Dois novos modelos de inteligência artificial da Microsoft chegaram nesta terça-feira, 17, ao GitHub Copilot com uma aposta: baixar o custo de usar IA para escrever e revisar código.

Apresentados no Ignite, em San Francisco, o MAI Code 2 e o MAI Code 2 Flash ampliam a linha própria da empresa, que concorre com modelos da OpenAI e da Anthropic.

O Code 2 foi desenvolvido para tarefas como investigar bugs e implementar mudanças que envolvem vários arquivos.

O Flash é a alternativa para trabalhos mais curtos e frequentes, como explicar trechos de código ou fazer correções pontuais.

O GitHub lista o modelo principal em planos pagos e o Flash também nos planos Free e Student. No Microsoft Foundry, a divisão de IA informa que o Flash está em prévia de acesso limitado.

O que entra na conta do modelo mais barato?

Em quatro testes de programação, o Code 2 alcançou em média 98% da pontuação do GPT-6.1 Sol por 40% do custo e 96% da pontuação do Claude Opus 5.5 por 5% do custo, segundo a Microsoft.

A comparação usa o preço promocional do Code 2, com desconto de 50%. Três avaliações rodaram na plataforma interna da empresa; a quarta usou dados da Artificial Analysis.

Os percentuais comparam resultados nesses testes, não o custo de todos os projetos de software. A própria Microsoft diz que o modelo foi ajustado para tarefas comuns de programação corporativa, não para pesquisa científica ou trabalhos autônomos muito longos.

A empresa já vinha introduzindo modelos próprios em seus aplicativos. Agora, uma versão derivada do Code 2 Flash, chamada MAI Work Flash, foi ajustada para produtos do Microsoft 365.

A companhia divulgou testes internos em tarefas do Excel, Word, PowerPoint e Teams. Isso não significa que esses aplicativos deixaram de usar outros modelos.

O que mais a Microsoft apresentou no Ignite?

Imagem: o MAI Image 2.7 e o 2.7 Flash estão em prévia pública no Foundry. A Microsoft estima cerca de US$ 35 e US$ 10, respectivamente, por mil imagens. O Flash também alimenta o Canvas, editor experimental do MAI Labs.

o MAI Image 2.7 e o 2.7 Flash estão em prévia pública no Foundry. A Microsoft estima cerca de US$ 35 e US$ 10, respectivamente, por mil imagens. O Flash também alimenta o Canvas, editor experimental do MAI Labs. Voz: o MAI Realtime 1 responde por áudio. O preço anunciado começa em US$ 0,01 por minuto de áudio, com cobrança separada pelo processamento de raciocínio. Há demonstração no MAI Labs e prévia limitada no Foundry.

o MAI Realtime 1 responde por áudio. O preço anunciado começa em US$ 0,01 por minuto de áudio, com cobrança separada pelo processamento de raciocínio. Há demonstração no MAI Labs e prévia limitada no Foundry. Segurança digital: a empresa apresentou o MAI Cyber 2 Flash, que chega exclusivamente a produtos de segurança da Microsoft a partir de meados de dezembro, para clientes elegíveis.

A Microsoft também anunciou que vai licenciar, a clientes selecionados, os pesos de modelos próprios, os valores numéricos ajustados durante o treinamento.

Não é uma liberação pública. O movimento dá forma à estratégia que a empresa já havia sinalizado em outubro, quando divulgou o pré-treinamento do MAI-Base-2.

O desenvolvimento interno convive com a licença não exclusiva da tecnologia da OpenAI até 2032. No mesmo evento, Satya Nadella anunciou a chegada do GPT-6.2 ao Foundry.