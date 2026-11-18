Criptomoedas Binance (Reprodução/Unsplash)
Editor do Future of Money
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 18h49.
Os Tribunais da Abu Dhabi Global Market emitiram uma liminar de bloqueio de US$ 6,5 bilhões para ativos ligados ao ataque hacker sofrido pela Binance em outubro. A decisão coloca mais um grau de pressão contra o grupo responsável pelo ciberataque, embora as pessoas envolvidas não sejam conhecidas.A liminar de bloqueio do tribunal dos Emirados Árabes Unidos traz ordens de entrega de valores contra "pessoas desconhecidas" responsáveis pelo ataque hacker e inclui notificação por meio do blockchain e comunicação de uma lista em "constante atualização" de endereços de carteiras identificadas como detentoras de ativos roubados.
A característica do blockchain de permitir o rastreio de ativos faz com que seja possível acompanhar por onde passam as moedas digitais, uma vez que toda transação fica registrada de maneira imutável. No entanto, conhecer a carteira onde estão os ativos não significa saber quem está por trás dela. Os provedores de carteiras não recebem dados cadastrais de seus clientes, apenas geram uma chave de 12 a 24 palavras que serve para que as pessoas façam a própria custódia.Em nota, a Binance disse que os usuários estão protegidos e a corretora conseguiu absorver o impacto financeiro para que os saldos dos clientes não fossem afetados. Mesmo assim, a empresa afirma que continua buscando "rastrear, bloquear e recuperar" a totalidade dos ativos roubados.
"O mercado será notificado das atualizações dessa 'lista viva', com o objetivo de facilitar o bloqueio rápido dos ativos roubados — que são continuamente lavados em ritmo acelerado — e de proporcionar o processo legal formal que algumas empresas exigem antes que os recursos bloqueados possam ser liberados ou devolvidos", disse a Binance.
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