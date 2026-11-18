Quando a Anthropic estrear na Nasdaq, parte de quem compra suas ações também vai disputar seus clientes. O Google vende o Gemini e fornece computação para o Claude.

A Microsoft leva os modelos da Anthropic ao Copilot e compete com ela pelo trabalho feito em documentos, planilhas e código. As duas participam da colocação privada ligada à abertura de capital. Entre quem financia a dona do Claude estão empresas que querem ocupar o mesmo espaço que ela.

A estreia prevista para quinta-feira, 19, vai colocar um preço público em uma das apostas centrais desse mercado. A Anthropic saiu da pesquisa para chegar a US$ 17 bilhões em receita no terceiro trimestre.

Agora, precisa mostrar que consegue continuar crescendo enquanto seus modelos enfrentam concorrentes americanos, chineses e europeus — e enquanto os aplicativos que distribuem sua tecnologia também passam a escolher entre diferentes fornecedores.

O próximo contrato pode ser decidido por uma diferença pequena para quem olha apenas a tela de conversa. Um modelo pode escrever código melhor, outro pode custar menos para classificar milhares de documentos, e um terceiro pode ser mais fácil de instalar na infraestrutura de um banco.

Quem já controla o editor de texto, a nuvem ou o relacionamento com o cliente tem outra vantagem: a possibilidade de colocar a IA no caminho de uma tarefa que o usuário já realiza todos os dias.

O modelo faz parte de um produto maior

Claude, ChatGPT, Gemini e Copilot aparecem juntos nas comparações do consumidor, mas os nomes representam combinações diferentes de tecnologia e distribuição. Um modelo processa informações e gera resultados.

O aplicativo reúne esse modelo com recursos como arquivos, memória e conexões com outros programas. Um agente acrescenta um fluxo de execução, no qual o sistema escolhe ferramentas, realiza etapas e verifica o resultado antes de seguir.

É por isso que um modelo capaz de interpretar uma planilha pode ter resultados diferentes conforme o ambiente em que é usado.

Para alterar o arquivo, ele precisa de acesso ao editor e de ferramentas para trabalhar com as células. Para enviar a versão final, precisa de uma conexão com o e-mail e de autorização. O resultado depende da capacidade do modelo e de como o produto organiza essas etapas.

A disputa avançou justamente para esse conjunto. O Claude Code trabalha dentro de projetos de software.

O Codex, da OpenAI, também reúne modelos e ferramentas para programação. O Google oferece o Antigravity, e a Microsoft aproxima o Copilot dos arquivos e aplicativos corporativos. A Meta entrou nesse mercado com o Muse, voltado à delegação de tarefas pessoais e profissionais.

Anthropic e OpenAI precisam transformar capacidade em uso recorrente

A Anthropic chega ao IPO com uma posição construída em programação e trabalho com documentos. Seu catálogo reúne modelos com diferentes combinações de capacidade, velocidade e preço.

Os recém-lançados Fable 5.2 e Mythos 5.2 miram projetos técnicos mais exigentes, enquanto a empresa recomenda o Opus 5.5 como ponto de partida para a maior parte das tarefas cotidianas de programação e trabalho intelectual.

O cliente pode pagar por uma assinatura ou pelo uso da API, que permite incorporar os modelos a outros produtos.

A OpenAI segue um caminho semelhante com uma distribuição própria mais ampla pelo ChatGPT. Nesta terça-feira, 17, lançou o GPT-6.2 Astra e o GPT-6.2 Sol, com foco em trabalho profissional, programação e uso de computador.

Esses modelos chegam ao ChatGPT Work, ao Codex e à API. Para as duas empresas, uma função executada repetidamente dentro de uma equipe cria uma oportunidade comercial diferente de uma pergunta ocasional em um chatbot.





Essa receita também traz uma conta recorrente. Cada tarefa usa computação, e um agente pode fazer várias consultas ao modelo até concluir um pedido. Um sistema que custa menos por consulta pode precisar de mais tentativas.

Um modelo mais caro pode compensar se terminar corretamente com menos intervenções. O custo relevante para o cliente passa a ser quanto ele gasta para obter um resultado que consegue usar.

Google, Microsoft e Amazon controlam caminhos até o cliente

O Google reúne modelos Gemini, aplicativos de produtividade, nuvem e chips próprios. O Gemini 4 Carbon, disponibilizado neste mês, foi apresentado para trabalhos de várias etapas em programação, pesquisa e segurança digital.

Para uma empresa que já usa a infraestrutura do grupo, a contratação pode acontecer dentro de uma relação comercial existente.

A Microsoft usa o mesmo ponto de partida no trabalho corporativo. O Copilot se conecta a documentos, reuniões, e-mails e ferramentas de desenvolvimento. Sua estratégia permite trabalhar com modelos de diferentes fornecedores.

A Anthropic pode ganhar receita quando o Claude é escolhido dentro desse ambiente, enquanto a Microsoft mantém a interface, a integração e a relação com o cliente.





A Amazon combina seus modelos Nova com a plataforma Bedrock, que oferece também modelos de terceiros, e a infraestrutura da AWS. Ela pode vender o acesso ao Claude e cobrar pela capacidade que o mantém em operação. A Alexa+ é outra frente, voltada à interação com o consumidor e a tarefas do cotidiano.

O aporte privado de US$ 26 bilhões ligado ao IPO ilustra essas relações.

Google, Nvidia, Microsoft e outras empresas se comprometeram a investir na Anthropic, em uma colocação privada condicionada ao fechamento do IPO, ao mesmo tempo que participam da cadeia de infraestrutura ou disputam partes do mercado em que ela atua.

Para a dona do Claude, essas parcerias oferecem capital e distribuição. Também deixam parte do acesso aos clientes nas mãos de grupos que têm alternativas ao seu produto.

A Meta quer que o usuário delegue a tarefa inteira

A Meta apresentou o Muse como um agente pessoal, inicialmente apoiado no modelo Muse Spark. Em outubro, lançou Muse Wonder e Muse Wonder Full, com foco em tarefas como programação e trabalho com documentos. O grupo também oferece ferramentas para desenvolvedores e o Muse Code.

A aposta é fazer o usuário descrever o que precisa e acompanhar a execução, em vez de conduzir cada etapa. Para esse produto ganhar espaço, o sistema precisa lidar com páginas, arquivos e ferramentas que mudam ao longo do tempo.

A qualidade da resposta inicial é apenas uma parte da experiência. Concluir a tarefa, reconhecer quando precisa de ajuda e permitir que a pessoa confira o resultado também pesam.

As chinesas competem por caminhos diferentes

A Alibaba tem uma combinação próxima à do Google e da Amazon: desenvolve modelos, opera uma nuvem e leva as ferramentas a uma base empresarial. O Qwen4-Max, lançado nesta semana, trabalha com texto e imagens e tem janela de contexto de até 1 milhão de tokens.

A companhia também promete liberar os pesos de versões menores da família Qwen4, permitindo que desenvolvedores as executem em infraestrutura própria.

A DeepSeek dá destaque à eficiência. Sua documentação descreve mudanças no V4.1 Flash para reduzir a memória e o armazenamento do cache durante a execução.

A Moonshot AI disputa programação e tarefas de várias etapas com o Kimi K3.1 Pro. A Z.ai combina os modelos GLM com o ambiente de programação ZCode. A ByteDance desenvolve a família Doubao e oferece modelos por sua plataforma de nuvem Volcengine.





Parte da oportunidade está em permitir que um cliente escolha quanto quer depender da infraestrutura do desenvolvedor.

Quando os pesos estão disponíveis, uma empresa pode avaliar a instalação em servidores próprios ou em outra nuvem, sob os termos da licença. Isso exige equipe, equipamentos e operação. Em troca, abre espaço para adaptar o modelo e controlar onde os dados são processados.

Há ainda uma disputa europeia. A francesa Mistral combina modelos, o assistente Le Chat e ferramentas para empresas. Com o Mistral Large 4, a companhia destaca a possibilidade de implantação sob controle europeu.

Para organizações que precisam atender exigências de localização e governança de dados, essa escolha entra na comparação junto com capacidade e preço.

O IPO vai medir quanto o mercado paga por essa posição

A Anthropic venderá as ações por US$ 83 na faixa indicativa divulgada para a oferta. A definição do preço está prevista para esta quarta-feira, 18.

O crescimento da receita do Claude mostra que a empresa encontrou compradores. O prospecto também expõe compromissos de longo prazo para garantir a computação necessária aos próximos anos.

Para sustentar essa expansão, a dona do Claude terá de continuar sendo escolhida dentro e fora dos seus próprios aplicativos. Os concorrentes chegam com vantagens diferentes.

Alguns já controlam o software em que o cliente trabalha. Outros oferecem implantação própria ou tentam reduzir o custo de execução. O preço do IPO vai incorporar uma expectativa sobre quanto tempo a Anthropic consegue preservar sua posição nesse conjunto de escolhas.