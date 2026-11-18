O Senado concluiu, nesta quarta-feira, 18, o primeiro turno da votação do pacote fiscal do governo Lula com a rejeição das quatro alterações apresentadas pela oposição para modificar o projeto de lei complementar. A votação foi uma vitória para o Palácio do Planalto, que considerava crucial a manutenção das medidas previstas no texto, com impacto fiscal estimado em até R$ 60 bilhões.

Como o projeto aprovado foi o substitutivo apresentado pelo relator, Eduardo Braga (MDB-AM), é necessária uma votação em turno suplementar para referendar o texto antes do encaminhamento à Câmara dos Deputados. O turno suplementar funciona como uma segunda etapa de apreciação do texto, em que podem ser apresentadas novas emendas ao substitutivo aprovado.

Acordo sobre Lei Kandir

O Senado rejeitou três dos quatro destaques, mecanismos legislativos pelos quais mudanças ao texto são votadas separadamente. Houve um acordo entre governo e oposição, durante a sessão, a partir de uma proposta de Braga, para elevar de R$ 1 bilhão para R$ 2 bilhões os repasses da União a estados previstos na Lei Kandir (que isenta as exportações da cobrança de ICMS, um tributo estadual) entre 2027 e 2030. Com o acordo, o PL retirou seu destaque para eliminar a redução dos repasses. A nova redação precisa ser aprovada pela maioria dos senadores no turno suplementar.

O texto-base aprovado na semana passada pelos senadores reduzia de R$ 4 bilhões para R$ 1 bilhão o montante dessas transferências, com a recomposição do valor a partir de 2031. Com a resistência de governadores à proposta, a proposta de Braga aumentou os repasses e antecipou a recomposição, que passará a ser feita a partir de 2028.

A equipe de articulação política de Lula chegou a oferecer a aprovação de duas das quatro mudanças, que representariam uma redução de aproximadamente R$ 8 bilhões no impacto fiscal do pacote. Não houve acordo, porém, diante da insistência da oposição em aprovar alterações consideradas inaceitáveis pela equipe econômica.

O texto-base do pacote havia sido aprovado na quinta-feira passada, 12, com 45 votos favoráveis e 31 contrários. Na ocasião, os senadores deixaram pendente a análise dos destaques.

Ajuste fiscal mais severo foi rejeitado

Uma das principais disputas envolveu uma emenda do senador Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição, que pretendia limitar o crescimento real das despesas públicas a 0,6% ao ano, em vez dos 2% previstos no texto-base. A mudança proposta por Marinho foi derrotada por 47 votos a 30, com três abstenções, dos senadores Izalci Lucas (PL-DF), Damares Alves (Republicanos-DF) e Sérgio Petecão (PSD-AC).

Na véspera, a oposição bolsonarista havia topado retirar as demais alterações em troca da aprovação da proposta de Marinho, mas não houve acordo.

Limite à compensação tributária cruzada mantido

Outro ponto de conflito foi um destaque apresentado pelo Republicanos que pretendia impedir o governo de restringir o uso de créditos tributários dos contribuintes para compensar impostos devidos à Receita Federal quando for disparado o gatilho de corte das despesas discricionárias. A proposta foi rejeitada por 49 votos a 31.

A limitação dessas compensações é um dos pilares do pacote fiscal, mas enfrenta forte rejeição de entidades da iniciativa privada. O relator da matéria, Eduardo Braga, diz que o dispositivo só limita, a chamada compensação cruzada, quando o créditos de um tributo são usados para pagar outro tributo.

"É apenas um limite e apenas para o crédito de um tributo pagar outro tributo. A proposta não retira direitos dos contribuintes, não extingue créditos tributários e não impede a sua utilização", afirmou Braga.

Nas negociações anteriores à votação, a equipe de articulação política do governo chegou a oferecer aos senadores Rogério Marinho e Carlos Portinho (PL-RJ), líder do PL, a aprovação de dois destaques da oposição em troca da retirada da proposta que tratava das compensações tributárias. A oferta, porém, não foi suficiente para viabilizar um entendimento.

Limite à compensação previdenciária mantido

O governo também havia oferecido aprovar outro destaque do PL que retiraria do pacote fiscal o teto de R$ 3 bilhões anuais para os pagamentos de compensação previdenciária entre 2027 e 2030, com atualização anual pelo crescimento do limite de despesas do arcabouço fiscal. O destaque foi rejeitado por 45 votos a 32.

Essa compensação ocorre quando um trabalhador contribui durante parte de sua carreira para o INSS, mas se aposenta por um regime próprio de previdência de um estado ou município. Nesse caso, o regime responsável pelo pagamento da aposentadoria deve receber os valores correspondentes às contribuições feitas ao Regime Geral. Neste ano, esses repasses da União somam R$ 7,9 bilhões. A aprovação do destaque permitiria manter os pagamentos em patamar superior ao teto previsto no pacote.

Assim, o governo conseguiu manter as medidas de contenção de despesas e de aumento da arrecadação previstas no texto-base, sem as concessões que havia oferecido à oposição. A conclusão da tramitação no Senado, entretanto, ainda depende da apreciação do substitutivo em turno suplementar.