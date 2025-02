Figure quer acelerar testes de robôs humanoides para uso doméstico

A Figure, startup de robótica da Califórnia, planeja antecipar a chegada de seus robôs humanoides às residências. Segundo o CEO Brett Adcock, a empresa iniciará os testes "alpha" do modelo Figure 02 em ambientes domésticos ainda em 2025. O avanço foi impulsionado pelo desenvolvimento do Helix, um modelo de inteligência artificial baseado em visão, linguagem e ação (Vision-Language-Action ou VLA).

Uma mudança de estratégia

A decisão marca uma reviravolta na abordagem da Figure. Inicialmente, a empresa apostava em uma parceria com a OpenAI para o desenvolvimento da inteligência artificial de seus robôs. No entanto, no início deste mês, a companhia anunciou que seguirá com modelos proprietários, como o Helix.

Projetado para interpretar dados visuais e comandos em linguagem natural, o Helix tem como objetivo acelerar o aprendizado de novas tarefas pelos robôs. Em vídeos recentes, a Figure demonstrou o sistema realizando atividades domésticas complexas, como preparação de alimentos. Um dos diferenciais do modelo é a capacidade de coordenar dois robôs simultaneamente para executar uma única tarefa.

Da indústria para os lares

Embora a ideia de robôs em casa pareça futurista, a Figure — assim como outras empresas do setor — tem priorizado ambientes industriais. O primeiro grande teste dos humanoides ocorreu em uma fábrica da BMW na Carolina do Sul, onde os robôs foram empregados para automatizar tarefas dentro da linha de produção.

A estratégia de começar pela indústria segue um padrão já adotado por concorrentes como Tesla e Apptronik. Fábricas e armazéns oferecem ambientes mais estruturados e previsíveis do que residências, facilitando os testes e reduzindo riscos. Além disso, grandes empresas estão dispostas a financiar essas pesquisas.

Ainda assim, a robótica doméstica segue como um objetivo de longo prazo. Em países como Japão e Estados Unidos, o envelhecimento da população impulsiona a demanda por tecnologias assistivas, e robôs poderiam ajudar idosos a manter sua independência por mais tempo.

Desafios da robótica doméstica

Apesar do entusiasmo da Figure, os desafios para integrar robôs em casas são significativos. Diferente de um ambiente industrial, cada residência tem uma configuração única, com diferentes tipos de piso, escadas, iluminação variável e obstáculos inesperados, como crianças e animais de estimação.

A norueguesa 1X é uma das poucas startups que priorizam a robótica doméstica desde o início, mas enfrenta dificuldades como alto custo de produção e adaptação do sistema a diferentes lares.

No caso da Figure, os testes alpha previstos para 2025 ainda estarão em fase inicial, sem previsão clara de quando os robôs estarão prontos para consumidores finais. Mesmo assim, a empresa dá um passo ousado rumo a um futuro onde humanoides podem se tornar parte da rotina doméstica.