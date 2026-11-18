Os Tribunais da Abu Dhabi Global Market emitiram uma liminar de bloqueio de US$ 6,5 bilhões para ativos ligados ao ataque hacker sofrido pela Binance em outubro. A decisão coloca mais um grau de pressão contra o grupo responsável pelo ciberataque, embora as pessoas envolvidas não sejam conhecidas.

A liminar de bloqueio do tribunal dos Emirados Árabes Unidos traz ordens de entrega de valores contra "pessoas desconhecidas" responsáveis pelo ataque hacker e inclui notificação por meio do blockchain e comunicação de uma lista em "constante atualização" de endereços de carteiras identificadas como detentoras de ativos roubados.

A característica do blockchain de permitir o rastreio de ativos faz com que seja possível acompanhar por onde passam as moedas digitais, uma vez que toda transação fica registrada de maneira imutável. No entanto, conhecer a carteira onde estão os ativos não significa saber quem está por trás dela. Os provedores de carteiras não recebem dados cadastrais de seus clientes, apenas geram uma chave de 12 a 24 palavras que serve para que as pessoas façam a própria custódia.

Em nota, a Binance disse que os usuários estão protegidos e a corretora conseguiu absorver o impacto financeiro para que os saldos dos clientes não fossem afetados. Mesmo assim, a empresa afirma que continua buscando "rastrear, bloquear e recuperar" a totalidade dos ativos roubados.

"O mercado será notificado das atualizações dessa 'lista viva', com o objetivo de facilitar o bloqueio rápido dos ativos roubados — que são continuamente lavados em ritmo acelerado — e de proporcionar o processo legal formal que algumas empresas exigem antes que os recursos bloqueados possam ser liberados ou devolvidos", disse a Binance.

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