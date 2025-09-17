Figure AI, de robôs humanoides, levanta mais de US$ 1 bilhão e é avaliada em US$ 39 bilhões

A empresa de robótica humanoide Figure AI alcançou uma avaliação de US$ 39 bilhões em sua mais recente rodada de financiamento, evidenciando o crescente interesse dos investidores em robôs projetados para trabalharem ao lado de humanos em ambientes como armazéns e fábricas, mas também no âmbito doméstico.

Com sede em San José, Califórnia, a companhia anunciou nesta terça-feira, 16, que levantou uma rodada de financiamento da Série C, que a avalia em US$ 39 bilhões. A rodada, que “superou US$ 1 bilhão”, foi liderada pela Parkway Venture Capital, com a participação de Brookfield Asset Management, Nvidia, Intel Capital, entre outros investidores.

Segundo a empresa, os recursos serão usados para ampliar sua frota de humanoides, construir a infraestrutura necessária para acelerar o treinamento desses robôs e lançar iniciativas avançadas de coleta de dados. Desde sua fundação, em 2022, a Figure já arrecadou quase US$ 2 bilhões em investimentos.

No início deste ano, o fundador e CEO Brett Adcock afirmou que a empresa era a ação mais “procurada” no mercado privado. A Figure também tem enviado cartas de cessação e desistência para vários corretores de mercado secundário. De acordo com informações fornecidas ao TechCrunch em abril, essas cartas são enviadas sempre que um corretor não está autorizado a vender suas ações.

US$ 5 bilhões investidos em startups de robótica

Cada vez mais, robôs estão deixando a ficção científica ou os testes em laboratórios para se tornarem realidade em fábricas, armazéns ou até competições internacionais. O objetivo é que eles façam também funções domésticas, além de aspirar o chão.

big techs. O interesse é tamanho que, desde o início de 2024, mais de US$ 5 bilhões em capital de risco foram investidos em startups de robótica , segundo a PitchBook, além das iniciativas ligadas às

Em julho, a Figure apresentou um plano ousado: fabricar 100 mil robôs ao longo de quatro anos. Com um modelo de inteligência artificial próprio, o Helix, a startup quer que seus humanoides atuem não apenas na indústria, mas também funcionem como uma espécie de auxiliar doméstico artificial.