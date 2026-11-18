RESUMO ＋ A OpenAI lançou o GPT-6.2 Astra para projetos complexos e o GPT-6.2 Sol para tarefas do dia a dia. Os modelos chegam ao ChatGPT Work, ao Codex e à API. O Astra ficou mais barato que o GPT-6 Astra na API, e o Sol manteve o preço da versão anterior.

A OpenAI, dona do ChatGPT, lançou nesta terça-feira, 17, o GPT-6.2 Astra e o GPT-6.2 Sol, dois modelos de inteligência artificial para trabalho e programação. A empresa reduziu o preço do Astra para desenvolvedores e manteve o do Sol, voltado a tarefas do dia a dia.

Os dois modelos estão disponíveis no ChatGPT Work e no Codex para assinantes Plus, Pro, Enterprise e Edu, segundo a OpenAI. Desenvolvedores também podem contratá-los por meio da API, a interface que permite integrar os modelos a outros programas. A empresa não anunciou redução no valor das assinaturas.

Quanto custa usar o GPT-6.2?

Na API, o Astra custa US$ 8 por milhão de tokens enviados ao modelo e US$ 40 por milhão de tokens gerados na resposta. Ambos os valores são 20% menores que os do GPT-6 Astra. Quando o sistema consegue reaproveitar parte da entrada, essa parcela custa US$ 0,40 por milhão de tokens.

O Sol custa US$ 2 por milhão de tokens de entrada e US$ 10 por milhão de saída, os mesmos valores do GPT-6.1 Sol. O preço por token não determina sozinho a conta: também importa quanto o modelo precisa processar e gerar para concluir a tarefa.

A atualização vem na mesma semana em que a Microsoft apresentou modelos próprios de programação no Ignite. Na comparação de preços divulgada pela Microsoft, os novos modelos da empresa têm desconto promocional.

Quando usar o Astra ou o Sol?

A OpenAI posiciona o Astra para projetos mais complexos, como montar apresentações e planilhas a partir de arquivos de referência, escrever código e criar interfaces para sites. O Sol foi desenhado para tarefas recorrentes, como revisar documentos e fazer alterações em software.

No FrontierCode 2.0, teste com tarefas em projetos de software, o Sol ficou perto do Astra a cerca de um quinto do custo por tarefa, segundo dados divulgados pela OpenAI. A comparação vale para aquele teste e não estabelece o custo ou a qualidade em qualquer projeto.

O que muda nas restrições de segurança?

A OpenAI classificou os dois modelos no nível crítico de capacidade em cibersegurança, dentro da sua escala de avaliação. A empresa diz ter ampliado as restrições a pedidos considerados de maior risco e reconhece que a medida também pode limitar usos legítimos de pesquisa e testes.