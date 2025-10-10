Como saber se você foi bloqueado no WhatsApp? Confira os 6 principais sinais

Já abriu seu WhatsApp e teve a impressão de que alguém te bloqueou no aplicativo de mensagens? Se sim, existem alguns sinais que podem indicar o bloqueio. No entanto, nenhum deles oferece uma confirmação definitiva, pois outros fatores podem causar comportamentos semelhantes.

Além disso, é importante lembrar que o WhatsApp não envia notificações sobre bloqueios nem informa se alguém bloqueou seu número. Por isso, esse processo se baseia em observações.

Os principais sinais incluem:

Foto de perfil ausente ou desatualizada: Você não consegue ver a foto de perfil dessa pessoa ou ela não é mais atualizada; Mensagens com apenas um tique cinza: As mensagens enviadas para essa pessoa ficam apenas com um tique (enviada), nunca com dois (entregue). Consequentemente, você também não recebe as confirmações de leitura (dois tiques azuis); Visto por último e status online: Você não consegue visualizar o "visto por último" nem o status "online" dessa pessoa; Atualizações de status ausentes: As atualizações de status dessa pessoa não aparecem no seu feed; Impossibilidade de fazer chamadas: Você não consegue realizar chamadas de voz ou vídeo pelo WhatsApp para essa pessoa; Dificuldade para adicioná-la a grupos: Se você for administrador de um grupo, não conseguirá adicionar essa pessoa a ele.

Portanto, se todos esses sinais ocorrerem ao mesmo tempo, é bem provável que você tenha sido bloqueado.

No entanto, alguns desses sinais podem ser causados por outros fatores isolados, o que torna difícil ter certeza absoluta sobre o bloqueio.