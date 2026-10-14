ChatGPT, Claude, Gemini ou Copilot: veja qual IA funciona melhor em cada tarefa profissional (Imagem gerada por IA)
Jornalista
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 16h37.
Escolher uma ferramenta de inteligência artificial para trabalhar não depende apenas da qualidade das respostas. Pesquisa com fontes, análise de dados, criação de apresentações e revisão de textos exigem recursos diferentes, e a integração com os aplicativos usados no dia a dia pode determinar quanto tempo o profissional realmente economiza.
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Os quatro assistentes podem ajudar a escrever, resumir documentos, organizar informações e resolver problemas. A diferença está nos recursos disponíveis, nas integrações e na maneira como cada ferramenta se encaixa no fluxo de trabalho.
O ChatGPT, da OpenAI, permite trabalhar com arquivos, analisar planilhas, gerar gráficos e pesquisar informações na web. É uma opção para quem precisa alternar entre tarefas, como organizar dados, elaborar relatórios e transformar informações em textos. Os recursos disponíveis variam conforme o plano e as configurações da conta, segundo a documentação da OpenAI.
O Claude, da Anthropic, oferece pesquisa na web com referências e ferramentas para analisar documentos e produzir conteúdos estruturados. Também pode criar artefatos, como documentos e visualizações interativas. Para profissionais que lidam com relatórios extensos, textos e tarefas de análise, vale avaliar esses recursos na prática, conforme a documentação da Anthropic.
O Gemini, do Google, tem integração com o ecossistema Workspace. Dependendo do plano e dos recursos habilitados, pode ajudar a pesquisar informações, consultar arquivos e trabalhar com Gmail, Documentos, Planilhas e Apresentações. O Deep Research do Gemini, por exemplo, reúne informações de diferentes fontes para produzir relatórios.
Já o Microsoft Copilot tem como diferencial a integração com aplicativos como Word, Excel, PowerPoint e Outlook. No Excel, pode auxiliar na criação de fórmulas, gráficos e análises de dados; no PowerPoint, ajuda a elaborar e refinar apresentações. A disponibilidade depende da licença e da configuração utilizada, segundo a Microsoft.
O melhor assistente depende da tarefa e do ambiente de trabalho. Por isso, comparar as ferramentas exige observar o resultado produzido, o tempo gasto e o esforço necessário para corrigir erros.
Um teste útil começa com as mesmas instruções, os mesmos arquivos e os mesmos critérios de avaliação. Para comparar as ferramentas, o profissional pode executar cinco atividades comuns e registrar o tempo até chegar a um resultado utilizável.
Na pesquisa com fontes, o pedido pode ser reunir informações recentes sobre um setor, apresentar os principais dados e indicar os links originais. O critério não é apenas a quantidade de referências, mas se elas existem, sustentam as afirmações e estão atualizadas.
Na síntese de documentos, o teste pode usar um relatório extenso e solicitar um resumo executivo com conclusões, riscos e recomendações. É importante verificar se a ferramenta preservou números, ressalvas e informações essenciais do material original.
Na criação de apresentações, vale fornecer um documento e pedir uma sequência de slides com títulos, dados e mensagens principais. A avaliação deve considerar a organização das ideias, a fidelidade ao conteúdo e o trabalho necessário para ajustar o resultado.
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Na análise de planilhas, o profissional pode fornecer uma base de vendas e pedir a identificação de tendências, variações e resultados fora do padrão. Além de avaliar a clareza da resposta, é necessário conferir os cálculos diretamente nos dados.
O ChatGPT permite analisar arquivos e gerar visualizações; o Copilot pode atuar dentro do Excel, utilizando os recursos do próprio aplicativo. O Gemini também oferece funções de análise no Google Sheets. A comparação deve considerar não apenas o resultado, mas se ele pode ser conferido e reaproveitado no fluxo de trabalho.
Na revisão de textos, o teste pode pedir correções gramaticais, redução de repetições e maior clareza, sem alterar o sentido original. O resultado ideal preserva os fatos, o tom e a intenção do autor, em vez de apenas tornar o texto mais fluido.
O tempo economizado precisa ser calculado até a entrega final, incluindo conferência, correções e formatação. Uma resposta rápida pode exigir tantas alterações que deixe de representar um ganho real de produtividade.
Antes de adotar uma ferramenta, o profissional deve considerar a frequência das tarefas, os aplicativos que já utiliza, os limites do plano contratado e os requisitos de segurança da empresa. Também é importante verificar as regras internas antes de enviar documentos confidenciais, dados de clientes ou informações estratégicas.
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No fim, não existe uma vencedora universal para todas as atividades. A escolha mais adequada é aquela que entrega resultados confiáveis, reduz o tempo total de execução e exige menos retrabalho, sem dispensar a conferência humana. Comparar as ferramentas com tarefas reais é uma maneira prática de descobrir qual delas faz diferença no trabalho.