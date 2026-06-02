Cidades resilientes: como a tecnologia ajuda a enfrentar desastres naturais

Por Kalima Pitombeira*

A cidade do futuro não se limita a reagir a crises, ela as antecipa. Na COP30, o debate sobre cidades resilientes marcou um ponto de inflexão ao deslocar a agenda da remediação para a prevenção estruturada.

O consenso em Belém foi inequívoco: o Brasil precisa romper com a cultura reativa que historicamente orienta sua gestão territorial e adotar modelos integrados de planejamento, capazes de reduzir vulnerabilidades antes que elas se convertam em desastres.

A discussão que ocupou o Pavilhão Cidades Resilientes reforçou que saneamento, drenagem urbana, ocupação de encostas, gestão de risco geológico e adaptação climática compõem um único ecossistema complexo e integrado.

Essa visão sistêmica só se materializa quando o arcabouço administrativo é reestruturado para integrar dados, processos e governança, permitindo que municípios tenham planos unificados de proteção de infraestruturas e de salvaguarda de vidas diante da crescente instabilidade climática.

A tecnologia na previsão de riscos

No centro desse novo paradigma está o uso de tecnologias de precisão, especialmente as inovações em sistemas e sensores aplicados ao monitoramento e à previsão de processos geodinâmicos.

O desenvolvimento e aplicação de modelos preditivos alimentados por dados de condições climáticas e geotécnicas, como índices de pluviosidade, velocidade do vento, movimentações do solo e padrões de ocupação urbana, ampliam significativamente a capacidade de antecipação do poder público e reação em casos emergenciais.

Em um país onde a ocorrência de deslizamentos de terra é um dos desastres naturais mais recorrentes, reduzir a janela entre a detecção do risco e a evacuação pode significar a diferença entre uma operação bem-sucedida e uma tragédia com danos irreversíveis.

Para os milhões de brasileiros que vivem em áreas de encosta, cada minuto é determinante.

O papel dos sensores e dados em tempo real

O primeiro nível de informação está associado aos sensores instalados em campo. Tanto estações climatológicas como inclinômetro atuam fornecendo dados em tempo real de agentes climáticos catalisadores e de instabilidades do solo.

Esses sensores enviam informações para uma central de monitoramento por conexão de internet, alimentando um sistema de alerta que permite respostas rápidas para situações emergenciais, além de possibilitar a realização da modelagem de suscetibilidade de longo prazo.

A integração com informações coletadas por drones e sensoriamento remoto satelital, permite a geração de modelos tridimensionais de altíssima resolução, que orientam a tomada de decisões baseada em evidências, fortalecendo a acurácia das análises e orientando com precisão onde os sensores devem ser instalados e quais áreas possuem maior suscetibilidade de deslizamentos devido às características do solo local, otimizando recursos e ampliando a efetividade de ações preventivas.

Soluções baseadas na natureza

A COP30 também expôs uma verdade incontornável: a tecnologia, sozinha, não produz resiliência.

O conhecimento tradicional das comunidades de encosta, muitas vezes tratado como informal, precisa ser incorporado aos modelos científicos para embasar soluções baseadas na natureza (SbN).

Essas abordagens reduzem o risco geotécnico ao mesmo tempo que restauram funções ecológicas essenciais ao equilíbrio do território.

Com a conjugação de sistemas integrados, o Brasil tem a oportunidade de abandonar o ciclo de respostas emergenciais e avançar para um modelo territorial preventivo, tecnicamente robusto e ambientalmente equilibrado.

A COP30 deixou claro que o caminho está aberto. Falta transformar consenso técnico em prioridade política.

A resiliência do país e a segurança de milhões de pessoas depende disso.

*Kalima Pìtombeira é Engenheira Cartográfica e de Agrimensura, pela UFPI, Doutoranda em Ciências Geodésicas, pela UFPR, e Coordenadora da Smart Sky.