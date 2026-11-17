Fachada com o logotipo da Microsoft e pássaros em primeiro plano. (AFP/AFP)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 16h41.
A Microsoft lançou dois novos modelos de IA para programação, o MAI Code 2 e o MAI Code 2 Flash, visando reduzir custos e competir com empresas como OpenAI e Anthropic. Os modelos visam tarefas diferentes: o Code 2 para correções complexas em múltiplos arquivos e o Flash para tarefas rápidas e pontuais. Ambos estão disponíveis no GitHub Copilot, com o Flash também em prévia limitada no Microsoft Foundry.
Dois novos modelos de inteligência artificial da Microsoft chegaram nesta terça-feira, 17, ao GitHub Copilot com uma aposta: baixar o custo de usar IA para escrever e revisar código.
Apresentados no Ignite, em San Francisco, o MAI Code 2 e o MAI Code 2 Flash ampliam a linha própria da empresa, que concorre com modelos da OpenAI e da Anthropic.
O Code 2 foi desenvolvido para tarefas como investigar bugs e implementar mudanças que envolvem vários arquivos.
O Flash é a alternativa para trabalhos mais curtos e frequentes, como explicar trechos de código ou fazer correções pontuais.
O GitHub lista o modelo principal em planos pagos e o Flash também nos planos Free e Student. No Microsoft Foundry, a divisão de IA informa que o Flash está em prévia de acesso limitado.
Em quatro testes de programação, o Code 2 alcançou em média 98% da pontuação do GPT-6.1 Sol por 40% do custo e 96% da pontuação do Claude Opus 5.5 por 5% do custo, segundo a Microsoft.
A comparação usa o preço promocional do Code 2, com desconto de 50%. Três avaliações rodaram na plataforma interna da empresa; a quarta usou dados da Artificial Analysis.
Os percentuais comparam resultados nesses testes, não o custo de todos os projetos de software. A própria Microsoft diz que o modelo foi ajustado para tarefas comuns de programação corporativa, não para pesquisa científica ou trabalhos autônomos muito longos.
A empresa já vinha introduzindo modelos próprios em seus aplicativos. Agora, uma versão derivada do Code 2 Flash, chamada MAI Work Flash, foi ajustada para produtos do Microsoft 365.
A companhia divulgou testes internos em tarefas do Excel, Word, PowerPoint e Teams. Isso não significa que esses aplicativos deixaram de usar outros modelos.
A Microsoft também anunciou que vai licenciar, a clientes selecionados, os pesos de modelos próprios, os valores numéricos ajustados durante o treinamento.
Não é uma liberação pública. O movimento dá forma à estratégia que a empresa já havia sinalizado em outubro, quando divulgou o pré-treinamento do MAI-Base-2.
O desenvolvimento interno convive com a licença não exclusiva da tecnologia da OpenAI até 2032. No mesmo evento, Satya Nadella anunciou a chegada do GPT-6.2 ao Foundry.
O Code 2 foi desenvolvido para mudanças de código mais complexas. O Flash foi ajustado para tarefas frequentes e pontuais, como explicar código e fazer pequenas correções.
Os dois chegaram ao GitHub Copilot para usuários elegíveis. O Flash também está em prévia de acesso limitado no Microsoft Foundry.
Não é possível concluir isso pelos testes divulgados. A comparação da Microsoft usa tarefas específicas e um preço promocional para o Code 2.
Glossário
O que é GitHub Copilot?
Ferramenta de IA da GitHub que ajuda desenvolvedores a escrever código mais rápido, sugerindo trechos de código e autocompletando comandos.
O que é MAI Code 2?
Modelo de IA da Microsoft para programação, desenvolvido para tarefas complexas como investigar bugs e implementar mudanças em vários arquivos de código.
O que é MAI Code 2 Flash?
Versão mais rápida e econômica do MAI Code 2, otimizada para tarefas pontuais como explicar trechos de código ou fazer correções rápidas.
O que é Microsoft Foundry?
Plataforma da Microsoft para desenvolvimento e implantação de modelos de IA, onde o MAI Code 2 Flash está em prévia de acesso limitado.
O que é MAI Work Flash?
Versão adaptada do MAI Code 2 Flash para produtos do Microsoft 365, testada em tarefas do Excel, Word, PowerPoint e Teams.