35. Líbia
36. Malásia
37. Marrocos
38. México
39. Nicarágua
40. Nigéria
41. Noruega
42. Nova Zelândia
43. Omã
44. Paquistão
45. Peru
46. Qatar
47. Reino Unido
48. República Dominicana
49. Rússia
50. Singapura
51. Sri Lanka
52. Suíça
53. Taiwan
54. Tailândia
55. Trinidad e Tobago
56. Turquia
57. União Europeia
58. Uruguai
59. Venezuela
60. Vietnã