China retira restrições por febre aftosa e libera todo o Brasil para exportações

A Administração Geral das Alfândegas da China (GAAC) anunciou nesta terça-feira, 2, a retirada das restrições sanitárias relacionadas à febre aftosa aplicadas anteriormente ao norte do Brasil e passou a reconhecer todo o território brasileiro como livre da doença.

O país asiático é o principal destino da carne bovina brasileira. No primeiro trimestre de 2026, o Brasil embarcou 335,3 mil toneladas para a China, crescimento de 42% em relação ao mesmo período de 2025.

Em nota conjunta, os ministérios da Agricultura e Pecuária e das Relações Exteriores afirmaram que a decisão chinesa tende a ampliar o acesso de produtos bovinos e suínos brasileiros ao mercado do país, incluindo itens como miúdos e carne com osso.

Em maio, o Brasil solicitou à China a ampliação do acesso da carne bovina brasileira ao mercado do país.

Durante visita a Pequim no fim do mês, o ministro da Agricultura, André de Paula, pediu que a China reatribuísse ao Brasil as cotas de importação não utilizadas por outros países. O pedido, no entanto, foi rejeitado, conforme noticiado pela Reuters.

Em dezembro de 2025, o país asiático fixou uma cota anual de importação de 2,7 milhões de toneladas, volume inferior às 3 milhões de toneladas estimadas para 2025. Para o Brasil, o limite com isenção tarifária será de 1,1 milhão de toneladas, redução de quase 600 mil toneladas em relação ao volume exportado ao país no ano passado.

A medida impacta especialmente o mercado brasileiro, que enviou 1,7 milhão de toneladas de carne bovina à China em 2025, o equivalente a 48,3% do volume exportado, segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec).

A China registrou um surto de febre aftosa no noroeste do país no fim de março. As autoridades confirmaram a doença em 219 bovinos de dois rebanhos que somavam 6.229 animais na província de Gansu e na região de Xinjiang.

No final de março, o Ministério da Agricultura da China confirmou dois surtos da doença: um no condado de Yining, em Xinjiang, e outro no condado de Gulang, em Gansu. Na ocasião, 6.229 cabeças de gado foram abatidas e, desde então, Pequim reforçou o controle nas fronteiras para a entrada e saída de animais.

O que é a febre aftosa

A febre aftosa é causada por um vírus de RNA, pertencente à família Picornaviridae, gênero Aphtovirus. Possui sete tipos imunologicamente distintos (A, O, C, SAT 1, 2, 3 e Ásia 1), dentre os quais foram identificados pelo menos 60 subtipos.

A vacinação contra um subtipo pode não proteger contra outro. O vírus é resistente a influências externas, incluindo desinfetantes comuns, e às práticas usuais de armazenamento de carne.

A transmissão ocorre por meio da ingestão de alimentos que contêm o vírus. Entretanto, a doença também pode ser transmitida pelo vento em um raio de até 60 km. Os hospedeiros do vírus incluem bovinos, búfalos, ovinos, caprinos, suínos, ruminantes e suídeos selvagens, além de camelos, dromedários e lhamas, mostra um estudo da Embrapa.