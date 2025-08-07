Inteligência Artificial

China abre loja de robôs com modelos para o lar, cães robóticos e até réplica de Einstein

Espaço será inaugurado nesta sexta em Pequim como parte da World Robot Conference 2025 e reflete a ambição chinesa de liderar o setor de IA e robótica

Robô com rosto de Albert Einstein: réplica humanoide é destaque da nova loja 4S de robôs inaugurada em Pequim, que mistura tecnologia, consumo e entretenimento (Cui Jun/Beijing Youth Daily/VCG/Getty Images)

Robô com rosto de Albert Einstein: réplica humanoide é destaque da nova loja 4S de robôs inaugurada em Pequim, que mistura tecnologia, consumo e entretenimento (Cui Jun/Beijing Youth Daily/VCG/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Redatora

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 12h17.

Última atualização em 7 de agosto de 2025 às 12h39.

A China avança mais um passo em sua corrida pela liderança em inteligência artificial e robótica. Nesta sexta-feira, 8, será inaugurada em Pequim uma das primeiras lojas do país voltadas à venda de robôs humanoides e domésticos, com mais de 100 modelos disponíveis, incluindo réplicas em tamanho real de Albert Einstein e cães robóticos de estimação.

Entre as fabricantes presentes estão nomes como a Ubtech Robotics e a Unitree Robotics, duas das mais conhecidas startups chinesas do setor.

Os preços dos robôs variam de R$ 1,5 mil a milhões de reais, segundo Wang Yifan, diretor da loja, que descreve o espaço como um “centro 4S”, em referência às concessionárias de automóveis, com serviços de venda, peças, manutenção e atendimento personalizado.

"Se os robôs forem entrar em milhares de lares, depender apenas das empresas de robótica não é suficiente", disse à Reuters Wang Yifan, diretor da loja, enfatizando a necessidade de soluções personalizadas para os consumidores.

A loja surge em meio a uma estratégia nacional ambiciosa. Enfrentando desafios como o envelhecimento populacional e o arrefecimento do crescimento econômico, o governo chinês vem investindo pesado no setor. Só no último ano, os subsídios públicos ultrapassaram US$ 20 bilhões, e há planos para criar um fundo de 1 trilhão de yuans (cerca de US$ 137 bilhões) voltado para startups de IA e robótica.

A abertura da loja simboliza a tentativa da China de transformar inovação tecnológica em produto de consumo, além de consolidar sua posição como potência global em inteligência artificial.

Acompanhe tudo sobre:RobôsChinaPequimInteligência artificialAlbert Einstein (cientista)

Mais de Inteligência Artificial

Tiro trocado: Microsoft contrata 24 funcionários do Google em nova movimentação para times de IA

Na corrida por talentos de IA, Apple perde nomes estratégicos e sofre debandada profissionais

Dos contratos públicos ao avanço da IA: o que está por trás da ascensão da Palantir em 2025

Startup apoiada pela OpenAI capta US$ 70 milhões para acelerar descoberta de medicamentos com IA

Mais na Exame

Negócios

Na guerra do delivery, 99Food faz 1 milhão de entregas em 45 dias. Próxima parada: São Paulo

Mundo

Netanyahu diz que Israel quer ter controle total da Faixa de Gaza

Brasil

Bolsonaro confirma ao STF que deseja receber visitas de Tarcísio durante prisão domiciliar

Mercados

Apple presenteia Trump com escultura de vidro e ouro 24k 'made in the US'