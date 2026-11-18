No fim de 2020, sete funcionários da OpenAI pediram demissão quase ao mesmo tempo. Entre eles estavam dois físicos, um ex-jornalista, um pesquisador que nunca terminou a faculdade, o principal autor do artigo que apresentou o GPT-3 e dois irmãos de São Francisco. Todos eles discordavam dos rumos da empresa e, para isso, decidiram criar a sua própria.

Cinco anos depois, cada um deles está prestes a ter uma participação de cerca de 18 bilhões de dólares. A Anthropic, dona do assistente Claude, estreia nesta quinta-feira, 19, na Nasdaq, com o código ANT.

Segundo cálculos do Wall Street Journal, os sete cofundadores devem vender cerca de US$ 250 milhões em ações cada um na oferta e manter participações avaliadas em cerca de US$ 18 bilhões.

Cada fundador tem aproximadamente 1,4% da empresa, segundo o prospecto enviado à SEC, o órgão regulador do mercado americano, análogo à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) do Brasil. Juntos, somam cerca de 10%.

Os novos 'sete bilionários'

Dario Amodei, o CEO

Físico de formação, Dario Amodei fez pós-graduação em Princeton e pós-doutorado em Stanford antes de trocar a biologia pela inteligência artificial. Passou pelo Baidu e pelo Google Brain e chegou à OpenAI em 2016, onde se tornou diretor de pesquisa e liderou o projeto do GPT-3.

É a face pública da Anthropic e autor de ensaios longos sobre o futuro da tecnologia, como "Machines of Loving Grace", de 2024, em que descreve como a IA poderia acelerar descobertas em biologia e medicina. Tem cerca de 240,6 milhões de ações, além de 4,6 milhões em fundos filantrópicos, cujos votos ele ainda controla.

Daniela Amodei, a presidente

Irmã de Dario, Daniela Amodei é presidente da Anthropic e preside o conselho de administração. Formou-se em literatura inglesa, política e música pela Universidade da Califórnia em Santa Cruz, trabalhou em uma ONG de saúde em Uganda e em campanhas políticas antes de entrar na Stripe, onde passou do recrutamento para a área de risco.

Na OpenAI, cuidou de segurança e políticas. Na Anthropic, comanda a operação da empresa. Tem cerca de 241,4 milhões de ações.

Tom Brown, o homem da computação

Tom Brown foi o principal autor do artigo que apresentou o GPT-3, em 2020, o modelo que mostrou ao mundo o que os grandes modelos de linguagem podiam fazer. Na Anthropic, é diretor de computação, responsável pela infraestrutura que treina e roda os modelos do Claude, um dos maiores custos da empresa.

É o cofundador com mais ações, cerca de 244,2 milhões.

Chris Olah, o pesquisador sem diploma

Chris Olah não terminou a faculdade e se tornou um dos principais nomes da interpretabilidade, a área que tenta entender o que acontece dentro das redes neurais, que costumam funcionar como caixas-pretas. Antes da OpenAI, trabalhou no Google Brain e ficou conhecido por artigos que usam visualizações para explicar como os modelos aprendem.

Na Anthropic, lidera a pesquisa em interpretabilidade, uma das apostas centrais da empresa para tornar a IA mais segura. Tem cerca de 242,9 milhões de ações.

Jared Kaplan, o físico das leis de escala

Físico teórico e professor da Universidade Johns Hopkins, Jared Kaplan foi um dos autores do artigo de 2020 que descreveu as leis de escala, a observação de que modelos de IA ficam previsivelmente mais capazes quanto mais dados e capacidade de computação recebem. A ideia passou a orientar os investimentos bilionários de toda a indústria.

Na Anthropic, é diretor científico. Tem cerca de 242,4 milhões de ações.

Jack Clark, o ex-jornalista

Jack Clark começou a carreira como jornalista de tecnologia, cobrindo IA para a Bloomberg, antes de virar diretor de políticas públicas da OpenAI. Escreve há anos a newsletter Import AI, sobre pesquisas da área.

Na Anthropic, comanda o Anthropic Institute, braço voltado à pesquisa e políticas públicas, e deve ser um dos primeiros gestores do fundo filantrópico da empresa, que tem 846,8 milhões de ações. Tem cerca de 242,3 milhões de ações.

Daniela Amodei: irmã de Dario é uma das fundadoras da empresa ( Kimberly White/Getty Images for Common Sense Media/Getty Images)

Sam McCandlish, o arquiteto

Também físico, Sam McCandlish trabalhou com Kaplan nas pesquisas sobre leis de escala na OpenAI. Na Anthropic, é arquiteto-chefe e cuida do desenho técnico dos sistemas da empresa. Tem cerca de 231,8 milhões de ações, a menor participação entre os sete.

A promessa de doar 80%

Os sete prometeram doar 80% de suas ações da Anthropic para causas filantrópicas. O prospecto, porém, descreve as promessas como "manifestações voluntárias e revogáveis" da intenção de cada cofundador. Ou seja, não há obrigação legal. Prazos, valores e beneficiários ainda não foram definidos.

O documento também traz um alerta. À medida que os fundadores doarem suas ações, seus interesses econômicos podem se afastar dos interesses dos demais acionistas.

Por que eles continuam no controle

As doações não tiram o poder dos fundadores. Uma única ação especial, chamada de classe F e mantida por uma empresa dos sete cofundadores, garante 50,1% dos votos na maioria das decisões.

Para continuar nesse grupo, cada fundador precisa manter pelo menos 2% das ações que tinha na data da estreia. Na prática, um fundador pode doar 98% da sua participação e continuar votando. Os sete também ficam impedidos de vender mais ações por 180 dias depois da estreia, como é praxe em ofertas desse tipo.

Benjamin Mann, frequentemente citado como cofundador da Anthropic, não faz parte do grupo nem aparece na tabela de acionistas do prospecto.