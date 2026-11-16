Alibaba promete cortar custo de tarefas de IA em 60% com o Qwen4-Max

A Alibaba apresentou nesta segunda-feira, 16, uma promessa que interessa às empresas que já colocaram a inteligência artificial para trabalhar: reduzir em cerca de 60% o custo médio por tarefa. O resultado atribuído ao Qwen4-Max vem de uma avaliação interna da companhia, que também reforçou as proteções do modelo contra usos ofensivos em cibersegurança.

O novo modelo da família Qwen foi comparado ao Qwen3.8-Max no Work360, teste da própria Alibaba que reúne atividades profissionais de 721 áreas especializadas. No modo de raciocínio de alto esforço, a empresa afirma ter usado 35% menos tokens, as unidades de informação processadas pela IA.

A diferença importa para quem executa tarefas repetidas em grande escala. O gasto de uma aplicação depende tanto da tarifa quanto da quantidade de informação que ela precisa processar para chegar ao resultado.

Como a Alibaba tenta reduzir a conta

O Qwen4-Max mantém os 2,4 trilhões de parâmetros da geração anterior, mas aciona 71 bilhões por token, 25% menos. A arquitetura seleciona partes do modelo para cada etapa do processamento, em vez de mobilizar toda a estrutura a cada resposta.

O acesso inclui QwenCloud, interfaces para desenvolvedores e produtos como QwenWork e QwenStudio. Para uma empresa, a comparação relevante continua sendo o custo de concluir seu próprio trabalho com a qualidade necessária, e não apenas o preço anunciado por milhão de tokens.

O que mudou nas proteções

A Alibaba diz ter separado o material de treinamento conforme a finalidade: preservou conteúdo voltado à identificação e correção de vulnerabilidades e removeu material de ataques ofensivos. Também incorporou verificações de segurança ao treinamento de programação.

A companhia afirma ter reforçado as barreiras contra riscos químicos, biológicos, radiológicos e nucleares. São medidas anunciadas pela desenvolvedora, não uma garantia de que o sistema ficará imune a uso indevido.

O Qwen4-Max é fechado; versões menores da série Qwen4 terão pesos abertos, segundo a Alibaba.

A estratégia combina a venda de acesso ao modelo principal com a oferta de versões que desenvolvedores poderão adaptar, uma frente da disputa das empresas chinesas no mercado de IA. No Brasil, a Alibaba Cloud inaugurou uma região de nuvem com dois data centers em agosto. Essa presença local, porém, não confirma a disponibilidade do Qwen4-Max na infraestrutura brasileira.

Perguntas frequentes

O Qwen4-Max custa 60% menos? ＋ A Alibaba relata redução média por tarefa em seu teste Work360. O resultado não equivale a desconto universal.

O que são tokens? ＋ São unidades de informação processadas pelo modelo e usadas na cobrança dos serviços de IA.

O Qwen4-Max tem código aberto? ＋ Não. A Alibaba promete versões menores da série Qwen4 com pesos abertos.

Como o modelo combate usos ofensivos? ＋ A empresa diz ter filtrado dados de treinamento para preservar defesa cibernética e remover conteúdo de ataques.

Onde é possível acessar o modelo? ＋ A Alibaba oferece acesso por QwenCloud e produtos como QwenWork e QwenStudio.