Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Como saber se você foi bloqueado no WhatsApp? Confira os 6 principais sinais

Esses sinais podem indicar se você foi bloqueado no WhatsApp, mas lembre-se de que não há confirmação absoluta

O WhatsApp não envia notificações sobre bloqueios nem informa se alguém bloqueou seu número (Aytac Unal/Anadolu Agency/Getty Images)

O WhatsApp não envia notificações sobre bloqueios nem informa se alguém bloqueou seu número (Aytac Unal/Anadolu Agency/Getty Images)

Guilherme Bernardi
Guilherme Bernardi

Redator

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 10h41.

Já abriu seu WhatsApp e teve a impressão de que alguém te bloqueou no aplicativo de mensagens? Se sim, existem alguns sinais que podem indicar o bloqueio. No entanto, nenhum deles oferece uma confirmação definitiva, pois outros fatores podem causar comportamentos semelhantes.

Além disso, é importante lembrar que o WhatsApp não envia notificações sobre bloqueios nem informa se alguém bloqueou seu número. Por isso, esse processo se baseia em observações.

Os principais sinais incluem:

  1. Foto de perfil ausente ou desatualizada: Você não consegue ver a foto de perfil dessa pessoa ou ela não é mais atualizada;
  2. Mensagens com apenas um tique cinza: As mensagens enviadas para essa pessoa ficam apenas com um tique (enviada), nunca com dois (entregue). Consequentemente, você também não recebe as confirmações de leitura (dois tiques azuis);
  3. Visto por último e status online: Você não consegue visualizar o "visto por último" nem o status "online" dessa pessoa;
  4. Atualizações de status ausentes: As atualizações de status dessa pessoa não aparecem no seu feed;
  5. Impossibilidade de fazer chamadas: Você não consegue realizar chamadas de voz ou vídeo pelo WhatsApp para essa pessoa;
  6. Dificuldade para adicioná-la a grupos: Se você for administrador de um grupo, não conseguirá adicionar essa pessoa a ele.

Portanto, se todos esses sinais ocorrerem ao mesmo tempo, é bem provável que você tenha sido bloqueado.

No entanto, alguns desses sinais podem ser causados por outros fatores isolados, o que torna difícil ter certeza absoluta sobre o bloqueio.

Acompanhe tudo sobre:TecnologiaWhatsApp

Mais de Tecnologia

Dia das crianças: como escolher o melhor tablet infantil em 2025?

Qual é o melhor tablet da Xiaomi para comprar no Brasil em 2025?

Os novos AirPods Pro 3, com recurso de tradução simultânea, começam a ser vendidos no Brasil

Brasil testa supercomputador de R$ 200 milhões para melhorar previsão do tempo no país

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Lava, dobra e trabalha: robô humanoide Figure 03 quer transformar a indústria

Mercados

Ibovespa abre com leve alta nesta sexta-feira; dólar sobe

Future of Money

Tesourarias em ether vs. bitcoin: qual estratégia vence em 2025?

Brasil

Governo estima economia de até 80% com fim da obrigatoriedade das autoescolas; veja custo por estado