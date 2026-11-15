Em 8 de janeiro de 2026, a chinesa Zhipu AI estreou na bolsa de Hong Kong como a primeira desenvolvedora de grandes modelos de linguagem do mundo com ações negociadas em bolsa. Era uma das "tigres da IA", startups criadas na China para rivalizar com a OpenAI e a Anthropic. A oferta foi procurada por 1.159 vezes mais investidores locais do que havia papéis.

Dez meses depois, essa rivalidade apareceu num cliente que interessa a Wall Street. A Revolut, banco digital britânico, trocou o Claude Code, ferramenta de programação da Anthropic, pelo GLM, o modelo da Zhipu, como padrão para seus cerca de 2 mil engenheiros. O motivo foi o custo.

O caso ajuda a entender a dúvida que investidores levam para a semana mais importante da história da Anthropic. Na quarta-feira, 18, a dona do Claude define o preço de 825 milhões de ações, incluindo 23,6 milhões de papéis vendidos por acionistas, oferecidas na faixa de US$ 70 a US$ 78. No topo, a oferta pública levanta US$ 64,4 bilhões. Somada a uma colocação privada de US$ 26 bilhões com Nvidia, Google, Microsoft e outras quatro empresas, o volume combinado chega a US$ 90,4 bilhões, acima dos US$ 85,7 bilhões que a SpaceX levantou em junho no que era, até então, o maior IPO da história.

A pergunta que bancos e gestoras tentam responder é se um produto, por melhor que seja, sustenta uma empresa avaliada em até US$ 1,4 trilhão. E o que acontece com o resto da fila se a resposta for não.

Da costela da OpenAI ao trilhão em cinco anos

A Anthropic foi fundada em 2021 por ex-pesquisadores da OpenAI liderados pelos irmãos Dario e Daniela Amodei. Durante quatro anos, foi vista como a segunda colocada da corrida. Em 2026, os números mudaram de patamar.

Segundo a Bloomberg, a receita anualizada da empresa saiu de US$ 9 bilhões no fim de 2025 para cerca de US$ 47 bilhões em maio e US$ 81 bilhões em outubro. No terceiro trimestre, a receita foi de US$ 17 bilhões, alta de 1.127% sobre um ano antes, segundo o prospecto. Em maio, uma rodada de US$ 65 bilhões avaliou a empresa em US$ 965 bilhões.

O caminho teve sobressaltos. Em 9 de junho, a Anthropic lançou o Fable 5 e o Mythos 5, seus modelos mais avançados. Três dias depois, o Departamento de Comércio dos EUA impôs controles de exportação e obrigou a empresa a suspender o acesso de estrangeiros. Os modelos ficaram 19 dias fora do ar até o governo recuar, em 30 de junho. Em setembro, Dario Amodei publicou um ensaio pedindo que o setor desacelerasse. O investidor Michael Burry, com histórico bem retratado no filme A Grande Aposta, chamou o apelo de interesseiro.

O prospecto também mostra o custo do crescimento. No terceiro trimestre, os gastos com computação e infraestrutura subiram 77%, para US$ 9,9 bilhões, e metade disso veio de capacidade comprada às pressas, a preços mais altos. A empresa teve prejuízo operacional de US$ 567 milhões. Descontos e cortes de preço tiraram cerca de US$ 600 milhões da receita entre o segundo e o terceiro trimestres.

Um produto fantástico basta?

Em outubro, a Anthropic mirava US$ 2 trilhões. Então veio 5 de novembro. Com a vitória democrata nas eleições de meio de mandato, incluindo governadores no Texas e em Ohio que prometem frear a construção de data centers, a Nasdaq caiu 5,5% num único dia. Segundo o Wall Street Journal, grandes investidores passaram a pedir uma avaliação menor, e um deles falou em algo perto de US$ 1 trilhão.

A faixa final avalia a empresa entre US$ 916 bilhões e US$ 1,02 trilhão pelas ações em circulação, ou até US$ 1,4 trilhão contando todas as ações que ainda podem ser emitidas. Ainda assim, a demanda chegou a seis vezes a oferta na quinta-feira, segundo a Bloomberg e a Reuters, e o Financial Times relatou que os bancos avaliavam cobrar acima da faixa.

Jay Ritter, professor da Universidade da Flórida e principal estudioso de IPOs dos Estados Unidos, fez a conta do outro lado. Acima de US$ 1,41 trilhão, o comprador paga mais de 40 dólares por dólar de receita dos últimos 12 meses. Só 14 dos 4.110 IPOs feitos entre 1980 e 2024 estrearam tão caros, e esse grupo rendeu, em média, 15,4% abaixo do mercado nos três anos seguintes. Para justificar o preço, diz Ritter, a Anthropic precisaria lucrar ao menos US$ 100 bilhões por ano, nível que só Apple, Microsoft, Alphabet e Nvidia já alcançaram.

Só 14 de 4.110 IPOs feitos nos EUA desde 1980 estrearam tão caros quanto a Anthropic pode estrear.

Ritter compara a inteligência artificial ao duopólio entre Boeing e Airbus, em que produtos excelentes não garantem margens altas porque a concorrência é feroz. Aswath Damodaran, professor da Universidade de Nova York, chegou a US$ 1,475 trilhão supondo receita anual de US$ 1 trilhão em 2036 e margem operacional de 27,5%. Projeções de bancos citadas pela Reuters estimam receita de US$ 52 bilhões a US$ 53 bilhões em 2026 e de US$ 135 bilhões a US$ 137 bilhões em 2027.

Os defensores da oferta olham para o outro lado do balanço. A Anthropic encerrou setembro com US$ 131,8 bilhões em caixa e aplicações e gerou US$ 6,6 bilhões com as operações nos nove primeiros meses do ano. Tomasz Tunguz, da gestora Theory Ventures, calcula uma margem bruta implícita de 85%, alta mesmo com a conta de computação. Para Bastiaan Janmaat, sócio da Lithos Capital, a faixa abaixo do esperado não indica "fraqueza no negócio", e sim uma escolha por deixar espaço para valorização depois da estreia.

Na conta dos analistas, o produto explica a receita, mas não o preço. O valor de mercado depende de margens que a concorrência ainda pode corroer.

O "bom o suficiente" que vem da China

O caso da Revolut ajuda a entender por que analistas não olham só para o crescimento. Em palestra na conferência AI Engineer, em Nova York, David Abitbol, chefe de operações de IA do banco, contou que os engenheiros passaram do Gemini para o Claude Code no início de 2026, com orçamentos rígidos por pessoa. Desde abril, a ferramenta padrão é o GLM 5.3, rodando em 56 chips B200 da Nvidia nos servidores da própria Revolut nos EUA.

A Revolut diz gastar hoje um décimo do que pagava à Anthropic e à OpenAI.

Abitbol admitiu o "estigma" de usar um modelo chinês num banco regulado e disse que a Revolut usa apenas os pesos abertos do modelo, sem passar pelos servidores da Z.ai. O Claude Code e o Codex, da OpenAI, continuam disponíveis para as tarefas mais complexas.

Não é um caso isolado. Modelos chineses abertos, como DeepSeek, Qwen, da Alibaba, e GLM, respondem por mais de 30% dos tokens enviados por usuários americanos ao OpenRouter, plataforma que distribui chamadas entre modelos, segundo dados divulgados pela CNBC em julho. Os próprios analistas do OpenRouter estimam que eles custam de 60% a 90% menos que os modelos de ponta da Anthropic e da OpenAI. Para Ritter, a migração para modelos abertos mais baratos já começou a mudar a concorrência.

A disputa também chegou ao mercado de capitais. Depois de Zhipu e MiniMax, a Moonshot, dona do Kimi, prepara a estreia em Hong Kong, segundo a imprensa chinesa. A Revolut, por sua vez, foi avaliada em US$ 115 bilhões em julho e mira até US$ 200 bilhões num IPO que não deve sair antes de 2028, segundo o Financial Times.

Nvidia na berlinda e uma fila à espera do sinal

A semana do roadshow foi também a pior da Nvidia em anos. A fabricante de chips perdeu cerca de 12% em bolsa e o fundador, Jensen Huang, que renunciou na quinta-feira, 12, em meio a uma investigação sobre sua relação com uma executiva que autoridades americanas suspeitam ser espiã chinesa. A Nvidia tem US$ 10 bilhões comprometidos com a Anthropic na colocação privada. Segundo uma análise da FourWeekMBA sobre o contrato anexado ao prospecto, o acordo só pode ser desfeito em quatro situações, e a troca de CEO não está entre elas.

O calendário aperta a conta. A Nvidia divulga o balanço do terceiro trimestre fiscal na terça-feira, 17, um dia antes da definição do preço da Anthropic. Operadores ouvidos pela Bloomberg apostam que uma boa estreia da dona do Claude pode abafar o noticiário negativo da fabricante. Com dinheiro próprio da bolsa, os laboratórios de IA deixariam de depender de fornecedores como a Nvidia para financiar a compra de chips.

O histórico recomenda cautela com estreias gigantes. Em 2012, o Facebook levantou US$ 16 bilhões, terminou o primeiro dia valendo cerca de US$ 100 bilhões e passou mais de um ano abaixo do preço da oferta. A SpaceX fez o caminho inverso em junho: vendeu ações a US$ 135, destinou 30% da oferta a pessoas físicas e subiu 19% no primeiro dia. A Anthropic reservou cerca de 20% para o varejo, o dobro do usual.

Atrás dela, a fila espera o sinal. A OpenAI entrou com pedido confidencial de IPO em junho, mas Sam Altman descartou a listagem em 2026, e a empresa captou só US$ 11 bilhões dos US$ 30 bilhões pretendidos numa rodada a US$ 1,25 trilhão, segundo o Wall Street Journal. Ali Ghodsi, CEO da Databricks, chamou 2026 de "um ano terrível para abrir capital" e empurrou os planos para 2027. A Stripe, avaliada em US$ 159 bilhões em fevereiro, diz não ter pressa. Para Jack Selby, sócio do family office de Peter Thiel, uma estreia fraca da Anthropic poderia marcar o topo da bolha de IA.

Na quarta-feira à noite, o preço dará a primeira resposta. Se ficar acima de US$ 78, o mercado terá separado a crise da Nvidia da tese da Anthropic. A segunda resposta vai levar anos e depende da métrica que Ritter sugere acompanhar: quanto do valor de mercado da Anthropic o lucro de cada trimestre consegue justificar, num mundo em que um banco londrino consegue rodar um modelo chinês por um décimo do preço.