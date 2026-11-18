Dario Amodei, CEO da Anthropic: ele e outros seis cofundadores devem ficar com cerca de US$ 18 bilhões cada após a estreia na Nasdaq (Kent NISHIMURA/AFP)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 13h01.
A Anthropic, dona do assistente Claude, estreia na Nasdaq em 19 de novembro de 2026, com o código ANT. A matéria apresenta os sete cofundadores da empresa (Dario Amodei, Daniela Amodei, Tom Brown, Chris Olah, Jared Kaplan, Jack Clark e Sam McCandlish), que deixaram a OpenAI no fim de 2020 e devem ficar com participações de cerca de 18 bilhões de dólares cada após a oferta, segundo cálculos do Wall Street Journal. O texto também explica a promessa dos fundadores de doar 80% de suas ações e a estrutura que mantém o controle da empresa com eles.
No fim de 2020, sete funcionários da OpenAI pediram demissão quase ao mesmo tempo. Entre eles estavam dois físicos, um ex-jornalista, um pesquisador que nunca terminou a faculdade, o principal autor do artigo que apresentou o GPT-3 e dois irmãos de São Francisco. Todos eles discordavam dos rumos da empresa e, para isso, decidiram criar a sua própria.
Cinco anos depois, cada um deles está prestes a ter uma participação de cerca de 18 bilhões de dólares. A Anthropic, dona do assistente Claude, estreia nesta quinta-feira, 19, na Nasdaq, com o código ANT.
Segundo cálculos do Wall Street Journal, os sete cofundadores devem vender cerca de US$ 250 milhões em ações cada um na oferta e manter participações avaliadas em cerca de US$ 18 bilhões.
Cada fundador tem aproximadamente 1,4% da empresa, segundo o prospecto enviado à SEC, o órgão regulador do mercado americano, análogo à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) do Brasil. Juntos, somam cerca de 10%.
Físico de formação, Dario Amodei fez pós-graduação em Princeton e pós-doutorado em Stanford antes de trocar a biologia pela inteligência artificial. Passou pelo Baidu e pelo Google Brain e chegou à OpenAI em 2016, onde se tornou diretor de pesquisa e liderou o projeto do GPT-3.
É a face pública da Anthropic e autor de ensaios longos sobre o futuro da tecnologia, como "Machines of Loving Grace", de 2024, em que descreve como a IA poderia acelerar descobertas em biologia e medicina. Tem cerca de 240,6 milhões de ações, além de 4,6 milhões em fundos filantrópicos, cujos votos ele ainda controla.
Irmã de Dario, Daniela Amodei é presidente da Anthropic e preside o conselho de administração. Formou-se em literatura inglesa, política e música pela Universidade da Califórnia em Santa Cruz, trabalhou em uma ONG de saúde em Uganda e em campanhas políticas antes de entrar na Stripe, onde passou do recrutamento para a área de risco.
Na OpenAI, cuidou de segurança e políticas. Na Anthropic, comanda a operação da empresa. Tem cerca de 241,4 milhões de ações.
Tom Brown foi o principal autor do artigo que apresentou o GPT-3, em 2020, o modelo que mostrou ao mundo o que os grandes modelos de linguagem podiam fazer. Na Anthropic, é diretor de computação, responsável pela infraestrutura que treina e roda os modelos do Claude, um dos maiores custos da empresa.
É o cofundador com mais ações, cerca de 244,2 milhões.
Chris Olah não terminou a faculdade e se tornou um dos principais nomes da interpretabilidade, a área que tenta entender o que acontece dentro das redes neurais, que costumam funcionar como caixas-pretas. Antes da OpenAI, trabalhou no Google Brain e ficou conhecido por artigos que usam visualizações para explicar como os modelos aprendem.
Na Anthropic, lidera a pesquisa em interpretabilidade, uma das apostas centrais da empresa para tornar a IA mais segura. Tem cerca de 242,9 milhões de ações.
Físico teórico e professor da Universidade Johns Hopkins, Jared Kaplan foi um dos autores do artigo de 2020 que descreveu as leis de escala, a observação de que modelos de IA ficam previsivelmente mais capazes quanto mais dados e capacidade de computação recebem. A ideia passou a orientar os investimentos bilionários de toda a indústria.
Na Anthropic, é diretor científico. Tem cerca de 242,4 milhões de ações.
Jack Clark começou a carreira como jornalista de tecnologia, cobrindo IA para a Bloomberg, antes de virar diretor de políticas públicas da OpenAI. Escreve há anos a newsletter Import AI, sobre pesquisas da área.
Na Anthropic, comanda o Anthropic Institute, braço voltado à pesquisa e políticas públicas, e deve ser um dos primeiros gestores do fundo filantrópico da empresa, que tem 846,8 milhões de ações. Tem cerca de 242,3 milhões de ações.
Também físico, Sam McCandlish trabalhou com Kaplan nas pesquisas sobre leis de escala na OpenAI. Na Anthropic, é arquiteto-chefe e cuida do desenho técnico dos sistemas da empresa. Tem cerca de 231,8 milhões de ações, a menor participação entre os sete.
Os sete prometeram doar 80% de suas ações da Anthropic para causas filantrópicas. O prospecto, porém, descreve as promessas como "manifestações voluntárias e revogáveis" da intenção de cada cofundador. Ou seja, não há obrigação legal. Prazos, valores e beneficiários ainda não foram definidos.
O documento também traz um alerta. À medida que os fundadores doarem suas ações, seus interesses econômicos podem se afastar dos interesses dos demais acionistas.
As doações não tiram o poder dos fundadores. Uma única ação especial, chamada de classe F e mantida por uma empresa dos sete cofundadores, garante 50,1% dos votos na maioria das decisões.
Para continuar nesse grupo, cada fundador precisa manter pelo menos 2% das ações que tinha na data da estreia. Na prática, um fundador pode doar 98% da sua participação e continuar votando. Os sete também ficam impedidos de vender mais ações por 180 dias depois da estreia, como é praxe em ofertas desse tipo.
Benjamin Mann, frequentemente citado como cofundador da Anthropic, não faz parte do grupo nem aparece na tabela de acionistas do prospecto.
Dario Amodei, Daniela Amodei, Tom Brown, Chris Olah, Jared Kaplan, Jack Clark e Sam McCandlish. Todos trabalhavam na OpenAI antes de criar a Anthropic, em 2021.
Nesta quinta-feira, 19 de novembro, na Nasdaq, com o código ANT.
Cerca de US$ 18 bilhões cada, segundo cálculos do Wall Street Journal com base na faixa de preço da oferta. O valor final depende do preço das ações.
Cada um prometeu doar 80% de suas ações da Anthropic. Segundo o prospecto, as promessas são voluntárias e revogáveis, sem obrigação legal.
Os sete cofundadores têm 50,1% dos votos na maioria das decisões, por meio de uma ação especial. Um grupo independente, o Long-Term Benefit Trust, pode eleger a maioria do conselho.
Glossário
Nasdaq
Bolsa de valores americana, sediada em Nova York, onde estão listadas grandes empresas de tecnologia, como Apple, Microsoft e Nvidia.
Prospecto
Documento que a empresa entrega ao órgão regulador antes de abrir capital, com dados financeiros, riscos do negócio e detalhes da oferta de ações.
Interpretabilidade
Área de pesquisa em inteligência artificial que tenta entender como as redes neurais chegam às suas respostas, abrindo a chamada caixa-preta dos modelos.
Leis de escala
Observação de que modelos de IA ficam previsivelmente mais capazes à medida que recebem mais dados, mais parâmetros e mais capacidade de computação.
Ação classe F
Tipo especial de ação da Anthropic, mantida por uma empresa dos sete cofundadores, que garante 50,1% dos votos na maioria das decisões.