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ChatGPT, Claude, Gemini ou Copilot: veja qual IA funciona melhor em cada tarefa profissional

Antes de escolher uma inteligência artificial para trabalhar, vale comparar a capacidade de pesquisar fontes, resumir documentos, interpretar dados e transformar informações em entregas úteis

ChatGPT, Claude, Gemini ou Copilot: veja qual IA funciona melhor em cada tarefa profissional (Imagem gerada por IA)

ChatGPT, Claude, Gemini ou Copilot: veja qual IA funciona melhor em cada tarefa profissional (Imagem gerada por IA)

Bianca Bezerra Pinto
Bianca Bezerra Pinto

Jornalista

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 16h37.

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Escolher uma ferramenta de inteligência artificial para trabalhar não depende apenas da qualidade das respostas. Pesquisa com fontes, análise de dados, criação de apresentações e revisão de textos exigem recursos diferentes, e a integração com os aplicativos usados no dia a dia pode determinar quanto tempo o profissional realmente economiza.

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ChatGPT, Claude, Gemini ou Copilot: o que muda entre eles?

Os quatro assistentes podem ajudar a escrever, resumir documentos, organizar informações e resolver problemas. A diferença está nos recursos disponíveis, nas integrações e na maneira como cada ferramenta se encaixa no fluxo de trabalho.

O ChatGPT, da OpenAI, permite trabalhar com arquivos, analisar planilhas, gerar gráficos e pesquisar informações na web. É uma opção para quem precisa alternar entre tarefas, como organizar dados, elaborar relatórios e transformar informações em textos. Os recursos disponíveis variam conforme o plano e as configurações da conta, segundo a documentação da OpenAI.

O Claude, da Anthropic, oferece pesquisa na web com referências e ferramentas para analisar documentos e produzir conteúdos estruturados. Também pode criar artefatos, como documentos e visualizações interativas. Para profissionais que lidam com relatórios extensos, textos e tarefas de análise, vale avaliar esses recursos na prática, conforme a documentação da Anthropic.

O Gemini, do Google, tem integração com o ecossistema Workspace. Dependendo do plano e dos recursos habilitados, pode ajudar a pesquisar informações, consultar arquivos e trabalhar com Gmail, Documentos, Planilhas e Apresentações. O Deep Research do Gemini, por exemplo, reúne informações de diferentes fontes para produzir relatórios.

Já o Microsoft Copilot tem como diferencial a integração com aplicativos como Word, Excel, PowerPoint e Outlook. No Excel, pode auxiliar na criação de fórmulas, gráficos e análises de dados; no PowerPoint, ajuda a elaborar e refinar apresentações. A disponibilidade depende da licença e da configuração utilizada, segundo a Microsoft. 

O melhor assistente depende da tarefa e do ambiente de trabalho. Por isso, comparar as ferramentas exige observar o resultado produzido, o tempo gasto e o esforço necessário para corrigir erros.

Como comparar as quatro IAs em tarefas reais

Um teste útil começa com as mesmas instruções, os mesmos arquivos e os mesmos critérios de avaliação. Para comparar as ferramentas, o profissional pode executar cinco atividades comuns e registrar o tempo até chegar a um resultado utilizável.

Na pesquisa com fontes, o pedido pode ser reunir informações recentes sobre um setor, apresentar os principais dados e indicar os links originais. O critério não é apenas a quantidade de referências, mas se elas existem, sustentam as afirmações e estão atualizadas.

Na síntese de documentos, o teste pode usar um relatório extenso e solicitar um resumo executivo com conclusões, riscos e recomendações. É importante verificar se a ferramenta preservou números, ressalvas e informações essenciais do material original.

Na criação de apresentações, vale fornecer um documento e pedir uma sequência de slides com títulos, dados e mensagens principais. A avaliação deve considerar a organização das ideias, a fidelidade ao conteúdo e o trabalho necessário para ajustar o resultado.

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Planilhas e revisão de textos também entram no teste

Na análise de planilhas, o profissional pode fornecer uma base de vendas e pedir a identificação de tendências, variações e resultados fora do padrão. Além de avaliar a clareza da resposta, é necessário conferir os cálculos diretamente nos dados.

O ChatGPT permite analisar arquivos e gerar visualizações; o Copilot pode atuar dentro do Excel, utilizando os recursos do próprio aplicativo. O Gemini também oferece funções de análise no Google Sheets. A comparação deve considerar não apenas o resultado, mas se ele pode ser conferido e reaproveitado no fluxo de trabalho.

Na revisão de textos, o teste pode pedir correções gramaticais, redução de repetições e maior clareza, sem alterar o sentido original. O resultado ideal preserva os fatos, o tom e a intenção do autor, em vez de apenas tornar o texto mais fluido.

O tempo economizado precisa ser calculado até a entrega final, incluindo conferência, correções e formatação. Uma resposta rápida pode exigir tantas alterações que deixe de representar um ganho real de produtividade.

Como escolher a inteligência artificial para sua rotina

Antes de adotar uma ferramenta, o profissional deve considerar a frequência das tarefas, os aplicativos que já utiliza, os limites do plano contratado e os requisitos de segurança da empresa. Também é importante verificar as regras internas antes de enviar documentos confidenciais, dados de clientes ou informações estratégicas.

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No fim, não existe uma vencedora universal para todas as atividades. A escolha mais adequada é aquela que entrega resultados confiáveis, reduz o tempo total de execução e exige menos retrabalho, sem dispensar a conferência humana. Comparar as ferramentas com tarefas reais é uma maneira prática de descobrir qual delas faz diferença no trabalho.

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