China abre loja de robôs com modelos para o lar, cães robóticos e até réplica de Einstein

A China avança mais um passo em sua corrida pela liderança em inteligência artificial e robótica. Nesta sexta-feira, 8, será inaugurada em Pequim uma das primeiras lojas do país voltadas à venda de robôs humanoides e domésticos, com mais de 100 modelos disponíveis, incluindo réplicas em tamanho real de Albert Einstein e cães robóticos de estimação.

Entre as fabricantes presentes estão nomes como a Ubtech Robotics e a Unitree Robotics, duas das mais conhecidas startups chinesas do setor.

Os preços dos robôs variam de R$ 1,5 mil a milhões de reais, segundo Wang Yifan, diretor da loja, que descreve o espaço como um “centro 4S”, em referência às concessionárias de automóveis, com serviços de venda, peças, manutenção e atendimento personalizado.

"Se os robôs forem entrar em milhares de lares, depender apenas das empresas de robótica não é suficiente", disse à Reuters Wang Yifan, diretor da loja, enfatizando a necessidade de soluções personalizadas para os consumidores.

A loja surge em meio a uma estratégia nacional ambiciosa. Enfrentando desafios como o envelhecimento populacional e o arrefecimento do crescimento econômico, o governo chinês vem investindo pesado no setor. Só no último ano, os subsídios públicos ultrapassaram US$ 20 bilhões, e há planos para criar um fundo de 1 trilhão de yuans (cerca de US$ 137 bilhões) voltado para startups de IA e robótica.

A abertura da loja simboliza a tentativa da China de transformar inovação tecnológica em produto de consumo, além de consolidar sua posição como potência global em inteligência artificial.