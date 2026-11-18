Às vésperas do que pode ser uma das maiores ofertas públicas iniciais de ações da história, um grupo improvável decidiu atacar justamente o que a Anthropic tem de mais valioso: a reputação de ser a empresa de IA mais preocupada com segurança.

Divulgada nesta quarta-feira, 18, a MisAnthropic Statement, um trocadilho entre o nome da empresa e a palavra “misantropo”, afirma em uma frase o que seus signatários querem que os investidores ouçam antes da estreia: “A Anthropic não é uma empresa de IA segura”.

A lista chama atenção. Estão lá o psicólogo Steven Pinker, de Harvard; o jurista Laurence Tribe; os ganhadores do Nobel Oliver Hart, de Economia, e Sheldon Glashow, de Física; Judea Pearl, vencedor do Prêmio Turing; e medalhistas Fields. Também assinaram Thomas Wolf, cofundador da Hugging Face; Igor Babuschkin, cofundador da xAI; e Guillaume Verdon, conhecido como Beff Jezos, uma das vozes do aceleracionismo, movimento que defende que o desenvolvimento da IA avance rapidamente.

O Center for AI Safety (CAIS), entidade americana de pesquisa em segurança de IA, divulgou a carta um dia antes da estreia prevista da Anthropic na Nasdaq, nesta quinta-feira, 19, sob o código ANT. A avaliação no teto da faixa indicativa chegaria a cerca de US$ 1,4 trilhão em base totalmente diluída, segundo estimativa.

O que diz a carta?

O texto é curto e afirma que a Anthropic e suas rivais disputam a construção de uma superinteligência por meio do autoaperfeiçoamento recursivo, hipótese em que sistemas de IA seriam capazes de desenvolver versões cada vez melhores de si mesmos.

Segundo a carta, a empresa alerta que esse tipo de IA pode concentrar poder e fugir do controle humano, mas mesmo assim concorre para construí-la primeiro. Os signatários acusam a Anthropic de usar a imagem de segurança para atrair investidores, funcionários e o público, enquanto enfraquece compromissos e defende regras que a beneficiariam.

No comunicado, Dan Hendrycks, diretor-executivo do CAIS, argumenta que uma companhia não pode se apresentar como segura de forma convincente enquanto enfraquece compromissos anteriores. A carta faz uma acusação sobre a postura da empresa, mas não é um teste técnico dos seus modelos.

Por que a segurança é o centro da disputa?

Para entender o peso da carta, é preciso voltar à origem da Anthropic. A empresa foi criada em 2021 por ex-funcionários da OpenAI, entre eles os irmãos Dario e Daniela Amodei. O grupo discordava dos rumos da empresa de Sam Altman, incluindo o lançamento e a comercialização de modelos.

Desde então, a segurança virou marca da empresa. A Anthropic foi registrada como public benefit corporation, modelo que obriga o conselho a equilibrar interesses financeiros com uma missão pública, e criou um grupo independente, o Long-Term Benefit Trust, que pode eleger a maioria do conselho mesmo depois da abertura de capital.

O principal símbolo dessa postura era a política de escalonamento responsável, publicada em 2023. Por ela, a empresa se comprometia a não treinar ou lançar modelos que ultrapassassem determinados níveis de risco sem as proteções exigidas.

Na prática, a companhia poderia ter de pausar seu próprio desenvolvimento, mesmo que os concorrentes seguissem em frente.

A mudança de fevereiro

É esse compromisso que está no centro da acusação. Em fevereiro, a Anthropic publicou a terceira versão da política e abandonou o compromisso unilateral de não avançar com o desenvolvimento na ausência de certas proteções.

A revisão prevê que a empresa considere atrasar o desenvolvimento se estiver na dianteira e avaliar que seu avanço aumentaria materialmente o risco de uma catástrofe. A companhia também previu relatórios públicos de risco a cada três a seis meses, com avaliação externa em determinadas circunstâncias, e se comprometeu a igualar ou superar os esforços de segurança dos concorrentes.

A Anthropic justificou a revisão dizendo que, se só ela parasse, os desenvolvedores com proteções mais fracas poderiam definir o ritmo. Em entrevista à Time, Jared Kaplan, cofundador e diretor científico, rejeitou a interpretação de que se tratava de uma guinada. Para os signatários da carta, a mudança fez o contrário do prometido: condicionou uma desaceleração à posição da companhia na corrida.

A disputa sobre as leis de IA

A segunda acusação envolve a atuação da Anthropic nas leis de IA. Segundo o comunicado do CAIS, a empresa resistiu a projetos como o SB 1047, na Califórnia, o RAISE Act, em Nova York, e o AEGIS Act. O grupo também a acusa de defender em privado a prevalência das regras federais sobre as estaduais.

O histórico é mais complexo. No caso do SB 1047, vetado pelo governador da Califórnia em 2024, a Anthropic propôs mudanças e disse que os benefícios provavelmente superavam os custos, sem dar apoio formal. Em 2025, apoiou publicamente o SB 53, lei californiana de transparência sobre práticas de segurança. Para o CAIS, a empresa apoia regras que já consegue cumprir e resiste a propostas que limitariam seus planos.

Uma coalizão que discorda de quase tudo

O que torna a carta incomum é a mistura. Nomes ligados a organizações que defendem desacelerar o desenvolvimento da IA, como o Future of Life Institute, de Max Tegmark, aparecem ao lado de empresários que defendem a aceleração, como Verdon e George Hotz, fundador da comma.ai.

Hendrycks diz que a coalizão discorda em quase tudo, mas que seus integrantes convergem sobre o que veem como uma contradição entre o discurso de segurança e a corrida por sistemas mais poderosos.

Também assinam a escritora Joanne Harris, autora de “Chocolate”, e Mary Rasenberger, da Authors Guild, associação de autores envolvida em disputas sobre o uso de livros para treinar modelos.

O que pensa Nate Soares, um dos signatários

Entre os signatários está Nate Soares, presidente do Machine Intelligence Research Institute (MIRI) e coautor, com Eliezer Yudkowsky, do livro “Se Alguém Construir, Todos Morrem”. Seu trabalho trata do alinhamento de IA, campo que estuda como fazer com que sistemas avançados ajam de acordo com intenções humanas.

Em entrevista recente à EXAME, Soares explicou por que vê a corrida pela superinteligência como ameaça, independentemente de qual empresa chegue primeiro. “Se eu estiver certo, não haverá sobreviventes”, disse. Sua proposta é que Estados Unidos e China estabeleçam supervisão internacional sobre os chips mais avançados, para que nenhuma empresa ou país avance sozinho.

Soares compara a corrida a um ônibus a caminho de um penhasco: para ele, a prioridade seria frear antes de discutir a probabilidade exata de uma queda. É a avaliação do pesquisador, não um consenso científico.

As críticas à carta

Nem todos os críticos da Anthropic aderiram. O pesquisador Nathan Lambert disse ao Gizmodo que considerou o texto forte demais. Ao mesmo site, Hendrycks afirmou que organizações que concordavam em privado preferiram não assinar por receio de prejudicar relações ou financiamento.

A presença de concorrentes também levanta a questão dos interesses de cada signatário. Babuschkin cofundou a xAI, que disputa o mesmo mercado da Anthropic. A carta não informa a autoria do texto.

A carta não traz um pedido concreto aos investidores nem altera o cronograma divulgado para a oferta. Seu peso está no momento e no alvo. A Anthropic se prepara para estrear na bolsa com receita de US$ 33,2 bilhões nos nove primeiros meses de 2026 e uma estrutura de controle desenhada para proteger sua missão da pressão do mercado. Os signatários tentam transformar a reputação de segurança em uma pergunta para os novos acionistas.