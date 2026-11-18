Congresso Nacional, em Brasília (Leonardo Sá/Agência Senado)
Repórter especial em Brasília
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 18h28.
Última atualização em 18 de novembro de 2026 às 18h37.
O Senado concluiu, nesta quarta-feira, 18, o primeiro turno da votação do pacote fiscal do governo Lula com a rejeição das quatro alterações apresentadas pela oposição para modificar o projeto de lei complementar. A votação foi uma vitória para o Palácio do Planalto, que considerava crucial a manutenção das medidas previstas no texto, com impacto fiscal estimado em até R$ 60 bilhões.
Como o projeto aprovado foi o substitutivo apresentado pelo relator, Eduardo Braga (MDB-AM), é necessária uma votação em turno suplementar para referendar o texto antes do encaminhamento à Câmara dos Deputados. O turno suplementar funciona como uma segunda etapa de apreciação do texto, em que podem ser apresentadas novas emendas ao substitutivo aprovado.
O Senado rejeitou três dos quatro destaques, mecanismos legislativos pelos quais mudanças ao texto são votadas separadamente. Houve um acordo entre governo e oposição, durante a sessão, a partir de uma proposta de Braga, para elevar de R$ 1 bilhão para R$ 2 bilhões os repasses da União a estados previstos na Lei Kandir (que isenta as exportações da cobrança de ICMS, um tributo estadual) entre 2027 e 2030. Com o acordo, o PL retirou seu destaque para eliminar a redução dos repasses. A nova redação precisa ser aprovada pela maioria dos senadores no turno suplementar.
O texto-base aprovado na semana passada pelos senadores reduzia de R$ 4 bilhões para R$ 1 bilhão o montante dessas transferências, com a recomposição do valor a partir de 2031. Com a resistência de governadores à proposta, a proposta de Braga aumentou os repasses e antecipou a recomposição, que passará a ser feita a partir de 2028.
A equipe de articulação política de Lula chegou a oferecer a aprovação de duas das quatro mudanças, que representariam uma redução de aproximadamente R$ 8 bilhões no impacto fiscal do pacote. Não houve acordo, porém, diante da insistência da oposição em aprovar alterações consideradas inaceitáveis pela equipe econômica.
O texto-base do pacote havia sido aprovado na quinta-feira passada, 12, com 45 votos favoráveis e 31 contrários. Na ocasião, os senadores deixaram pendente a análise dos destaques.
Uma das principais disputas envolveu uma emenda do senador Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição, que pretendia limitar o crescimento real das despesas públicas a 0,6% ao ano, em vez dos 2% previstos no texto-base. A mudança proposta por Marinho foi derrotada por 47 votos a 30, com três abstenções, dos senadores Izalci Lucas (PL-DF), Damares Alves (Republicanos-DF) e Sérgio Petecão (PSD-AC).
Na véspera, a oposição bolsonarista havia topado retirar as demais alterações em troca da aprovação da proposta de Marinho, mas não houve acordo.
Outro ponto de conflito foi um destaque apresentado pelo Republicanos que pretendia impedir o governo de restringir o uso de créditos tributários dos contribuintes para compensar impostos devidos à Receita Federal quando for disparado o gatilho de corte das despesas discricionárias. A proposta foi rejeitada por 49 votos a 31.
A limitação dessas compensações é um dos pilares do pacote fiscal, mas enfrenta forte rejeição de entidades da iniciativa privada. O relator da matéria, Eduardo Braga, diz que o dispositivo só limita, a chamada compensação cruzada, quando o créditos de um tributo são usados para pagar outro tributo.
"É apenas um limite e apenas para o crédito de um tributo pagar outro tributo. A proposta não retira direitos dos contribuintes, não extingue créditos tributários e não impede a sua utilização", afirmou Braga.
Nas negociações anteriores à votação, a equipe de articulação política do governo chegou a oferecer aos senadores Rogério Marinho e Carlos Portinho (PL-RJ), líder do PL, a aprovação de dois destaques da oposição em troca da retirada da proposta que tratava das compensações tributárias. A oferta, porém, não foi suficiente para viabilizar um entendimento.
O governo também havia oferecido aprovar outro destaque do PL que retiraria do pacote fiscal o teto de R$ 3 bilhões anuais para os pagamentos de compensação previdenciária entre 2027 e 2030, com atualização anual pelo crescimento do limite de despesas do arcabouço fiscal. O destaque foi rejeitado por 45 votos a 32.
Essa compensação ocorre quando um trabalhador contribui durante parte de sua carreira para o INSS, mas se aposenta por um regime próprio de previdência de um estado ou município. Nesse caso, o regime responsável pelo pagamento da aposentadoria deve receber os valores correspondentes às contribuições feitas ao Regime Geral. Neste ano, esses repasses da União somam R$ 7,9 bilhões. A aprovação do destaque permitiria manter os pagamentos em patamar superior ao teto previsto no pacote.
Assim, o governo conseguiu manter as medidas de contenção de despesas e de aumento da arrecadação previstas no texto-base, sem as concessões que havia oferecido à oposição. A conclusão da tramitação no Senado, entretanto, ainda depende da apreciação do substitutivo em turno suplementar.