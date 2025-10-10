Como saber se você foi bloqueado no WhatsApp? Confira os 6 principais sinais

O WhatsApp não envia notificações sobre bloqueios nem informa se alguém bloqueou seu número (Aytac Unal/Anadolu Agency/Getty Images)
Redator
Publicado em 10 de outubro de 2025 às 10h41.
Já abriu seu WhatsApp e teve a impressão de que alguém te bloqueou no aplicativo de mensagens? Se sim, existem alguns sinais que podem indicar o bloqueio. No entanto, nenhum deles oferece uma confirmação definitiva, pois outros fatores podem causar comportamentos semelhantes.
Além disso, é importante lembrar que o WhatsApp não envia notificações sobre bloqueios nem informa se alguém bloqueou seu número. Por isso, esse processo se baseia em observações.
Portanto, se todos esses sinais ocorrerem ao mesmo tempo, é bem provável que você tenha sido bloqueado.
No entanto, alguns desses sinais podem ser causados por outros fatores isolados, o que torna difícil ter certeza absoluta sobre o bloqueio.