Google libera Gemini 4 Carbon, sua IA mais avançada, no app e na busca

O Gemini 4 Carbon, modelo de inteligência artificial mais avançado do Google, começou a chegar nesta terça-feira, 10, ao aplicativo Gemini e ao Modo IA da Busca para assinantes do Google AI Ultra. A empresa também liberou o acesso a desenvolvedores e empresas pela API paga, que permite incorporar o modelo a outros softwares.

Apresentado em 28 de outubro, o Carbon estava restrito inicialmente a um grupo de profissionais de segurança digital.

A abertura amplia a família Gemini 4, que já inclui o Argon. O Google mantém o Argon como opção para a maior parte do trabalho cotidiano e reserva o Carbon para problemas que exigem mais tempo de análise, como investigar um erro espalhado por vários componentes de um software ou examinar dados de uma pesquisa.

De um pedido a uma equipe de agentes

Junto com o Carbon, o Google começou a liberar uma prévia do Swarm no Antigravity, sua plataforma de desenvolvimento com IA. O recurso distribui um mesmo pedido entre agentes que trabalham em paralelo. Em um projeto de software, um deles pode planejar as mudanças, enquanto outros editam partes do código e testam se as alterações funcionam. O usuário pode acompanhar o progresso em tempo real.

Em uma demonstração divulgada pelo Google, um grupo de agentes recebeu fotografias históricas e desenhos de engenharia da Torre Eiffel e montou, a partir de um único pedido, uma exposição interativa em 3D sobre a construção do monumento. A plataforma também permite combinar o Carbon, em funções como planejamento e revisão, com modelos mais leves nas demais etapas.

O que os testes mostram sobre desempenho e custo

No CursorBench 4.0, teste que reúne tarefas de programação envolvendo vários arquivos, o Carbon liderava a tabela consultada nesta terça, com 60,4% na configuração de raciocínio alto. O Claude Fable 5.2 Max registrou 60%, e o Gemini 4 Argon, também com raciocínio alto, marcou 52,9%.

O custo médio estimado pelo teste foi de US$ 9,22 por tarefa para o Carbon, ante US$ 4,57 para o Argon. O resultado mostra que, nesse conjunto de tarefas, o Carbon obteve uma pontuação maior, enquanto o Argon custou cerca de metade por execução.

Na API do Google, o preço promocional do Carbon é de US$ 2 por milhão de tokens de entrada e US$ 10 por milhão de tokens de saída. Tokens são as unidades em que a IA divide o conteúdo para processá-lo. Com o fim da promoção em 30 de novembro, os preços passam a US$ 4 e US$ 20, respectivamente. Essa cobrança por uso é separada da mensalidade do Google AI Ultra.