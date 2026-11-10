Google libera Gemini 4 Carbon, sua IA mais avançada, no app e na busca

(Google/Divulgação)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 15h58.
Última atualização em 10 de novembro de 2026 às 16h19.
O Google lançou o Gemini 4 Carbon, seu modelo de IA mais avançado, para usuários do Google AI Ultra e desenvolvedores através de uma API paga. O Carbon é destinado a tarefas complexas que exigem análise detalhada, enquanto o Gemini 4 Argon continua como opção para a maioria das atividades cotidianas. A empresa também introduziu o Swarm, um sistema que distribui tarefas entre múltiplos agentes de IA trabalhando em paralelo.
O Gemini 4 Carbon, modelo de inteligência artificial mais avançado do Google, começou a chegar nesta terça-feira, 10, ao aplicativo Gemini e ao Modo IA da Busca para assinantes do Google AI Ultra. A empresa também liberou o acesso a desenvolvedores e empresas pela API paga, que permite incorporar o modelo a outros softwares.
Apresentado em 28 de outubro, o Carbon estava restrito inicialmente a um grupo de profissionais de segurança digital.
A abertura amplia a família Gemini 4, que já inclui o Argon. O Google mantém o Argon como opção para a maior parte do trabalho cotidiano e reserva o Carbon para problemas que exigem mais tempo de análise, como investigar um erro espalhado por vários componentes de um software ou examinar dados de uma pesquisa.
Junto com o Carbon, o Google começou a liberar uma prévia do Swarm no Antigravity, sua plataforma de desenvolvimento com IA. O recurso distribui um mesmo pedido entre agentes que trabalham em paralelo. Em um projeto de software, um deles pode planejar as mudanças, enquanto outros editam partes do código e testam se as alterações funcionam. O usuário pode acompanhar o progresso em tempo real.
Em uma demonstração divulgada pelo Google, um grupo de agentes recebeu fotografias históricas e desenhos de engenharia da Torre Eiffel e montou, a partir de um único pedido, uma exposição interativa em 3D sobre a construção do monumento. A plataforma também permite combinar o Carbon, em funções como planejamento e revisão, com modelos mais leves nas demais etapas.
No CursorBench 4.0, teste que reúne tarefas de programação envolvendo vários arquivos, o Carbon liderava a tabela consultada nesta terça, com 60,4% na configuração de raciocínio alto. O Claude Fable 5.2 Max registrou 60%, e o Gemini 4 Argon, também com raciocínio alto, marcou 52,9%.
O custo médio estimado pelo teste foi de US$ 9,22 por tarefa para o Carbon, ante US$ 4,57 para o Argon. O resultado mostra que, nesse conjunto de tarefas, o Carbon obteve uma pontuação maior, enquanto o Argon custou cerca de metade por execução.
Na API do Google, o preço promocional do Carbon é de US$ 2 por milhão de tokens de entrada e US$ 10 por milhão de tokens de saída. Tokens são as unidades em que a IA divide o conteúdo para processá-lo. Com o fim da promoção em 30 de novembro, os preços passam a US$ 4 e US$ 20, respectivamente. Essa cobrança por uso é separada da mensalidade do Google AI Ultra.
O Google começou a liberar o Carbon para assinantes do Google AI Ultra no aplicativo Gemini, no Modo IA da Busca e no Antigravity. Desenvolvedores e empresas também podem acessar o modelo pela API paga.
O Google posiciona o Argon para a maior parte das tarefas de trabalho e programação. O Carbon foi desenvolvido para problemas mais complexos, que exigem mais etapas de análise, execução e verificação.
É um recurso em prévia que divide um projeto entre vários agentes de IA. Eles podem planejar, executar e testar partes da tarefa em paralelo.
Sim. Depois de 30 de novembro, o preço por milhão de tokens passa de US$ 2 para US$ 4 na entrada e de US$ 10 para US$ 20 na saída.