Alibaba promete cortar custo de tarefas de IA em 60% com o Qwen4-Max

Alibaba: Qwen4-Max combina promessa de economia por tarefa com novas barreiras de segurança (Costfoto/NurPhoto/Getty Images)
Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 10h03.
A Alibaba afirma que o Qwen4-Max reduziu em cerca de 60% o custo médio por tarefa em relação ao Qwen3.8-Max no Work360, teste interno que cobre 721 áreas especializadas. O modelo aciona menos parâmetros por token e recebeu filtros contra usos ofensivos em cibersegurança. O resultado não garante a mesma economia para todos os clientes.
A Alibaba apresentou nesta segunda-feira, 16, uma promessa que interessa às empresas que já colocaram a inteligência artificial para trabalhar: reduzir em cerca de 60% o custo médio por tarefa. O resultado atribuído ao Qwen4-Max vem de uma avaliação interna da companhia, que também reforçou as proteções do modelo contra usos ofensivos em cibersegurança.
O novo modelo da família Qwen foi comparado ao Qwen3.8-Max no Work360, teste da própria Alibaba que reúne atividades profissionais de 721 áreas especializadas. No modo de raciocínio de alto esforço, a empresa afirma ter usado 35% menos tokens, as unidades de informação processadas pela IA.
A diferença importa para quem executa tarefas repetidas em grande escala. O gasto de uma aplicação depende tanto da tarifa quanto da quantidade de informação que ela precisa processar para chegar ao resultado.
O Qwen4-Max mantém os 2,4 trilhões de parâmetros da geração anterior, mas aciona 71 bilhões por token, 25% menos. A arquitetura seleciona partes do modelo para cada etapa do processamento, em vez de mobilizar toda a estrutura a cada resposta.
O acesso inclui QwenCloud, interfaces para desenvolvedores e produtos como QwenWork e QwenStudio. Para uma empresa, a comparação relevante continua sendo o custo de concluir seu próprio trabalho com a qualidade necessária, e não apenas o preço anunciado por milhão de tokens.
A companhia afirma ter reforçado as barreiras contra riscos químicos, biológicos, radiológicos e nucleares. São medidas anunciadas pela desenvolvedora, não uma garantia de que o sistema ficará imune a uso indevido.O Qwen4-Max é fechado; versões menores da série Qwen4 terão pesos abertos, segundo a Alibaba.
A estratégia combina a venda de acesso ao modelo principal com a oferta de versões que desenvolvedores poderão adaptar, uma frente da disputa das empresas chinesas no mercado de IA. No Brasil, a Alibaba Cloud inaugurou uma região de nuvem com dois data centers em agosto. Essa presença local, porém, não confirma a disponibilidade do Qwen4-Max na infraestrutura brasileira.
A Alibaba relata redução média por tarefa em seu teste Work360. O resultado não equivale a desconto universal.
São unidades de informação processadas pelo modelo e usadas na cobrança dos serviços de IA.
Não. A Alibaba promete versões menores da série Qwen4 com pesos abertos.
A empresa diz ter filtrado dados de treinamento para preservar defesa cibernética e remover conteúdo de ataques.
A Alibaba oferece acesso por QwenCloud e produtos como QwenWork e QwenStudio.
A presença de data centers no Brasil não confirma a disponibilidade do Qwen4-Max nessa região.